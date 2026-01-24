Mesaj RO-Alert în București, după ce un copil de 11 ani a fost dat dispărut

Poliția a emis un mesaj RO-Alert sâmbătă seara prin care cere ajutorul populației pentru găsirea unui copil de 11 ani, dispărut în București, Sectorul 2. Poliția Capitalei a anunțat că băiatul a fost găsit.

ACTUALIZARE: Poliția Capitalei anunță că băiatul în vârstă de 11 ani a fost găsit și se află în afara oricărui pericol.

„Mulțumim reprezentanților mass-media pentru mediatizarea rapidă a cazului, precum și cetățenilor care au oferit informații și sprijin în demersurile desfășurate,” a transmis Poliția Capitalei.

Știre inițială: Băiatul de 11 ani are următoarele semnalmente: 1,35 m, 40 de kilograme, păr negru, ochi căprui. Ultima dată când a fost văzut purta geacă gri, pantaloni albaștri și ochelari negri.

Cei care l-au văzut sau au mai multe detalii despre unde ar putea fi sunt rugați să sune la 112.

„La data de 24.01.2026,ora 18:30, Poliția Capitalei a fost sesizată cu privire la dispariția minorului TRIFU GHEORGHE în vârstă de 11 ani din București, Sector 2. Semnalmente: 1,35m, 40kg; păr negru; ochi căprui; îmbrăcăminte: geacă gri, pantalon albastru, ochelari negri. Orice informație va fi transmisă la 112. Pentru a vizualiza fotografia şi detaliile, accesați https://politiaromana.ro/ro/copii-disparuti/trifu-gheorghe-20140526 din pagina web a Poliției Române-D.G.P.M.B”, se arată în mesajul RO-Alert.

