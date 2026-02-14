Live TV

Mark Rutte: Nimeni în Europa nu vorbeşte despre înlocuirea umbrelei nucleare americane

Mark Rutte.
Mark Rutte. Foto: Inquam Photos / George Călin

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat sâmbătă că nimeni în Europa nu încearcă să înlocuiască umbrela nucleară americană, după ce Germania a anunţat că discută cu Franţa despre descurajare nucleară, relatează AFP.

„Eu cred că toate discuţiile în Europa vizând întărirea colectivă a descurajării nucleare sunt un lucru bun, dar nimeni în Europa nu preconizează să o facă pentru a înlocui umbrela nucleară americană”, le-a spus Mark Rutte jurnaliştilor pe marginea Conferinţei de Securitate de la Munchen.

El a afirmat în discursul din conferinţă că Rusia suferă „pierderi nebuneşti” în Ucraina, care totalizează circa 65.000 de militari în ultimele două luni, potrivit Reuters.

În cadrul unei mese rotunde din cadrul conferinţei, Mark Rutte a spus apoi că alianţa NATO este suficient de puternică încât Rusia să nu încerce să o atace.

„Vom câştiga orice luptă cu Rusia dacă ne atacă acum şi trebuie să ne asigurăm că acest lucru este valabil şi în doi, patru sau şase ani”, a mai spus fostul premier olandez.

 

