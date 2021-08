Județul Harghita se poate mândri din 2020 cu un proiect unic în România: două refugii panoramice pe stâncă. Ca acestea mai sunt numai patru în întreaga Europă.

Amenajarea lor „a fost o sarcină foarte dificilă. Suntem la o înălțime de 250 de metri pe o stâncă, chiar pe marginea stâncii. Și când a venit elicopterul, abia ne-am putut ține”, povestește Fekete Örs - șef Salvamont Harghita Băi.

„Sunt două cabine panoramice, una pe muntele Piatra Poienii, a doua se găsește pe muntele Ucigașul. Ce se vede de aici? De pe geamul principal se vede o parte din Cheile Bicazului, în față se vede Piatra Altarului și Cheile Lăpușului, în spatele Pietrei Altarului. Din partea laterală, se vede Suhardul Mic și partea Cheilor care duce spre stațiunea Lacul Roșu. Din cabina de pe muntele Ucigașu se vede zona Lacului Roșu și până în creasta principală a Hășmașului”, explică Simon Laszlo, de la Asociaţia „Gyilkosto Adventure”.

„O să mai fie montat și un pod suspendat peste râul Bicăjelul și o platformă suspendată la Lacul Roșu, pe Balconul de Piatră. Pe aceste puncte vom instala și trei binocluri, fără bani. Toate se pot vizita fară taxă”, adaugă Simon Laszlo.

„Poate fi vizitat acest refugiu pe stâncă, panoramic. De aici vom avea o priveliște deasupra Cheilor. Așteptăm familiile și copiii care vor să ajungă aici și sperăm că toți cei care vin aici vor avea grijă de această minune. Chiar se poate dormi și aici, numai curățenia și grija este cel mai important lucru. Este un loc potrivit și pentru telemuncă”, spune Borboly Csaba, președintele Consiliului Județean Harghita.

Zona în care este amplasat refugiul îți taie respirația Foto: captură video Digi24 Deschide galeria foto

Bani europeni pentru a revitaliza turismul

În județul Harghita s-a mizat pe banii europeni pentru a revitaliza turismul.

„Da, s-au realizat foarte multe proiecte europene în turism, unele de către Consiliul Județean. Noi am realizat centrele pentru salvare montane. Cred că suntem un județ safe - o paranteză: cu urșii încă nu s-a reușit, dar în rest suntem un județ care oferă siguranță și ne axăm foarte mult pe turismul pentru familii, deci pe slow turism, pentru turismul mai liniștit”, explică Borboly Csaba.

„Și pentru acesta, cel mai important lucru este siguranța. Acum oferim siguranță pe toate patru anotimpurile, avem peste 100 de salvatori montani”, subliniază oficialul.

Un Salvamont de top în România

„Acest proiect a însemnat un pas foarte, foarte mare pentru Salvamontul harghitean. În prima fază, am încercat și am reușit să construim baze Salvamont. Am construit în județul Harghita patru baze Salvamont din aceste fonduri. Baza asta în care ne aflăm acum și încă 3 baze, una la Toplița, una la Lacul Roșu și una la Harghita Mădăraș”, explică Fekete Örs, șef Salvamont Harghita Băi.

„Eu cred că putem să ne mândrim cu un Salvamont care este chiar în top în România și pot să spun chiar și în Europa, acum suntem foarte bine dotați și foarte, foarte bine pregătiți”, adaugă Fekete Örs.

„Această clădire, în care suntem acum, era într-o stare foarte, foarte degradată. A fost o fostă cazarmă a armatei ungare, după care a fost a minei care este aici, la Harghita Băi. După cum puteți să vedeți acum, chiar că s-a făcut un pas enorm, toată clădirea s-a renovat și au fost pregătite săli pentru salvamontiștii noștri care fac permanență, aici, iarna. Aici sunt multe pârtii de schi și pentru asta avem nevoie de permanență aici, iarna”, explică salvamontistul.

Utilaje de salvare speciale

„Tot din bani europeni am luat mai multe utilaje. Utilaje de salvare speciale, cu 8 roți, cu șenile, care chiar și acum sunt numai la noi, deci numai în Harghita, la Salvamontul din Harghita, sunt aceste utilaje”, spune Fekete Örs.

„Am reușit să luăm și ATV-uri și snowmobile și mai mult, am reușit să luăm foarte multe echipamente individuale pentru oameni și echipamente medicale pentru echipe: tărgi, defibrilatoare, haine, schiuri. Proiectul a fost în valoare de aproape 8 milioane de lei și chiar am reușit să ne dotăm Salvamontul de aici, din Harghita, foarte, foarte bine”, arată salvamontistul.

El spune că tot banii europeni sunt avuți în vedere pentru alte două proiecte. „Vrem să construim încă două baze, una la Băile Tușnad și una la Borsec. Trebuie știut că în Harghita sunt peste 30 de pârtii de schi și este un areal foarte, foarte mare montan și trebuie să ne pregătim în așa fel încât să putem ajunge la orice accident într-un timp foarte, foarte scurt”, punctează Fekete Örs, șef Salvamont Harghita Băi.