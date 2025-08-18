Live TV

Un videoclip în care un vehicul rusesc flutură steagul SUA și atacă pe frontul din Ucraina a devenit viral și stârnește furie la Kiev

Tanc

Cel mai înalt consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a condamnat un videoclip viral care arată un vehicul de luptă rusesc flutură steagul american și traversează cu viteză liniile frontului ucrainean.

Imaginile arată un transportor blindat de personal M113, fabricat de SUA și capturat de armata rusă, care arborează atât steagul rus, cât și cel american, în timp ce traversează cu viteză un sat din Zaporizhzhia, în estul Ucrainei, potrivit postului de televiziune controlat de statul rus RT.

Politico nu a putut verifica în mod independent imaginile sau proveniența acestora.

„Rușii folosesc simbolurile Statelor Unite în propriul lor război terorist și agresiv”, a declarat furios Andrii Iermak, mâna dreaptă a lui Zelenski la Kiev, pe Telegram. „O îndrăzneală maximă.”

Videoclipul propagandistic urmează summitului dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, care a avut loc în Alaska în weekend și care a fost criticat pe scară largă ca fiind o victorie publicitară pentru Kremlin.

