Brazilia lansează cea mai mare operațiune împotriva fermelor ilegale de vite din Amazon. Teritoriul este redat indigenilor

Guvernul brazilian a lansat cea mai mare operațiune desfășurată vreodată, pentru a îndepărta mii de vaci, deținute de exploatatorii ilegali de pământ, de pe teritoriul indigen din pădurea tropicală amazoniană, transmite The Guardian.

Trei elicoptere, o duzină de vehicule și un corp de poliție cu gardieni de mediu, puternic înarmați, efectuează transportul de vite, pe care bandele criminale au încercat să il blocheze cu foc pus pe traseu, distrugând poduri și intimidând șoferii.

Operațiunea Eraha Tapiro („Înlăturarea boilor” în limba poporului indigen Assurini) are ca scop restabilirea controlului statului asupra teritoriului indigen Ituna-Itatá, care a suferit unele dintre cele mai grave defrișări și invazii din Amazon în timpul președinției anterioare a naționalistului Jair Bolsonaro.

De la schimbarea puterii la începutul acestui an, președintele de stânga, Luiz Inácio Lula da Silva, a promis că va reduce criminalitatea împotriva mediului, va opri extinderea frontierei agricole și va viza defrișarea zero până în 2030. Ministrul mediului, Marina Silva, a lansat o serie de operațiuni de alungare a minerilor și fermierilor ilegali din teritoriul indigen și de pe alte terenuri publice aflate sub protecția statului.

Comandantul operațiunii, Givanildo Lima, care este agent pentru principala agenție guvernamentală pentru protecția mediului, Ibama, a declarat că aceasta este o operațiune simbolică politic în prima linie a criminalității ecologice în statul amazonian Pará.

„Defrișarea Ituna-Itatá a fost planificată și executată de o bandă care avea o mare putere politică. Realizarea acestei operațiuni de succes demonstrează capacitatea noastră de a lupta împotriva criminalității în Amazonia, care este din ce în ce mai organizată”, a spus el.

A fost implicată o coaliție de agenții federale, inclusiv Ibama, poliția federală, poliția rutieră, agenția pentru afaceri indigene și Institutul Chico Mendes pentru Conservarea Biodiversității.

Un studiu guvernamental din 2011 a făcut un prim pas pentru a delimita oficial teritoriul indigen Ituna-Itatá, o suprafață de 142.000 de hectare, care a fost casa unei comunități izolate, Igarapé Ipiaçava. Odată ce începe acest proces, statul interzice persoanelor neindigene să intre în zonă. Pentru a sfida acest lucru și a slăbi procesul, exploatatorii ilegali de terenuri locali, cunoscuți sub numele de grileiros, au început să invadeze zona, să ardă pădurea și să umple pământul cu vaci. Acest lucru s-a accelerat atât de mult în timpul președinției Bolsonaro, încât Ituna-Itatá a fost cea mai defrișată zonă indigenă din întreaga Amazonie în 2019.

Oficialii Ibama au spus că ferma Rocha, unde a început operațiunea, este deținută de un bărbat pe nume Danilo José Barros Rocha, care are case în Marabá și Altamira, cele două orașe cele mai mari din regiune. Potrivit înregistrărilor Adepará, Rocha deține doar 70 de animale. Inspectorii au găsit însă 400 de vite în suprafața de 800 de hectare (dintre care 330 de hectare sunt defrișate) pe care le-a preluat ilegal și le-a înregistrat în Registrul Mediului Rural. I s-a spus că cererea sa este ilegală și i s-a ordonat să scoată vitele anul trecut. Deoarece nu s-a conformat, turma lui va fi îndepărtată și va fi amendat cu 500.000 de real brazilian (peste 93.000 euro). Sancțiuni similare sunt aplicate altor exploatatori de pământ din zonă, ale căror ferme ilegale lucrative acoperă întinderi vaste ale teritoriului indigen.

De îndată ce operațiunea Ibama a început săptămâna trecută, vestea s-a răspândit rapid pe grupurile WhatsApp grileiro din satul Vila Mocotó, parte a municipalității Coronel José Porfírio. Satul, care se află la doar 30 km de Ituna-Itatá, este o mână de străzi de pământ gol, cu câteva zeci de case, majoritatea foarte simple și construite din lemn. Acestea sunt casele oamenilor care îngrijesc vitele în numele unor exploatatori ilegali de pământ bogați, care controlează politica locală și au o influență puternică în congresul național.

Printre cei mai înfocați susținători ai lor se numără senatorul Zequinha Marinho, care este un aliat al lui Bolsonaro și un pastor al bisericii evanghelice Adunarea lui Dumnezeu, care a trimis anul trecut o scrisoare guvernului în care îi descrie pe agenții de mediu din zona Ituna-Itatá drept „bandiți și ticăloși” și negând că există popoare indigene izolate în zonă, în ciuda dovezilor contrare de la antropologi, coloniști și alte grupuri indigene. Într-o declarație pentru The Guardian, biroul său a reafirmat că Ituna-Itatá nu este un pământ indigen și a spus: „Senatorul Zequinha Marinho apără și va apăra în continuare drepturile familiilor de agricultori care au trăit de zeci de ani în zona cunoscută sub numele de Ituna-Itatá și zonele adiacente.”

Comandantul operațiunii consideră confiscarea vitelor ca un pas care va slăbi puterea economică a exploatatorilor ilegali de pământ și astfel li se va epuiza influența politică. „Principala cauză a defrișărilor în această regiune a fost întotdeauna legată de vite. Deci, doar prinderea turmelor, cauzând pierderi financiare exploatatorilor ilegali, poate rezolva problema”, a spus Lima.

Cu toate acestea, supunerea în fața regulilor este slabă și mulți exploatatori ilegali de pământ rămân nepedepsiți dacă ignoră amenzile de mediu.

În timp ce convoiul de mașini și camioane al operațiunii trecea, locuitorii din Vila Mocotó s-au adunat pentru a se uita la agenții federali care le-au amenințat mijloacele de trai. Nu a existat rezistență armată, dar au încercat alte modalități de a împiedica îndepărtarea turmelor. În mai multe puncte de-a lungul traseului au fost declanșate incendii pentru a speria vacile. Un pod de lemn a fost distrus de incendiu. Un altul a fost tăiat în bucăți cu drujba. Majoritatea șoferilor camioanelor de vite au fost speriați.

Agenții federali au reconstruit podurile și au reușit să se asigure că primele vaci au fost transportate la miezul nopții peste râul Xingu pentru a fi sacrificate în Altamira. Carnea lor va fi donată unor programe sociale.

Ibama estimează că va dura câteva săptămâni pentru ca restul de 5.000 de vaci să fie luate de pe pământul indigen.

