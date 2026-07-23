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Exclusiv Tudorel Toader explică decizia CCR privind secretizarea declarațiilor de avere. Cine a propus amendamentul

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Tudorel Toader la o sedinta
Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, fost judecător CCR
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Din articol
Cine a propus amendamentul Ce spune decizia Curții Constituționale Tudorel Toader: „Declarațiile de avere nu sunt interzise, chiar sunt obligatorii”

Amendamentul care prevede că declarațiile de avere și de interese ale demnitarilor nu vor mai fi făcute publice a fost propus de reprezentanții UDMR în grupul de lucru de la Ministerul Justiției, potrivit informațiilor Digi24. Tudorel Toader, fost ministru al Justiției, a explicat, în direct la Digi24, că decizia Curții Constituționale nu interzice declarațiile de avere, ci stabilește că acestea trebuie reglementate astfel încât să respecte dreptul la viață privată.

Cine a propus amendamentul

Modificarea legislativă prevede că demnitarii nu vor mai fi obligați să își facă publice declarațiile de avere și de interese.

Potrivit informațiilor Digi24, amendamentul a fost propus în grupul de lucru de la Ministerul Justiției de reprezentanții UDMR, respectiv senatorul Andrei Molnar și un deputat al formațiunii conduse de Kelemen Hunor.

Propunerea a fost acceptată, însă ulterior niciun partid nu și-a asumat public inițiativa. Social-democrații au acuzat USR că ar fi autorul amendamentului, în timp ce reprezentanții USR au respins acuzațiile și au transmis că modificarea nu le aparține.

Întrebat de publicația Snoop, senatorul Andrei Molnar a declarat că a propus această modificare pentru ca legea să fie una constituțională.

Ce spune decizia Curții Constituționale

Contextul modificării îl reprezintă o decizie a Curții Constituționale prin care s-a stabilit că autoritățile publice, inclusiv Agenția Națională de Integritate, nu mai sunt obligate să publice declarațiile de avere. Totodată, Curtea a arătat că veniturile soților sau soțiilor demnitarilor ar trebui protejate.

În forma propusă la Ministerul Justiției, declarațiile de avere și de interese nu vor mai putea fi obținute nici în baza Legii 544 privind liberul acces la informațiile de interes public. Decizia Curții Constituționale nu prevede însă în mod explicit că aceste declarații trebuie să rămână secrete, ci doar că anumite informații nu ar mai trebui făcute publice.

Tudorel Toader: „Declarațiile de avere nu sunt interzise, chiar sunt obligatorii”

Fostul ministru al Justiției Tudorel Toader a declarat, la Digi24, că hotărârea Curții Constituționale nu elimină obligația depunerii declarațiilor de avere.

„Declarațiile de avere nu sunt interzise, chiar sunt obligatorii pentru categoriile de demnitar, de funcționar, pe care legea le prevede. În 2025, prin Decizia 297, Curtea Constituțională a constatat faptul că regimul declarațiilor de avere este cel mai intruziv în viața privată din spațiul juridic european”, a afirmat Tudorel Toader.

Acesta a amintit că încă din 2013 Curtea Constituțională a stabilit că declarațiile de avere trebuie depuse, însă cu anonimizarea anumitor informații.

„Curtea Constituțională a mai constatat anul trecut faptul că în precedent, în 2013, pe vremea când și eu eram judecător, s-a pronunțat Decizia 204 prin care Curtea a zis că da, declarațiile de avere trebuie date, dar anonimizate”, a spus fostul ministru.

Toader a explicat că, între timp, cadrul juridic s-a schimbat, inclusiv prin posibilitatea separării patrimoniilor între soți, iar obligația de a declara bunurile membrilor familiei a ridicat probleme.

„Realitatea socială arată că de multe ori funcționarii, demnitarii sau nu, trebuiau să declare și averile fiilor, fiicelor, soțiilor și așa mai departe. Adică să declari și pentru cel care eventual lucra în privat”, a declarat acesta.

Fostul ministru al Justiției a subliniat că, în urma Deciziei 297 din 2025, declarațiile de avere rămân obligatorii, însă nu mai sunt publicate pe site-urile instituțiilor sau ale Agenției Naționale de Integritate.

„Urmarea acestei decizii din 2025, declarațiile de avere au rămas la fel de obligatorii, numai că nu se mai publică nici pe pagina de internet a instituției, nici a Agenției Naționale de Integritate. Asta nu înseamnă că inspectorii de la ANI nu au acces, că ANAF nu are acces, că procurorii nu au acces. Autoritățile statului au acces”, a precizat Tudorel Toader.

Editor : Ș.A.

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