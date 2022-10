VIDEO Pasagerii unui avion care urma să decoleze din Rusia, dați jos imediat după îmbarcare. Co-pilotul fusese mobilizat

Pasagerii unui avion care trebuia să plece din Rusia spre Turcia au fost dați jos din aeronavă imediat după îmbarcare. Motivul: co-pilotului i-a fost interzis să părăsească țara chiar înainte de decolare pentru că fusese mobilizat.

La scurt timp după îmbarcarea în avionul care trebuia să plece de la Ufa spre Antalya, una din destinațiile de vacanță favorite ale rușilor, pasagerii au fost rugați să coboare, scrie NEXTA, citată de mkset.ru.

Oamenii s-au conformat și au așteptat nouă ore pentru un alt zbor. Toate acestea din cauza mobilizării anunțate de președintele Vladimir Putin. Co-pilotul recepționase ordinele de mobilizare, dar nu se prezentase la centrul de recrutare, așa că i s-a interzis să părăsească țara chiar înainte de decolare.

„Unul dintre pasagerii acelui zbor a vorbit despre incidentul neobișnuit pe rețelele de socializare. Potrivit pasagerului Vadim, avionul de la Ufa la Antalya al companiei aeriene AzurAir a decolat nouă ore mai târziu din cauza faptului că co-pilotul avionului a fost dus la biroul militar de înrolare literalmente de la bordul aeronavei.

„Toată lumea era în stare de șoc. A fost o mizerie, a venit biroul de înrolare pentru co-pilot. Trebuia să decolam pe 30 septembrie la 5:20 dimineața, dar am decolat abia la 14:00 ora Ufa. La început am așteptat două ore, apoi am fost trimiși cu toții la hotelurile noastre. La difuzor era un anunț: „Din cauza mobilizării [parțiale] și a interdicției ulterioare de trecere a frontierei pentru co-pilot, decolarea este anulată. Vă rugăm să părăsiți avionul”, a spus Vadim pe rețelele de socializare.

Potrivit primelor informații, citația ar fi venit la co-pilot când acesta era încă acasă, dar nu s-a prezentat la biroul de înrolare și nici nu a spus nimănui despre document, motiv pentru care i s-a interzis să treacă granița, scrie mkset.ru.

