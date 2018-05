Cum s-a descurcat patronul Facebook în fața parlamentarilor europeni

Patronul Facebook, Mark Zuckerberg, şi-a cerut scuze marţi în faţa Parlamentului European, la fel cum a făcut-o şi în faţa congresmenilor americani, pentru lacunele reţelei sale sociale în protejarea datelor utilizatorilor, ilustrate de scandalul Cambridge Analytica, relatează Agerpres.

Îmbrăcat într-un costum sobru, surâzător, deşi puţin rigid, Zuckerberg a stat aşezat alături de preşedintele PE, Antonio Tajani, şi a fost foarte atent la întrebările liderilor de grupuri politice din legislativul comunitar. Potrivit AFP, formatul audierii i-a provocat multă frustrare miliardarului american: timpul consacrat întrebărilor a fost mult mai lung decât cel alocat răspunsurilor sale.



Audierea de la Bruxelles s-a derulat în faţa unui public restrâns, dar în cele din urmă a fost difuzată în direct pe internet, sub presiunea mai multor formaţiuni politice.



Informaţii false, ingerinţe din străinătate în alegeri sau dezvoltatori care utilizează într-un mod rău intenţionat informaţiile personale: Facebook nu şi-a îndeplinit responsabilităţile, a recunoscut Mark Zuckerberg. „A fost o greşeală şi îmi cer scuze”, a recunoscut Zuckerberg în introducerea sa, aşa cum a făcut-o şi la Washington luna trecută.



„A devenit evident, în cursul ultimilor doi ani, că nu am făcut destul pentru a împiedica ca instrumentele pe care le-am creat să fie utilizate şi în scopuri care provoacă prejudicii”, a recunoscut tânărul patron miliardar al Facebook.



Noile scuze prezentate de fondatorul Facebook i-au atras o admonestare din partea lui Guy Verhofstadt, liderul grupului ALDE din PE. „Este deja a treia oară de la începutul anului”, a spus politicianul belgian, întrebându-se care este gradul de control pe care îl exercită Zuckerberg asupra companiei sale.



„Există o mare problemă care nu se rezolvă afirmând că vă veţi ocupa personal de asta”, a subliniat Verhofstadt.



„Cum vreţi să ne aducem aminte de dvs? Ca de unul dintre cei trei giganţi ai internetului, alături de Bill Gates şi Steve Jobs? Sau ca de un geniu ratat care a creat un monstru digital care ne distruge democraţiile?”, l-a întrebat Verhofstadt.



Audierea lui Mark Zuckerberg la Bruxelles a avut loc cu trei zile înainte de intrarea în vigoare, vineri, a unei legislaţii europene care vizează protejarea mai bună a datelor personale ale europenilor, unele dintre cele mai avansate din domeniu.



Fondatorul Facebook a dat asigurări că reţeaua sa socială împărtăşeşte pe deplin cele trei principii aflate în centrul noii reglementări europene: „Control, transparenţă şi responsabilitate”. El a dat asigurări că Facebook se va conforma noii legislaţii europene încă de vineri.



„Ne vom supune şi mai mult acestor reguli severe”, a promis el. Facebook va oferi acelaşi grad de control „tuturor clienţilor săi” din lume, în special posibilitatea de a-şi şterge istoricul în acelaşi mod în care pot şterge aşa-numitele cookie-uri pe internet.



„Va fi nevoie de timp pentru a face faţă tuturor schimbărilor care trebuie făcute. Dar mă angajez să o fac bine şi să realizez investiţiile necesare pentru a ţine oamenii în siguranţă”, a afirmat Zuckerberg, precizând că acest lucru este în continuare mai important pentru el decât „maximizarea profiturilor”.



Antonio Tajani i-a mulţumit americanului pentru prezenţa sa, cu un an înainte de alegerile europene din 2019. „Ne-ar plăcea ca fiecare voce să se exprime în deplină libertate. Trebuie să protejăm datele personale ale cetăţenilor, care au devenit o resursă de o valoare inestimabilă”, a spus preşedintele PE.



La rândul său, Mark Zuckerberg a recunoscut că Facebook a fost „prea lent în identificarea ingerenţei ruse” în alegerile prezidenţiale americane din 2016, dar a precizat că compania sa cooperează cu guvernele europene în vederea viitoarelor scrutine electorale.



„Astăzi este un prim pas pentru Facebook pentru restabilirea încrederea şi vor fi necesari şi alţii”, i-a spus comisarul european pentru justiţie, Vera Jurova.



Potrivit datelor comunicate de Facebook Comisiei Europene, datele a „până la 2,7 milioane” de europeni au putut fi transmise de „manieră inadecvată" firmei Cambridge Analytica, implicată în campania pentru alegerile prezidenţiale a lui Donald Trump.



Mark Zuckerberg „a anunţat multe schimbări, în special privind transparenţa publicităţii electorale. Vreau să cred că sunt semne care arată că Facebook va da dovadă de mai multă responsabilitate”, a mai spus Jurova.



„Vagi promisiuni”, au spus liderii grupului Verzilor din PE, Philippe Lamberts şi Ska Keller. „Nu foarte convingător”, a spus şi Manfred Weber, liderul grupului Partidului Popular European, cel mai mare din PE.



Audierea de la Bruxelles a fost urmată de multe comentarii din care reieşea dezamăgirea.



„Ceea ce această audiere a scos în evidenţă este că în continuare nu ştim până în ce pe punct datele personale au fost utilizate inadecvat. Până când nu vom afla ce s-a întâmplat, ceea ce se întâmplă încă, Facebook şi legislatorii nu pot introduce soluţii bune pentru a împiedica ca aceleaşi probleme să se repete pe viitor”, a acuzat Syed Kamall, liderul conservatorilor.



„Congresul american avea formatul bun de audiere, dar nu a pus decât întrebări uşoare. Parlamentul avea întrebări bune, dar un format facil care i-a permis lui Zuckerberg să evite răspunsurile”, a spus la rândul său eurodeputatul ecologist german Sven Giegold.



Patronul Facebook a mai spus că reţeaua sa socială rămâne o legătură socială importantă, zeci de mii de persoane recurgând la instrumentul său de criză „Safety check” la momentul atentatelor jihadiste de la Berlin, Londra, Paris sau Bruxelles.



Luna trecută, parlamentarii americani l-au supus pe miliardarul american unui tir de întrebări pentru a înţelege cum a putut să exploateze firma Cambridge Analytica, în scopuri politice, datele a zeci de milioane de utilizatori ai Facebook.



„Există mai mulţi utilizatori ai Facebook în UE decât în SUA şi europenii merită să ştie cum sunt tratate datele lor”, a spus comisarul european pentru justiţie, Vera Jurova.



Vera Jurova i-a mulţumit de mai multe ori în mod ironic lui Mark Zuckerberg în aceste ultime săptămâni pentru că a dovedit prin acest scandal până în ce punct se impun reguli stricte, în pofida marilor actori ai internetului, mari consumatori de date personale.



La Washington, Zuckerberg a calificat chiar drept „etape pozitive” noile reguli stricte care intră în vigoare pe 25 mai în UE.



„Regulamentul general privind protecţia datelor” va crea sau va întări aceste drepturi individuale şi va impune obligaţii stricte companiilor care colectează sau lucrează cu informaţii personale ale europenilor, indiferent unde sunt ei stabiliţi.



După vizita sa la Bruxelles, Zuckerberg se va afla printre cei circa 50 de lideri ai marilor companii din domeniul digital care vor fi primiţi la Paris de preşedintele francez, Emmanuel Macron.