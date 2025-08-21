Live TV

Trump a trimis trei nave de război în apele Venezuelei. Casa Albă nu exclude desfăşurarea de trupe americane pe teren

Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia Images

Donald Trump a decis să trimită trei nave de război în largul coastelor Venezuelei cu scopul de a combate traficul de droguri, a anunţat miercuri pentru AFP un oficial american, potrivit News.ro. 

În timp ce Washingtonul şi Caracasul sunt în conflict de ani de zile, această desfăşurare militară are loc într-un moment în care preşedintele american intensifică presiunea asupra omologului său venezuelean Nicolas Maduro, dublând la începutul lunii august la 50 de milioane de dolari recompensa oferită pentru orice informaţie care ar permite arestarea acestuia pentru trafic de droguri.

Cele trei distrugătoare cu rachete din clasa Aegis se îndreaptă spre apele din largul Venezuelei, a declarat pentru AFP acest oficial, sub anonimat.

Potrivit mai multor publicaţii americane, administraţia Trump intenţionează, de asemenea, să trimită 4.000 de puşcaşi marini în regiunea Caraibelor, în apropierea coastelor venezuelene.

Donald Trump invocă lupta împotriva traficului de droguri pentru a justifica multe dintre politicile sale spectaculoase de la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, de la impunerea de taxe vamale Mexicului până la valul de arestări brutale ale imigranţilor latino-americani consideraţi ilegali.

Guvernul american, care nu recunoaşte victoria larg contestată a lui Nicolas Maduro la ultimele alegeri prezidenţiale din Venezuela, îl acuză că este implicat într-o reţea internaţională de trafic de droguri.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a calificat marţi guvernul venezuelean drept „cartel narco-terorist”, iar pe Nicolas Maduro drept „şeful fugar al acestui cartel”.

Întrebată de presă despre posibilitatea desfăşurării de trupe americane în Venezuela, ea a afirmat că Donald Trump va recurge la „toate mijloacele” pentru a „împiedica drogurile să inunde ţara noastră”.

După ce a calificat noua recompensă americană pentru arestarea sa drept „patetică” şi „o operaţiune grosolană de propagandă politică”, Nicolas Maduro a anunţat luni desfăşurarea a 4,5 milioane de miliţieni „pentru a asigura acoperirea întregului teritoriu” al Venezuelei.

Fondată de preşedintele Hugo Chavez, decedat, al cărui succesor este Nicolas Maduro, miliţia venezueleană este, potrivit surselor oficiale, compusă din cinci milioane de persoane, civili sau rezervişti, aflaţi sub comanda armatei.

