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Friedrich Merz cere unitate la summitul NATO de la Ankara: „Rusia rămâne o amenințare gravă”

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Friedrich Merz.
Friedrich Merz. Foto: Profimedia Images
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Germania şi-a dublat cheltuielile militare începând din 2022, a subliniat marţi, înainte să plece la summitul NATO de la Ankara, cancelarul german Friedrich Merz, relatează agenția turcă de știri Anadolu.

„Nu facem acest efort pentru a face cuiva vreo favoare, ci facem acest efort pentru că este necesar apărării noastre, securităţii noastre", a declarat el.

„Rusia rămâne o ameninţare gravă”, care „ne testează hotărârea în fiecare zi”, a subliniat Merz.

„Este cu atât mai important să transmitem un semnal de putere şi de unitate la Ankara”, a insistat el.

„Acest summit trebuie să transmită mesajul că noi construim o NATO mai europeană, pentru ca NATO să rămână transatlantică”, cere cancelarul german.

Reprezentanţi din 15 ţări s-au strâns de mână şi s-au felicitat pe un podium imens sub sigla NATO, în timp ce anunţau un efort multinaţional de achiziţionare a unor avioane de realimentare în zbor şi de transport de la Airbus.

Apoi, Mark Rutte a anunţat o iniţiativă a patru ţări de a achiziţiona până la cinci drone noi de supraveghere Triton, care vor completa mica flotă a NATO.

„Este un produs autentic al NATO, care creează locuri de muncă de ambele părţi ale Atlanticului”, a spus el.

Rutte le spusese reporterilor în ajunul summitului de două zile al alianţei militare din Turcia că va anunţa contracte noi în valoare de zeci de miliarde, care vor furniza echipamentul esenţial de care alianţa are nevoie pentru descurajare şi apărare”.

Cu toate acestea, la evenimentul de marţi nu au fost prezentate cifre în bani, iar prezentarea a inclus unele proiecte convenite cu mult timp în urmă, notează AP.

Această iniţiativă din industria apărării vine la câteva săptămâni după ce Rutte a încercat să calmeze îngrijorările SUA cu privire la cheltuielile militare în cadrul NATO, folosind un grafic intitulat „The Trump Trillion” (Trilonul lui Trump) - care arăta cheltuieli de 1.200 de miliarde de dolari efectuate de aliaţii europeni şi Canada începând din 2017.

Editor : C.A.

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