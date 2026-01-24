Live TV

Mesaj RO-Alert în București, după ce un copil de 11 ani a fost dat dispărut

Data actualizării: Data publicării:
copil disparut

Poliția a emis un mesaj RO-Alert sâmbătă seara prin care cere ajutorul populației pentru găsirea unui copil de 11 ani, dispărut în București, Sectorul 2. Poliția Capitalei a anunțat că băiatul a fost găsit.

ACTUALIZARE: Poliția Capitalei anunță că băiatul în vârstă de 11 ani a fost găsit și se află în afara oricărui pericol.

„Mulțumim reprezentanților mass-media pentru mediatizarea rapidă a cazului, precum și cetățenilor care au oferit informații și sprijin în demersurile desfășurate,” a transmis Poliția Capitalei.

Știre inițială: Băiatul de 11 ani are următoarele semnalmente: 1,35 m, 40 de kilograme, păr negru, ochi căprui. Ultima dată când a fost văzut purta geacă gri, pantaloni albaștri și ochelari negri.

Cei care l-au văzut sau au mai multe detalii despre unde ar putea fi sunt rugați să sune la 112.

„La data de 24.01.2026,ora 18:30, Poliția Capitalei a fost sesizată cu privire la dispariția minorului TRIFU GHEORGHE în vârstă de 11 ani din București, Sector 2. Semnalmente: 1,35m, 40kg; păr negru; ochi căprui; îmbrăcăminte: geacă gri, pantalon albastru, ochelari negri. Orice informație va fi transmisă la 112. Pentru a vizualiza fotografia şi detaliile, accesați https://politiaromana.ro/ro/copii-disparuti/trifu-gheorghe-20140526 din pagina web a Poliției Române-D.G.P.M.B”, se arată în mesajul RO-Alert.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (51)
1
Oana Țoiu, declarații după Davos: „România importă de 120 de miliarde și exportă de 90 de...
ilie bolojan lia olguta vasilescu
2
Bolojan îi răspunde Liei Olguța Vasilescu: Eu sunt de vină că la Craiova au fost alocați...
Giorgia Meloni
3
Giorgia Meloni le-a spus liderilor UE că „disputa cu Trump e o idee proastă”. Cum crede...
profimedia-0946705467
4
Următoarea țintă a lui Trump. SUA vizează o schimbare de regim în Cuba până la sfârșitul...
United States President Donald J Trump speaks to the media on the South Lawn of the White House in Washington, DC, USA, on Tuesday, January 20, 2026. President Trump is heading to Davos, Switzerland to attend the World Economic Forum.Credit: Aaron Schwart
5
Şefii marilor companii salută decizia lui Trump de a renunța la noile tarife: „O poziţie...
FOTO Ce s-a întâmplat cu Vipan Kumar, la o săptămână după ce a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat din Craiova
Digi Sport
FOTO Ce s-a întâmplat cu Vipan Kumar, la o săptămână după ce a salvat o fetiță dintr-un lac înghețat din Craiova
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
interventie
Intervenție în forță într-un apartament din Bucureşti pentru salvarea unei femei și a copilului ei, sechestrați de fostul iubit
ambulanta smurd
Un apel la 112 a anunţat că un elev de 16 ani este inconştient într-un grup sanitar de la un colegiu important din Capitală
ciprian ciucu daniel baluta
Băluță îl acuză pe Ciucu de „cinism” după ce a anunțat scumpirea biletelor STB. Replica primarului general: „Face o greșeală”
Calorifer rece
Petiție online pentru bucureșteni: cerem apă caldă și căldură în parametri normali! „ Nu mai vrem explicații, vrem soluții”
service auto
Primăria Capitalei deține un service auto fără utilitate publică, cu pierderi de milioane de lei, dar cu 11 șefi
Recomandările redacţiei
donald trump
Trump amenință Canada cu tarife de 100% și anunță că SUA au confiscat...
nicusor dan sustine un discurs
Ce a răspuns Nicușor Dan întrebat dacă va ceda șefia Serviciului...
Lingouri de aur
Economiştii germani cred că depozitarea rezervei de aur în SUA, peste...
Plenary session of the European Parliament
Von der Leyen a sosit în India pentru a încheia „mama tuturor...
Ultimele știri
Italia protestează şi își recheamă ambasadorul din Elveția după ce a fost eliberat patronul barului din Crans-Montana
Val de furie și proteste în SUA: un cetățean american ucis de agenți ICE în Minneapolis
Trump dă înapoi. Președintele SUA a salutat rolul soldaţilor britanici în Afganistan, după ce minimalizase sacrificiile aliaţilor NATO
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Universul le deschide un nou drum de pe 24 ianuarie. Cele patru zodii favorizate de astre care primesc...
Cancan
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
Fanatik.ro
Actorul celebru de pe Netflix care va concura la Jocurile Olimpice de la Milano. A câștigat o medalie...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Cât costă vila de lux pe care Titi Aur a scos-o la vânzare. Are 5 dormitoare, piscină acoperită, o grădină...
Adevărul
Cine sunt pasagerii avioanelor numiți „păduchi de poartă”. Fenomenul vizibil în aproape orice aeroport care...
Playtech
Raportul medico-legal a stabilit cauza morții lui Mario. Ce a provocat moartea adolescentului de 15 ani din...
Digi FM
Oana Roman, mesaj tranșant pentru mamele care se plâng că le este greu să crească un singur copil: „Sunt alte...
Digi Sport
Trump s-a hotărât și a surprins pe toată lumea: ”Este prea departe”. Președintele SUA nu s-a putut abține...
Pro FM
Monica Anghel, declarație de iubire pentru soțul ei, Mihai Caraivan: „Asta înseamnă dragoste!” Poza inedită...
Film Now
Ce spune Kate Hudson despre un film cu mama ei, celebra Goldie Hawn: „Poate ar trebui să dispar puțin și să...
Adevarul
Topul țărilor cu cele mai mari armate din lume. Pe ce loc se află Statele Unite, țara cu cel mai mare buget...
Newsweek
Cât e pensia contributivă, de invaliditate, de urmaș la 1 ianuarie? Pensiile speciale cu 24.000 lei mai mari
Digi FM
Dan Negru cere schimbarea legilor pentru minori, după cazul șocant al adolescentului ucis: „În multe alte...
Digi World
Ce se întâmplă, de fapt, cu tensiunea ta arterială atunci când mănânci ouă, potrivit unui cardiolog
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Ea 46 de ani, el 71. Cine este femeia care l-ar fi cucerit pe Kevin Costner după divorțul de Christine...
UTV
Vacanță exotică pentru Theo Rose în Maldive alături de cei dragi. Cum arată vila de lux în care s-au cazat