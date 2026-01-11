Ideea unei armate europene comune, din nou în centrul atenției. Comisarul UE pentru Apărare: „Cum vom înlocui forța americană?”

Ţările Uniunii Europene ar trebui să ia în considerare crearea unei forţe militare comune care ar putea înlocui trupele americane staţionate în Europa, a declarat comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, scrie AFP, citată de News.ro.

Kubilius, fostul prim-ministru lituanian, a menţionat crearea unei „forţe militare europene permanente de 100.000 de oameni” ca o opţiune posibilă pentru a proteja mai bine continentul.

„Cum vom înlocui forţa americană de 100.000 de soldaţi, care constituie coloana vertebrală a forţelor armate din Europa?”, a întrebat el într-un discurs ţinut în Suedia.

Aceste declaraţii vin în contextul în care afirmaţiile insistente ale preşedintelui american Donald Trump cu privire la ambiţia sa de a anexa Groenlanda alimentează temerile liderilor NATO cu privire la fiabilitatea alianţei cu Washingtonul.

Îngrijorările legate de poziţia lui Donald Trump faţă de Europa au determinat deja unele ţări să-şi intensifice eforturile de consolidare a armatelor lor în faţa ameninţării ruse.

Crearea unui „consiliu european de securitate”

Deşi ideea creării unei armate europene nu este nouă, ea nu a reuşit să se impună până în prezent, guvernele fiind reticente la ideea de a ceda controlul asupra forţelor lor armate.

Washington a îndemnat aliaţii săi europeni să îşi asume mai mult responsabilitatea pentru propria securitate, evocând posibilitatea de a-şi redistribui trupele staţionate în Europa pentru a se concentra asupra Chinei.

„În acest context, nu trebuie să evităm cele mai urgente întrebări privind capacitatea noastră instituţională de apărare”, a declarat Andrius Kubilius. Comisarul european pentru apărare a susţinut, de asemenea, ideea creării unui „consiliu european de securitate” care să reunească marile puteri ale continentului, inclusiv, eventual, Regatul Unit, pentru a facilita şi accelera procesul decizional în Europa în materie de apărare.

Încercarea de a modifica dinamica conflictului din Ucraina

„Consiliul de Securitate European ar putea fi compus din membri permanenţi cheie şi alţi membri rotativi”, a indicat el. „Ar fi în total 10-12 membri, care ar avea sarcina de a discuta subiecte esenţiale în materie de apărare”.

Prioritatea acestui organism ar fi, în opinia sa, încercarea de a modifica cursul conflictului din Ucraina pentru a evita o înfrângere a Kievului.

„Trebuie să avem un răspuns clar: cum intenţionează UE să schimbe acest scenariu?”, a întrebat el. „De aceea avem nevoie acum de un Consiliu de Securitate european”.

