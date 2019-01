Ce s-a întâmplat cu lucrarea „Girl with Balloon”, distrusă de Banksy. „A creat o operă în timpul licitației”

Lucrarea artistului britanic Banksy „Girl with Balloon”, care după ce s-a autodistrus în timpul unei licitaţii din octombrie 2018 la Sotheby's Londra a fost denumită „Love is in the Bin", va fi expusă timp de o lună în Germania, începând din 5 februarie, a anunţat Muzeul Frieder Burda din Baden-Baden.

FOTO: Sotheby's

„Banksy nu a distrus o operă în timpul unei licitaţii, el a creat una”, a subliniat imediat după licitaţie, responsabilul casei, Alex Branczik. El a precizat că opera a fost redenumită "Love is in the Bin" (Dragostea se află în coşul de gunoi, n.r.) după acest eveniment, scrie News.ro.

Opera „Girl with Balloon", parţial decupată în lamele fine, va fi prezentată publicului pentru prima dată după lovitura de teatru de la casa de licitaţii, afirmă muzeul într-un comunicat. Ea va putea fi admirată până la 3 martie, informează AFP.

„Îi aşteptăm cu mare interes în special pe tineri şi pe admiratorii lui Banksy", a asigurat Henning Schaper, directorul muzeului, pentru care expoziţia trebuie să aibă parte de "democratizarea consecventă a artei".

La începutul lunii octombrie, autodistrugerea parţială a acestei opere în faţa unei audienţe uluite, imadiat după achiziţionarea pentru 1 milioan de lire sterline (1,1 milioane de euro) la Sotheby's Londra, a stârnit îngrijorare pe piaţa de artă.

Această lucrare, executată în vopsea acrilică şi aerosol, una dintre cele mai cunoscute ale artistului, înfățişează o fetiţă care lasă să zboare un balon roşu în formă de inimă.

Misteriosul artist din Bristol, care îşi menţine anonimatul, a revendicat acţiunea pe piaţa de artă, ca o critică la adresa acesteia.

Cumpărătoarea pânzei, „o colecţionară europeană”, a confirmat imediat decizia de a achiziţiona noua operă creată în acea seară", a anunţat Sotheby's.

Etichete:

,