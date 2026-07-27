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Medicii avertizează că testarea testosteronului în Armata SUA poate duce la tratamente inutile: risc de infertilitate și AVC

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Pete Hegseth
Pete Hegseth. Foto: Profimedia
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Din articol
Cercetătorii militari avertizau încă din 2019 asupra tratamentelor inutile Un nivel scăzut nu înseamnă automat că este necesar tratamentul Terapia poate opri producția naturală de testosteron și spermatozoizi

Noua politică a Pentagonului privind testarea anuală a testosteronului în rândul militarilor ar putea duce la prescrierea inutilă a terapiei de substituție hormonală, avertizează experții. Tratamentul poate opri producția naturală de testosteron și spermatozoizi, provocând infertilitate, și poate crește riscul de cheaguri de sânge și accident vascular cerebral, scrie Live Science.

Departamentul american al Apărării a anunțat pe 15 iulie că nivelul testosteronului va fi verificat anual în cazul tuturor militarilor activi și al rezerviștilor, începând cu vârsta de 30 de ani.

Experții avertizează că inițiativa depășește recomandările organizațiilor medicale privind testarea hormonală a bărbaților. Deși programul ar putea identifica persoane care au într-adevăr nevoie de tratament, acesta ar putea conduce și la diagnosticarea și tratarea inutilă a unor militari.

„Una dintre marile mele preocupări este legată de modul în care vor fi efectuate aceste teste”, a declarat Luke Cox, lector în știința sportului și a exercițiului fizic la Universitatea Swansea din Regatul Unit, care studiază substanțele folosite pentru îmbunătățirea performanței.

Cercetătorii militari avertizau încă din 2019 asupra tratamentelor inutile

În 2019, cercetătorii americani din domeniul sănătății militare erau îngrijorați de folosirea necorespunzătoare a terapiei de substituție cu testosteron, care presupune administrarea hormonului prin injecții sau geluri.

„Din fiecare 1.000 de militari bărbați, aproape trei primesc în mod necorespunzător terapie de substituție cu testosteron”, au scris cercetătorii într-un raport publicat pe Health.mil, site-ul sistemului medical militar.

Autorii raportului avertizau că persoanele tratate fără să aibă nevoie pot suferi efecte adverse, printre care apneea obstructivă în somn și edemele. Terapia poate agrava apneea și poate provoca umflarea membrelor din cauza retenției de apă.

„Aceste efecte adverse pot afecta capacitatea de dislocare și pregătirea medicală”, se arată în raport. Prin urmare, administrarea inutilă a testosteronului ar putea reduce capacitatea operațională a armatei, în loc să o îmbunătățească.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a prezentat însă noua politică drept o măsură menită să îmbunătățească pregătirea militarilor.

„Este vorba despre restabilirea și optimizarea capacităților voastre naturale, despre protejarea longevității și despre asigurarea bazei biologice necesare pentru a putea continua lupta”, a declarat Hegseth.

Un nivel scăzut nu înseamnă automat că este necesar tratamentul

Terapia poate avea beneficii în cazul bărbaților care au într-adevăr un nivel redus al testosteronului. Studiile au arătat că aceasta poate îmbunătăți dorința sexuală, starea de spirit și densitatea osoasă și poate contribui la creșterea masei musculare.

În cazul bărbaților care nu au un nivel scăzut al hormonului, administrarea suplimentară de testosteron nu s-a dovedit însă a avea beneficii clare.

„Stabilirea diagnosticului de deficit de testosteron în absența semnelor și/sau a simptomelor crește probabilitatea unui diagnostic fals și reduce beneficiul potențial al terapiei cu testosteron”, se arată în ghidul asociației.

Nivelul hormonului poate fi influențat și de stilul de viață sau de anumite probleme de sănătate. Perioadele de pregătire fizică intensă îl pot reduce temporar în cazul militarilor, iar somnul și activitatea fizică recentă pot provoca variații semnificative.

De aceea, înainte de stabilirea unui diagnostic, medicii recomandă două analize de sânge separate, ambele efectuate dimineața, pentru a verifica dacă nivelul testosteronului se menține scăzut. În unele cazuri, soluția poate fi tratarea problemei care afectează nivelul hormonului, precum apneea în somn, și nu administrarea testosteronului.

Terapia poate opri producția naturală de testosteron și spermatozoizi

Creșterea excesivă a nivelului de testosteron poate provoca eritrocitoză, adică o concentrație prea mare de globule roșii. Aceasta poate mări riscul formării cheagurilor de sânge și al accidentului vascular cerebral.

Valorile ridicate pot avea și alte efecte nedorite, inclusiv dezvoltarea sânilor în cazul unor bărbați care urmează terapia.

Unul dintre cele mai importante riscuri este însă reducerea producției naturale de testosteron la nivelul testiculelor. Tratamentul mărește cantitatea hormonului din sânge, dar nu și nivelul din testicule, unde sunt produși spermatozoizii.

Atunci când detectează testosteronul din sânge, creierul reduce producția acestuia în testicule, diminuând sau oprind în același timp producerea spermatozoizilor. Efectul poate provoca infertilitate, iar refacerea producției de spermă poate dura mai mulți ani după întreruperea tratamentului.

„În cazul militarilor tineri la care este descoperit un nivel scăzut al testosteronului, va fi foarte important ca atât ei, cât și medicii lor să înțeleagă riscurile tratamentului și alternativele care ar putea fi mai potrivite pentru păstrarea fertilității”, a declarat medicul Joshua Halpern, urolog specializat în reproducere la Facultatea de Medicină Feinberg a Universității Northwestern.

Editor : Ș.A.

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