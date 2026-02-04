„Să știți că nu sunteți singuri”. Kate, prințesa de Wales, a transmis un mesaj emoționant pentru bolnavii de cancer și familiile lor

Prințesa de Wales, Kate, a spus că o călătorie prin cancer aduce „momente de frică și epuizare”, dar și „momente de putere, bunătate și conexiune profundă”, într-un mesaj emoționant adresat publicului, scrie The Times.

Într-un videoclip lansat pentru a marca Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului, Kate, care a anunțat că este în remisie,de anul trecut, a descris cum boala „atinge atât de multe vieți”.

În scurtmetrajul care prezintă vizita sa oficială la spitalul Royal Marsden din Chelsea anul trecut, prințesa a declarat: „De Ziua Mondială a Cancerului, gândurile mele sunt alături de toți cei care se confruntă cu un diagnostic de cancer, urmează un tratament sau își găsesc drumul spre recuperare.”

„Cancerul atinge atât de multe vieți. Nu doar ale pacienților, ci și ale familiilor, prietenilor și îngrijitorilor care le sunt alături.”

„După cum știe oricine a trăit această călătorie, ea nu este liniară. Există momente de frică și epuizare. Dar și momente de putere, bunătate și conexiune profundă.

Astăzi este o reamintire a importanței grijii, înțelegerii și speranței. Vă rog să știți că nu sunteți singuri.”

Palatul Kensington a descris videoclipul ca fiind „o reflecție asupra naturii neliniare a călătoriei unei persoane cu cancer, de la diagnostic până la recuperare”.

Anterior, prințesa a vorbit despre experiențele sale legate de „zile bune și zile rele” în timp ce se recupera după cancer și a spus că va acorda prioritate „facerii a tot ce pot pentru a fi fără cancer”.

Kate, în vârstă de 44 de ani, a fost diagnosticată cu cancer după o intervenție chirurgicală abdominală majoră în ianuarie 2024.

În martie a acelui an, ea a înregistrat un videoclip în care spunea că a îndurat „câteva luni incredibil de grele” după ce a primit diagnosticul, ceea ce a fost un „șoc imens”.

Ea a spus: „Testele de după operație au descoperit prezența cancerului. Prin urmare, echipa mea medicală mi-a recomandat să urmez un tratament de chimioterapie preventivă, iar acum mă aflu în stadiile incipiente ale acestui tratament.”

Chimioterapia, care a avut loc la Royal Marsden din sud-vestul Londrei, a început la sfârșitul lunii februarie 2024 și a necesitat ca prințesa să intre printr-o ușă din spate pentru a-și păstra intimitatea și a împiedica să fie văzută de alți pacienți înainte de anunțul ei.

Ea s-a întors la spital în ianuarie 2025, după ce a fost anunțată co-sponsor a spitalului, alături de soțul ei, prințul de Wales.

La sosire, a glumit spunând că a făcut „atât de multe vizite discrete” în „secret”, adăugând că a fost „destul de plăcut” să vadă în sfârșit zona de recepție. Ea a transmis personalului: „Sunt atât de recunoscătoare pentru toată grija și sprijinul pe care le-am primit aici”.

La începutul acestui an, prințesa a fost însoțită de William în timpul vizitei sale la Spitalul Charing Cross pentru a se întâlni cu pacienți, familii și lucrători din domeniul sănătății.

Un voluntar care lucra într-o secție de chimioterapie i-a spus prințesei: „Oamenii stau acolo ore întregi.”

Kate a răspuns: „Știu.” Apoi l-a atins pe William și i-a spus: „Știm.”

Editor : Ș.R.