Topul căutărilor pe Google în 2023. Ce înseamnă „rizz” și „bibimbap”, cuvintele care au stârnit cel mai mult curiozitatea internauților

Google a publicat topul „Anul în căutare”, o trecere în revistă a celor mai des folosite căutări pe internet din 2023 pe întreg globul. Curiozitatea internauților s-a manifestat de la cultura pop („Barbenheimer”), până la decesul unor figuri celebre şi ştiri cu repercusiuni la nivel mondial, cum sunt războaiele.

Războiul dintre Israel şi Hamas este în topul tendinţelor în materie de ştiri în 2023, conform datelor globale ale Google, urmat de interogările legate de submersibilul Titan, care s-a dezintegrat în adâncuri, încercând să ajungă la epava Titanicului, precum şi de cutremurele devastatoare din februarie din Turcia şi Siria.

Top căutări vedete

Damar Hamlin a fost cea mai importantă persoană în topul Google în materie de căutare în acest an. Jucător al echipei Buffalo Bills din NFL, Hamlin a fost la un pas de a face un stop cardiac pe teren în timpul unui meci din ianuarie, dar de atunci a avut o revenire spectaculoasă.

A urmat actorul Jeremy Renner, care a supravieţuit unui grav accident cu un plug de zăpadă la începutul anului 2023. Între timp, regretatul Matthew Perry şi Tina Turner au condus tendinţele de căutare în rândul persoanelor notabile care au decedat.

Top căutări filme

În lumea divertismentului, „Barbie” a dominat anul acesta tendinţele în materie de filme în căutările Google - urmat de „Oppenheimer” şi de thrillerul indian „Jawan”.

În domeniul televiziunii, "The Last of Us", „Wednesday” şi „Ginny and Georgia” au fost primele trei seriale în trend în 2023.

Top căutări melodii

Melodia „Idol” a lui Yoasobi a fost cel mai bun cântec în trending pe Google la căutări. Au urmat „Try That In A Small Town” a lui Jason Aldean - care a urcat în topuri după controversele din această vară - şi „Bzrp Music Sessions, Vol. 53” a lui Shakira şi Bizarrap.

Curiozități ciudate

Şi acesta este doar vârful icebergului pentru tendinţele de căutare globală ale Google pentru 2023. Bibimbap a fost cea mai importantă reţetă în tendinţe. Inter Miami CF, noua casă a superstarului argentinian de fotbal Lionel Messi, a condus tendinţele Google pentru echipe sportive.

Iar în Statele Unite în mod specific, mulţi consumatori şi-au petrecut anul 2023 întrebând de ce ouăle, biletele la Taylor Swift şi sticlele de sriracha erau atât de scumpe - în timp ce „rizz” (numit recent cuvântul anului de către Oxford ) a fost un lider în ceea ce priveşte tendinţele de căutare a definiţiilor de argou.

Top căutări all time

Compania spune că a colectat rezultatele căutărilor din 2023 de la 1 ianuarie până la 27 noiembrie.

Începând din 2004 (când datele privind tendinţele companiei au devenit disponibile pentru prima dată la nivel global), cel mai căutat câştigător al premiilor Grammy din toate timpurile a fost Beyoncé, în timp ce marele fotbalist portughez Cristiano Ronaldo este cel mai căutat atlet, iar cel mai căutat film este „Harry Potter”.

