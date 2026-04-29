Foto William și Catherine au publicat o nouă fotografie cu ocazia aniversării a 15 ani de căsătorie

William și Kate, la a 15-a aniversare a căsătoriei lor.

Prințul și Prințesa de Wales au publicat un nou portret de familie cu ocazia împlinirii a 15 ani de căsătorie. În fotografie, William și Catherine apar întinși pe iarbă, zâmbind, alături de copiii - prințul George, prințesa Charlotte și prințul Louis - și de câinele lor, în timpul vacanței de Paște. Fotografia a fost realizată în Cornwall de fotograful Matt Porteous, anunță BBC.

Imaginea a fost publicată pe rețelele de socializare, însoțită de un emoji în formă de inimă și de legenda: „Sărbătorim 15 ani de căsătorie”.

Cuplul regal s-a căsătorit la Abația Westminster din Londra în 2011, într-o ceremonie televizată care a atras un public estimat la miliarde de oameni din întreaga lume.

Prințul și prințesa, care s-au cunoscut la Universitatea din St Andrews, și-au petrecut primii trei ani de căsnicie în Anglesey, unde prințul William a urmat cursuri de pilotaj de elicopter pentru a deveni pilot de căutare și salvare în cadrul Forțelor Aeriene Regale (RAF).

„Mi-a plăcut foarte mult perioada petrecută aici. A fost foarte distractiv… Îmi lipsește. Îmi lipsește meseria, îmi lipsește camaraderia”, le-a spus prințul William cursanților de la bază, marți.

„Timpul petrecut aici va trece repede, asta e problema. Veți privi înapoi cu amintiri plăcute”, a spus el.

Primul lor copil, prințul George, s-a născut în 2013. Prințesa Charlotte s-a născut doi ani mai târziu, urmată de prințul Louis, în 2018.

Familia regală britanică a asistat la slujba de Paşte de la Castelul Windsor. Primele sărbători fără fostul prinț Andrew

