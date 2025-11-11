Live TV

Nicușor Dan atacă la CCR legea privind utilizarea plajei Mării Negre. Argumentele președintelui

Data publicării:
Litoralul românesc. Plaja din staţiunea Costineşti
Plaja din staţiunea Costineşti. Foto: Getty Images

Preşedintele Nicuşor Dan a trimis, marţi, Curţii Constituţionale o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă.

Legea supusă controlului de constituţionalitate stabileşte ca titularul dreptului de proprietate a plajelor să atribuie în folosinţă gratuită autorităţilor administraţiei publice locale din localităţile riverane Mării Negre, la solicitarea acestora, o cotă de până la 20% din suprafaţa plajelor utilizate în scop turistic care sunt situate pe raza lor administrativ-teritorială, cu destinaţia de plajă publică.

Noua soluţie legislativă instituie posibilitatea ca titularul dreptului de proprietate a plajelor să atribuie în folosinţă gratuită autorităţilor administraţiei publice locale din localităţile riverane Mării Negre, la solicitarea acestora, o cotă de până la 20% din suprafaţa plajelor utilizate în scop turistic care sunt situate pe raza lor administrativ-teritorială, cu destinaţia de plajă publică, arată sesizarea, potrivit Agerpres.

Titularul dreptului de proprietate este statul, întrucât faleza şi plaja mării sunt prevăzute în lista bunurilor care aparţin domeniului public al statului, se arată în sesizare.

Şeful statului subliniază că în ceea ce priveşte entităţile care vor avea posibilitatea de a primi în folosinţă gratuită o cotă de până la 20% din suprafaţa plajelor utilizate în scop turistic care sunt situate pe raza lor administrativ-teritorială, autorităţile administraţiei publice locale nu au capacitatea de a primi, întrucât acestea nu reprezintă instituţii de utilitate publică.

Astfel, soluţia legislativă ce vizează atribuirea în folosinţă gratuită autorităţilor administraţiei publice locale din localităţile riverane Mării Negre a unei cote de până la 20% din suprafaţa plajelor utilizate în scop turistic contravine dispoziţiilor articolului 136 alineatul 4, teza finală din Constituţie, întrucât aceste entităţi nu reprezintă instituţii de utilitate publică.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
2025 CPAC DC Conference Day 1, National Harbor, Maryland, USA - 20 Feb 2025
4
Elon Musk prezice dispariția banilor. Care va fi principala monedă de schimb, în viziunea...
portiune de autostrada
5
Șeful CNAIR: Până la finalul lui 2026 se va putea circula de la Boiţa la Nădlac pe...
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
Digi Sport
Mădălina Ghenea a ”explodat”, după ce au apărut imaginile cu ea pe străzile din București
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord...
ID295316_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Vicepreședintele CSM, despre cazul Gheorghiu: A depășit linia roșie a...
Trump Threatens To Sue BBC For 1 Billion Dollars
De ce BBC se confruntă cu cea mai gravă criză a sa din ultimele...
photo-collage.png - 2025-09-01T214234.151
Ce șanse sunt să se rupă coaliția după alegerile din Capitală...
Ultimele știri
Votul care poate debloca bugetul SUA: un acord a fost încheiat în Senat
Carmen Uscatu speră ca Oana Gheorghiu să „aibă înțelepciunea” de a asculta interesul ONG-ului Dăruiește Viață: „O incompatibilitate”
Marea Britanie nu mai furnizează SUA informaţii legate de ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
nicusor dan
Nicușor Dan a atacat la CCR legea care modifică regimul ariilor naturale protejate. Cum își motivează președintele acest demers
Gheorghiu Grindeanu
Grindeanu, despre declarațiile Oanei Gheorghiu privind pensiile magistraților: „Un populism grețos. Nu mai suntem în zona de ONG-uri”
radu marinescu pe holul guvernului
Radu Marinescu, despre eliberările cauzate de prescrierea faptelor: „Nimeni nu trebuie să scape de justiție”
bani-lei-1536x866
Oana Gheorghiu, despre pensiile magistraților: Au fost prinşi într-un Caritas. Orice privilegiu înseamnă în partea cealaltă o gaură
SEP_CCR_ILUSTRATIE_18_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Curtea Constituțională a publicat motivarea prin care argumentează de ce a respins reforma pensiilor magistraților
Partenerii noștri
Pe Roz
Secretul Mădălinei Ghenea pentru un ten perfect. Ritualul pe care aceasta îl are în fiecare dimineață: „E un...
Cancan
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Sportiva celebră care a anunțat că e însărcinată! Ce se întâmplă cu întreaga sa carieră din tenis
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
Universitatea Craiova și-a anunțat oficial noul antrenor! Cine este înlocuitorul lui Mirel Rădoi
Adevărul
Scandalul CSM – Oana Gheorghiu: unde se oprește libertatea de exprimare și unde începe abuzul?
Playtech
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă
Digi FM
Cine este românul care a câștigat 9,6 milioane de euro la Loto 6/49. Ce meserie are și cum a ales numerele...
Digi Sport
Lovitură de teatru: Inter Miami a zis ”Da” pentru transferul lui Lionel Messi!
Pro FM
Kelly Clarkson, reacție acidă după ce un fost manager i-a sugerat o operație estetică: „Mă simt bine așa cum...
Film Now
Brendan Fraser, despre viața după ce a câștigat un Oscar pentru “solicitantul” The Wale: “Trebuie să muncesc...
Adevarul
„Infanteria Mad Max” a lui Putin. Coloana rusească din mașini fără uși și geamuri înaintează prin ceață, ca...
Newsweek
Senatul respinge definitiv o modificare la legea pensiilor. Sute de mii de pensii nu mai cresc
Digi FM
Prințul William, adevărul despre cum le-a spus copiilor că mama lor are cancer: „Ascunderea lucrurilor nu...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Pierce Brosnan, surprins cu fiul său, după 20 de ani de când spunea că a rupt orice legătură cu el. Imaginile...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...