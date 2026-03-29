Țările din Europa unde se mai poate obține „viza de aur” în 2026: Cât costă și ce condiții trebuie îndeplinite

Rezidența în Europa poate fi obținută și în 2026 prin așa-numitele „vize de aur”, unele disponibile pentru investiții de la doar 250.000 de euro. De la Ungaria la Cipru, mai multe țări oferă încă astfel de programe, însă regulile devin tot mai stricte.

În timp ce unele țări, precum Spania, au restricționat vizele de aur, altele, precum Ungaria și Cipru, le oferă încă la un cost mai mic decât prețul mediu al unei locuințe din Marea Britanie, scrie Euronews.

Preocupările geopolitice, costurile în creștere și schimbările legislative din mai multe țări din întreaga lume i-au determinat pe mulți să ia în considerare mutarea în alte destinații, în special europene. Creșterea prețurilor locuințelor este un alt factor care alimentează această tendință.

De mai mulți ani, vizele de aur reprezintă o cale către rezidența în UE, în special pentru persoanele înstărite. Acestea au permis, în esență, oamenilor să „cumpere” dreptul de rezidență, de regulă prin investiții semnificative în sectorul imobiliar al unei țări. În unele cazuri, oamenii nici măcar nu au fost nevoiți să locuiască în acea țară pentru a obține rezidența.

„În 2026, observăm o schimbare în motivele pentru care familiile caută o viză de aur”, a declarat Nikolas Avgousti, asociat la Philippou Law din Cipru. „Nu mai este vorba doar despre visul unei «case de vacanță»; este vorba despre a avea opțiuni și libertate. După ani de volatilitate globală, o a doua rezidență a devenit cea mai bună poliță de asigurare.”

Ungaria

Ungaria a înregistrat o creștere a popularității vizei sale de aur în ultimii ani. Programul Guest Investor Program (GIP) are un prag minim de investiție de 250.000 de euro pentru cetățenii din afara UE/SEE, oferind o rezidență de 10 ani, care poate fi reînnoită pentru încă 10 ani.

Această viză acoperă și soțul/soția și copiii investitorului. De asemenea, nu există o cerință minimă de ședere pentru a menține viza de aur a Ungariei, ceea ce o face o opțiune de rezervă flexibilă pentru persoanele care intenționează să locuiască în principal în altă parte.

Cu toate acestea, investitorii care doresc să solicite rezidență permanentă pot face acest lucru după ce au deținut viza de aur timp de trei ani, cu condiția să fi locuit în Ungaria cel puțin 183 de zile pe an și să-și fi menținut investiția, o adresă înregistrată, asigurarea de sănătate și un venit legal. După opt ani de rezidență continuă, investitorii pot solicita cetățenia.

Suma de 250.000 de euro trebuie investită în unități de investiții ale unui fond imobiliar înregistrat la Banca Națională a Ungariei. Acest fond trebuie să investească cel puțin 40% din valoarea sa în imobiliare rezidențiale din Ungaria.

O altă opțiune este donarea a cel puțin 1 milion de euro către un fond public care sprijină învățământul superior. Această donație este nerambursabilă.

Grecia

O altă destinație europeană importantă pentru o viză de aur este Grecia, care oferă un cost al vieții cu aproximativ 30% mai redus decât în Marea Britanie, precum și vreme însorită în cea mai mare parte a anului.

În timp ce majoritatea vizelor de aur din Grecia au devenit semnificativ mai scumpe, variind între 400.000 și 800.000 de euro, în special în zone populare precum Atena și Santorini, există două opțiuni care necesită doar o investiție minimă de 250.000 de euro. Ambele permit o rezidență de cinci ani înainte de reînnoire.

Prima variantă este pentru investitorii care doresc să restaureze clădiri istorice, clasate sau protejate. Pentru această opțiune, investitorii trebuie să reconstruiască sau să restaureze complet clădirea. Acest lucru trebuie finalizat înainte ca viza de aur să poată fi reînnoită la termenul de cinci ani.

O altă variantă este conversia proprietăților comerciale, precum spații industriale și birouri, în proprietăți rezidențiale. Pentru aceasta, investitorii trebuie să folosească investiția de 250.000 de euro pentru a converti o singură proprietate, conversia fiind finalizată complet înainte de depunerea primei cereri pentru viză de aur. Proprietatea trebuie, de asemenea, să fie înregistrată legal ca rezidențială înainte de depunerea cererii.

Nu există restricții minime privind dimensiunea sau amplasarea pentru ambele opțiuni, însă proprietățile restaurate sau convertite nu pot fi utilizate pentru Airbnb sau alte închirieri pe termen scurt. Nu există nici cerințe minime de ședere, iar viza acoperă investitorul principal, precum și soțul/soția și copiii până la vârsta de 21 de ani.

Investitorii pot solicita cetățenia greacă după șapte ani de rezidență legală continuă, cu condiția să fie și rezidenți fiscali și să-și mențină investiția pe toată durata.

Cipru

Cipru a fost o altă opțiune de top pentru o viză de aur europeană în ultimii ani, în special datorită sistemului său de drept de tip common law și registrului funciar transparent. Costul vieții este, de asemenea, cu aproximativ 25% mai mic decât în Marea Britanie.

„Deși unele țări vecine oferă, pe hârtie, praguri de intrare mai mici, «costul ascuns» al birocrației, cum ar fi lipsa registrelor funciare clare sau modificările frecvente ale legislației fiscale, poate transforma o mutare de vis într-o problemă juridică”, a subliniat Avgousti.

Programul de viză de aur din Cipru sau Programul de rezidență permanentă permite cetățenilor din afara UE să investească cel puțin 300.000 de euro în schimbul rezidenței permanente. Această investiție poate fi realizată în imobiliare, fonduri de investiții sau acțiuni ale companiilor.

Permisul de ședere acoperă soțul/soția și copiii aflați în întreținere financiară până la vârsta de 25 de ani. Totuși, investitorii trebuie să viziteze Cipru cel puțin o dată la doi ani. După șapte ani de rezidență, investitorii pot solicita cetățenia.

Printre principalele cerințe se numără menținerea unui cazier judiciar curat și un venit anual din străinătate de peste 50.000 de euro. Pentru investitorii cu soț/soție și copii, acest prag crește cu 15.000 de euro pentru soț/soție și 10.000 de euro pentru fiecare copil.

„În Cipru, influența britanică rămâne un avantaj major: operăm în baza sistemului de common law, care oferă un nivel de siguranță și transparență a proprietății rar întâlnit în zona mediteraneană”, a declarat Avgousti.

„Când combini această siguranță juridică cu 3.400 de ore de soare și un regim fiscal non-dom care, în esență, îți finanțează stilul de viață prin economii, alegerea devine clară.”

Italia

Italia a devenit o altă țară populară pentru vizele de aur, oferind patru opțiuni distincte. Pe lângă un cost al vieții cu aproximativ 15% mai mic decât în Marea Britanie, țara oferă și o istorie, cultură, peisaje și gastronomie remarcabile.

Viza de aur italiană sau Investor Visa solicită cetățenilor din afara UE să investească minimum 250.000 de euro într-un startup inovator italian. Aceasta oferă o rezidență de doi ani, reînnoibilă, fără cerințe minime de ședere, investitorii putând solicita rezidență permanentă după cinci ani de rezidență legală continuă și cetățenia după 10 ani în aceleași condiții.

Viza acoperă, de asemenea, soțul/soția, copiii aflați în întreținere și părinții aflați în întreținere. Totuși, este necesar un proces de pre-aprobare înainte de a fi investit orice capital.

Alte opțiuni includ o investiție de 500.000 de euro într-o societate italiană cu răspundere limitată, o investiție de 1 milion de euro în proiecte de interes public din domenii precum cultura, imigrația, educația sau cercetarea, sau o investiție de 2 milioane de euro în obligațiuni guvernamentale italiene.

Portugalia

Deși Portugalia a eliminat investițiile directe în imobiliare ca opțiune pentru viza de aur în 2023, pentru a reduce speculațiile imobiliare, există încă mai multe alte variante disponibile. Cu orașe ușor de parcurs pe jos, litoral spectaculos și peste 300 de zile însorite pe an, Portugalia rămâne un competitor puternic pentru vizele de aur.

Cea mai accesibilă opțiune permite cetățenilor din afara UE să facă o investiție minimă sau o donație de 250.000 de euro pentru proiecte artistice și culturale dedicate recuperării, producției sau menținerii patrimoniului cultural național. În zonele slab populate, această sumă poate scădea la 200.000 de euro.

Această viză este valabilă timp de cinci ani și necesită o ședere medie de doar o săptămână pe an în țară. Ea acoperă soțul/soția, copiii aflați în întreținere și partenerii aflați în întreținere. Totuși, investitorii trebuie să aibă un reprezentant legal în Portugalia pentru depunerea cererii.

Investitorii pot solicita rezidență permanentă sau cetățenia după cinci ani de rezidență legală continuă, cu condiția să-și mențină investiția și să îndeplinească cerințele lingvistice. Alte opțiuni includ o investiție de 500.000 de euro în fonduri eligibile, firme de investiții sau cercetare și dezvoltare.

Ce trebuie știut înainte de a aplica pentru o viză de aur în 2026

Deși vizele de aur pot părea foarte atractive, există câteva aspecte esențiale de luat în considerare înainte de a aplica. Unul dintre cele mai importante este să te asiguri că investiția este „protejată” și că drepturile tale de rezidență sunt menținute, chiar dacă cerințele pentru noii aplicanți se modifică ulterior.

Acest lucru este deosebit de important, deoarece atât reglementările UE, cât și programele de viză de aur din întreaga lume au suferit schimbări semnificative în ultimii ani.

Un alt factor important este că suma minimă de investiție nu reprezintă niciodată costul final, deoarece trebuie luate în calcul și taxele, verificările juridice și costurile obligatorii pentru asigurările private de sănătate.

De asemenea, este esențial de înțeles diferența dintre statutul de rezident legal (deținerea unei vize de aur sau a unui permis de ședere) și cel de rezident fiscal. Deși unele vize de aur necesită doar câteva zile de ședere pentru a fi menținute, perioadele mai lungi pot implica obligații fiscale la nivel global.

Editor : M.I.