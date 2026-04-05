Live TV

Galerie Foto Familia regală britanică a asistat la slujba de Paşte de la Castelul Windsor. Primele sărbători fără fostul prinț Andrew

Data actualizării: Data publicării:
Familia regală britanică, la slujba de Paște de la Castelul Windsor.

Familia regală britanică a participat la slujba de Paşte oficiată la Castelul Windsor, la vest de Londra, aceasta fiind prima apariţie publică în grup a membrilor săi după arestarea fostului prinţ Andrew, care nu a fost prezent la eveniment, informează Reuters.

Regele Charles al III-lea și Regina Camilla, la slujba de Paște de la Castelul Windsor.
Deschide galeria foto

,

 

Regele Charles al III-lea, în vârstă de 77 de ani, şi regina Camilla, însoţiţi de prinţul moştenitor William, de soţia sa Kate şi de copiii acestora - George, Charlotte şi Louis - s-au deplasat împreună la capela St. George de pe domeniul Castelului Windsor pentru a asista la slujba de Paşte.

A fost pentru prima oară, după ce a fost diagnosticată cu cancer, la începutul anului 2024, când prinţesa Kate a asistat la această slujbă de Paşte, o dată importantă din calendarul suveranului britanic, care este şi guvernatorul suprem al Bisericii Anglicane.

Decanul de Windsor, Christopher Cocksworth, i-a întâmpinat pe regele Charles şi pe regina Camilla, care a purtat o pălărie şi un palton roşu, în momentul sosirii lor la slujba de Paşte, la care au participat totodată prinţul Edward şi prinţesa regală Anne - fratele şi sora mai mică a monarhului britanic.

Regele Charles şi regina Camilla, căreia un spectator i-a oferit un buchet de flori, au urat Paşte fericitmembrilor mulţimii după ce slujba s-a încheiat.

Acest comitet restrâns care a reprezentat familia domnitoare a Regatului Unit la slujba de Paşte i-a determinat pe jurnaliştii de la BBC să afirme că familia regală a apărut de această dată în public într-o configuraţie uşor redusă.

Pe lângă fostul prinţ Andrew, care a devenit persona non grata din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein, nici fosta lui soţie, Sarah Ferguson, şi nici cele două fiice ale lor, prinţesele Beatrice şi Eugenie, nu au fost prezente la slujba de duminică.

Decizia surorilor Beatrice şi Eugenie de a nu asista la slujba de Paşte din acest an a fost alegerea celor două prinţese, nu a regelui Charles, a dezvăluit o sursă din anturajul familiei regale britanice.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Andrew Mountbatten-Windsor, care face obiectul unei anchete poliţieneşti în prezent, fiind suspectat de conduită necorespunzătoare în exercitarea unei funcţii publice, şi Sarah Ferguson, căreia britanicii îi spun cu afecţiune Fergie, au participat anul trecut la acest eveniment.

De atunci, fostul prinţ a fost deposedat de titlurile sale princiare de către regele Charles, a trebuit să părăsească reşedinţa sa de pe domeniul regal Windsor şi locuieşte în prezent într-o reşedinţă secundară de pe domeniul Sandringham din estul Angliei, o proprietate privată care îi aparţine monarhului britanic.

Fostul prinţ Andrew a fost reţinut în februarie pentru a fi interogat de Poliţie. El nu a fost pus sub acuzare şi a negat în trecut orice vină, respingând toate acuzaţiile formulate împotriva sa.

Tot în această duminică, Sarah Mullally, arhiepiscopul de Canterbury, prima femeie aleasă la conducerea Bisericii Anglicane, a susţinut prima sa predică de Paşte la Catedrala din Canterbury. Cu această ocazie, ea a lansat "cu o urgenţă reînnoită" un nou apel la pace în Orientul Mijlociu.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

