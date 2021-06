De ce Calea Lactee își pierde din viteza de rotație și care sunt efectele. Astronom: Este o altă dovadă că există materie întunecată

Calea Lactee și-a pierdut din viteza de rotaţie. Se roteşte în jurul propriei axe cu viteza de 210 km/s, însă un nou studiu arată că de la formarea sa, în urmă cu aproximativ 14 miliarde de ani, galaxia şi-a pierdut cel puţin 24% din viteza de rotaţie. Adrian Șonka, astronom și coordonator al Observatorului din București, a explicat la Digi24 de ce se petrece acest fenomen și cu ce efecte.

„Să știți că știrea aceasta nu este nici bună, nici rea. Practic, noi trăim într-o galaxie enormă, are un diametru de 100.000 de ani lumină și conține între 200 și 400 de miliarde de stele. Și toate stelele acestea se rotesc în jurul nucleului. Totuși, dacă ne uităm înspre centrul galaxiei, vedem că este o zonă așa, mai alungită, care conține stele bătrâne, stele galbene și roșiatice. Acum, mai nou, s-a descoperit că acolo există și stele tinere, stele albastre, stele mai fierbinți și practic, probabil că zona aceea a început să se rotească mai încet”, a arătat Adrian Șonka.

„Noi știm că stelele se pot roti mai încet decât trebuie sau mai repede decât trebuie pentru că în jurul galaxiei noastre și a oricărei galaxii din Univers există materie întunecată. Pe noi, pe pământeni, sau pe oricine din galaxie nu ne-ar afecta cu nimic, dar este o altă dovadă că există materia întunecată, un tip de materie despre care putem spune mai mult ce nu știm decât ceea ce știm”, a completat astronomul.

Un mister prea puțin revelat

„Încă nu am descoperit din ceea ce este compus cam 70 la sută din Universul nostru. Ce vedem noi în jurul nostru, stele, galaxii, girafe (constelații - n.r.), orice, este compus din materie barionică, care reprezintă cam 20 la sută din toată materia din Univers. Iar noi acum am descoperit o dovadă în plus că există materie necunoscută, materia întunecată, care nu știm ce este”, a explicat Adrian Șonka.

„Dar practic, nu ne deranjează cu nimic dacă galaxia noastră se rotește mai lent decât ar trebui. Materia întunecată are gravitație, are forță de atracție și forța de atracție poate întotdeauna să accelereze sau să încetinească obiectele - stelele sau galaxiile sau orice. Asta ne arată că materia aceasta întunecată funcționează la fel ca materia întunecată de oriunde și este normal ca stelele să încetinească. Este un punct în plus, ceva care ne ajută pe noi să identificăm ce este materia întunecată, pentru că din masa aceasta, forța de atracție, noi putem să calculăm masă și putem să vedem dacă sunt găuri negre, dacă sunt pitice brune, dacă sunt planete, dacă sunt stele. Cam la asta ne ajută”, a punctat Adrian Șonka.

„Galaxia noastră este atât de mare, încât noi abia am început să ne uităm așa, pe geam un pic, afară, pe stradă, cam așa ar fi”, spune astronomul, folosindu-se de o metaforă.

El a mai spus că telescopul spațial Hubble, despre care se vorbește zilele acestea că s-a defectat, nu prea ne ajută să vedem ce se întâmplă cu galaxia noastră mare, dar avem un alt telescop, care se numește Gaia și este al Agenției Spațiale Europene, cu care reușim să observăm cam 1.600.000.000 de stele și din mișcarea acestor stele putem să descoperim - și am descoperit - chiar subiectul despre care vorbim.

