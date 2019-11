„Agonia” unui hamburger cu cartofi prăjiți, vechi de 10 ani, transmisă în direct, pe internet

Conservat sub o casetă din sticlă ca şi cum ar fi o mare comoară, un hamburger cu cartofi prăjiţi arată încă destul de bine: la 10 ani după momentul cumpărării sale, utilizatorii de internet pot să urmărească în direct „agonia” unuia dintre ultimii burgeri vânduţi de grupul McDonald's în Islanda înainte de plecarea din ţară a acestui lanţ de magazine fast-food în timpul crizei financiare, informează AFP.

În 2009, lanţul american, care venise în Islanda cu 16 ani mai devreme, a decis să-şi facă bagajele din cauza prăbuşirii economiei naţionale a ţării, care s-a scufundat timp de mulţi ani în marasm şi a devenit, întâmplător, unul dintre rarele state ale Europei de Vest rămase fără niciun magazin McDonald's, potrivit Agerpres.



Pe 31 octombrie 2009, chiar înainte de închiderea celor trei restaurante rămase încă în funcţiune, Hjortur Smarason a cumpărat un meniu şi l-a pus imediat sub un clopot din sticlă.



"Am decis să îl cumpăr pentru valoarea istorică pe care îl reprezenta", a explicat pentru AFP acest director de comunicare al unei companii specializate în turismul spaţial. "Auzisem oameni care spuneau că produsele McDonald's nu se descompun niciodată, aşadar voiam să verific şi să mă lămuresc", a adăugat el.



Expus mai întâi în garajul lui, hamburgerul cu cartofi prăjiţi a fost prezentat apoi la Muzeul Naţional al Islandei şi într-un han din Rejkjavik. El este expus în prezent ca o operă de artă la Snotra House, o pensiune din Thykkvibaer, un oraş din sudul Islandei. (https://snotrahouse.com/last-mcdonalds/)



"Oameni din lumea întreagă fac în mod special un ocol pentru a veni aici (...) mai ales pe timpul verii, pentru a vedea hamburgerul", a declarat amuzat Sigurdur Gylfason, proprietarul pensiunii.



Este vorba despre o campanie de marketing de succes, cu atât mai mult cu cât descompunerea lentă a hamburgerului cu cartofi prăjiţi poate fi urmărită în direct pe internet graţie unei camere video ce a fost plasată în interiorul casetei de sticlă (https://snotrahouse.com/last-mcdonalds/).



Proprietarul pensiunii afirmă că site-ul respectiv are până la 400.000 de accesări zilnice.



Contactaţi de jurnaliştii de la AFP, reprezentanţii McDonald's au precizat că grupul american nu intenţionează pentru moment să revină în Islanda.