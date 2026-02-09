Live TV

Prințul și prințesa de Wales, prima reacție în scandalul Epstein: „Profund îngrijorați de noile dezvăluiri”

Prințul William și Kate Middleton
Prințul William și Kate Middleton

Prințul și prințesa de Wales s-au declarat „profund îngrijorați” de ultimele dezvăluiri despre Jeffrey Epstein, a declarat un purtător de cuvânt al Palatului Kensington. În prima declarație publică pe această temă, un purtător de cuvânt al familiei regale a afirmat că prințul William și prințesa Catherine sunt „concentrați asupra victimelor”, în lumina noilor informații din documentele referitoare la infractor sexual, publicate în Statele Unite, relatează BBC.

Andrew Mountbatten-Windsor se numără printre cei care fac obiectul unei noi anchete privind legăturile lor din trecut cu Epstein.

Un purtător de cuvânt al Palatului Kensington a declarat: „Pot confirma că prințul și prințesa sunt profund îngrijorați de noile dezvăluiri. Gândurile lor rămân îndreptate către victime.”

Declarația publicată luni de Palatul Kensington nu face nicio referire directă la Andrew, dar vine într-un moment în care scandalurile care îl vizează pe fostul prinț riscă să eclipseze orice altă chestiune legată de familia regală. Declarația a fost publicată în momentul în care prințul William se pregătea să înceapă o vizită oficială în Arabia Saudită, o călătorie considerată extrem de importantă din punct de vedere diplomatic.

Deși în ultimii ani au apărut informații potrivit cărora prințul William ar fi în favoarea unei rupturi definitive a legăturilor cu unchiul său căzut în dizgrație, el și alți membri ai familiei regale s-au abținut în mare măsură să comenteze acuzațiile aduse împotriva acestuia.

Mountbatten-Windsor a avut o prietenie de lungă durată cu Epstein și a păstrat legătura cu finanțatorul american după condamnarea acestuia pentru abuz sexual asupra unui minor în 2008. El și-a cerut scuze pentru legăturile sale din trecut cu Epstein, dar a negat cu vehemență orice faptă ilegală.

Săptămâna trecută, Mountbatten-Windsor s-a mutat din casa sa din Windsor înainte de termen, în lumina noilor informații despre relația sa cu Epstein. Palatul Buckingham a declarat că acesta va părăsi Royal Lodge la începutul anului 2026, dar plecarea sa pare să fi fost grăbită, fostul prinț locuind acum pe proprietatea privată a regelui Charles, Sandringham Estate.

Însă dezvăluirile continue din SUA au crescut presiunea asupra lui Mountbatten-Windsor, care a fost somat să depună mărturie în cadrul unei anchete americane.

Printre numeroasele documente publicate în SUA se află și imagini care par să-l înfățișeze pe Mountbatten-Windsor îngenunchiat deasupra unei fete. Nu se oferă niciun context pentru aceste fotografii și nu este clar când și unde au fost făcute.

Ultimele documente par să confirme, de asemenea, că o fotografie controversată a lui Mountbatten-Windsor și a acuzatoarei sale, Virginia Giuffre, este reală.

El a pus anterior la îndoială autenticitatea unei fotografii în care apare cu brațul în jurul lui Guiffre și a susținut că nu a întâlnit-o niciodată. Ea a afirmat că a fost obligată să întrețină relații sexuale cu el când era adolescentă.

Însă într-un e-mail scris aparent de asociata lui Epstein, Ghislaine Maxwell, care apare și ea în fotografie, în 2015, ea a spus: „În 2001 eram la Londra când a întâlnit o serie de prieteni de-ai mei, printre care și prințul Andrew. A fost făcută o fotografie, probabil pentru că ea voia să o arate prietenilor și familiei.”

El a negat întotdeauna acuzația și a ajuns la o înțelegere extrajudiciară cu Giuffre în 2022. Aceasta nu conținea nicio recunoaștere a răspunderii sau scuze.

Poliția din Thames Valley a confirmat că evaluează acuzațiile raportate de BBC, potrivit cărora o a doua femeie susține că a fost trimisă în Marea Britanie de Epstein pentru o întâlnire sexuală cu Mountbatten-Windsor.

Întâlnirea ar fi avut loc la fosta sa reședință Royal Lodge în 2010. Femeia, care nu este britanică, avea în jur de 20 de ani la momentul respectiv.

Alte e-mailuri par să arate că Mountbatten-Windsor a împărtășit în mod conștient informații confidențiale cu Epstein din activitatea sa oficială de trimis comercial în 2010 și 2011.

Conform regulilor oficiale, trimișii comerciali au obligația de a păstra confidențialitatea informațiilor sensibile, comerciale sau politice referitoare la vizitele lor oficiale. Însă e-mailurile arată că fostul prinț i-a transmis lui Epstein rapoarte despre vizitele sale în Singapore, Hong Kong și Vietnam, precum și detalii confidențiale despre oportunități de investiții.

Cum a reușit escrocul Jeffrey Epstein să învârtă elita mondială pe degete: îndemnul cu care încheia cele mai interesante mesaje

Dosarele Epstein: O româncă fotomodel ar fi fost dusă la o cină privată la Palatul Buckingham pentru fostul prinț Andrew

