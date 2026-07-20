Donald Trump amenință Iranul: „Pentru fiecare soldat american ucis, veți plăti de mai multe ori”

Președintele american Donald Trump a ameninţat luni că va face Iranul să plătească „de mai multe ori” pentru fiecare soldat american ucis, după moartea mai multor militari americani în Orientul Mijlociu în ultimele zile.

„De fiecare dată când Iranul ucide un soldat american, va plăti de mai multe ori pentru acea crimă”, a scris preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social, afirmând că a transmis această instrucţiune responsabililor săi militari.

„Această directivă a fost transmisă secretarului de război, Pete Hegseth, preşedintelui Comitetului şefilor de stat major, Daniel Caine, şi tuturor conducătorilor din cadrul armatei”, a precizat şeful Casei Albe.

În ultimele zile, un militar american a fost ucis în nordul Irakului în timpul detonării controlate a unei drone iraniene doborâte, iar un alt atac iranian în Iordania s-a soldat cu moartea a doi soldaţi americani şi dispariţia unui altul în acţiune. Armata continuă să examineze rămăşiţele neidentificate găsite la locul atacului din Iordania, ceea ce sugerează că numărul victimelor ar putea creşte.

Preşedintele Donald Trump va participa la ceremonia de înmormântare a militarilor americani căzuţi în războiul cu Iranul, a anunţat luni Casa Albă. „Preşedintele Trump va participa mâine seară (n.r. marţi) la ceremonia de înhumare a eroilor noştri căzuţi la Baza Aeriană Dover. Preşedintele şi întreaga echipă a Casei Albe se roagă pentru familiile lor”, a scris Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, într-o postare pe X.

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Anunţul a venit după ce Trump a promis represalii împotriva Iranului în urma decesului unor soldaţi americani în weekend.

Pe de altă parte, Statele Unite au majorat numărul de avioane de vânătoare din Orientul Mijlociu, în timp ce Trump analizează cum să procedeze, a declarat un oficial citat de CNN. Totuşi, secretarul de stat american Marco Rubio şi un oficial iranian de rang înalt au afirmat amândoi că părţile rămân deschise la soluţii diplomatice.

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Editor : Claudia Ariton