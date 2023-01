Un bărbat care a uitat că a jucat deja la loto a pus din nou un bilet cu aceleași numere şi a câștigat de două ori

Un bărbat din Statele Unite s-a ales cu două bilete câştigătoare la loterie după ce a uitat că a cumpărat şi completat deja un bilet şi s-a dus şi l-a cumpărat şi pe cel de-al doilea, jucând aceleaşi numere.

Americanul de 67 de ani, care obişnuieşte să treacă mereu aceleaşi numere când joacă la loto a povestit că se afla la o benzinărie când a văzut biletele de loterie la vânzare, scrie UPI.com.

Pe moment, acesta nu şi-a mai putut aduce aminte dacă cumpărase deja un bilet şi pentru că se apropia extragerea a mai cumpărat un bilet pe care a completat numerele sale obişnuite: 6, 11, 12, 16, 29, ca să fie sigur.

"După extragere, am intrat pe site-ul loteriei din Michigan pentru a vedea rezultatele şi când am văzut numerele şi locurile din care au fost cumpărate biletele am ştiut că sunt marele câştigător", a povestit bărbatul.

Acesta s-a ales cu câte 110.000 de dolari pentru fiecare bilet.

Câştigătorul spune că va folosi bani pentru a-şi renova casa.

