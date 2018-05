Cine este Louis Spencer, vărul prințului Harry care a devenit celebru pe internet după nunta regală

La nunta regală de sâmbătă a prinţului Harry cu Meghan Markle au participat mulţi invitaţi remarcabili, precum Louis Spencer, nepotul prinţesei Diana, care a furat inimile a milioane de fete din întreaga lume care s-au uitat la nunta transmisă în direct şi care au fost fascinate de aspectul său seducător, relatează ziarul spaniol ABC.

Ducele şi ducesa de Sussex sunt deja oficial soţ şi soţie. Deşi toată lumea este fericită pentru cuplul adorabil pe care îl formează există şi o mică dezamăgire în rândul tinerelor care sperau într-o şansă cât de mică a unei căsătorii cu un membru al familiei regale britanice, potrivit Agerpres.



Totuşi, săptămâna trecută a venit şi o veste bună pentru toate acestea, având în vedere că există un alt tânăr foarte chipeş la care pot acum să viseze: Louis Spencer. Vărul prinţului Harry este oficial noul burlac cel mai râvnit al casei regale britanice. Vărul prinţului Harry este mai mai puţin cunoscut decât verişorii săi, astfel încât există puţine informaţii despre el.



Se ştie că numele său complet este Louis Frederick John Spencer, viconte de Althorp. Este fiul lui Charles Spencer, cel de-al noulea conte Spencer şi frate al regretatei prinţese Diana. Până acum a stat departe de atenţia mediatică, însă din momentul în care a participat la nunta regală din 19 mai alături de surorile sale, lady Eliza Spencer, lady Kitty Spencer şi mama lor, Victoria Aitken, toate privirile s-au îndreptat asupra lui.

Um, ok, someone needs to set me up with Harry’s cousin, Louis Spencer. I think I’m ready for marriage. pic.twitter.com/o3gCddQXXx