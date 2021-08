Foarte mulți dintre canotorii lotului olimpic proaspăt întors de la Tokyo - cu rezultate remarcabile: o medalie de aur și două de argint - provin din Moldova, care pare o adevărată „pepinieră” nu doar pentru canotaj, ci pentru sport în general. Președinta Federației Naționale de Canotaj, multipla campioană Elisabeta Lipă, are o explicație pentru asta, pe care a împărtășit-o, duminică seara, la Digi24, într-o ediție specială în care au fost invitați toți membrii lotului olimpic de canotaj.

„Eu cred că de acolo (din Moldova - n.r.) provin campionii, nu doar cei care sunt acum, ci și generațiile din trecut, pentru că altfel îi cresc părinții acasă: îi duc să prășească, să se ducă cu animalele, să care apă, să taie lemne, să gătească, să facă curat. Adică un copil, când stă acasă, nu doarme până la prânz și după ce se trezește țipă la mama să-i dea de mâncare. Că mama nu-i acasă”, a spus Elisabeta Lipă, ea însăși născută la Siret, în județul Suceava.

„Nu neapărat că viața e mai grea, nu toți au avut sau au situații financiare mai grele, dar e alta educația, văd altfel viața și atunci când vin și dau de aceste antrenamente - toată lumea are senzația că acest sport este ceva ieșit din comun și ne omoară, dar nu ne omoară, pentru că și cei cu care noi ne întrecem fac același antrenament ca noi. Pentru că altfel, dacă nu l-ar face, noi am fi departe, i-am bate gen Ancuța cu Simona (câștigătoarele medaliei olimpice de aur la dublu vâsle feminin la JO 2020 - n.r.), cu strigături, așa. Deci, e clar că și ei fac același antrenament, același sacrificiu, pentru că altfel nu merge. Este un sport pe care îl practici 11 luni din 12 stând în cantonament”, a explicat Elisabeta Lipă.

„Dar viața de cantonament este atât de frumoasă, dacă știi să-ți faci o echipă în adevăratul sens al cuvântului, pentru că, practic, cantonamentul este prima ta familie. Familia de acasă este a doua familie. Și eu am fost în locul lor cu ani în urmă. Am stat aproape 24 de ani, cu mici excepții, și am făcut parte dintr-o echipă care a ieșit de trei ori campioană olimpică, eu fiind campioană olimpică și-n dublu, și-n simplu, dar 8-ul (8 plus 1 rame) pe mine m-a atras enorm de mult. Dacă se creează o echipă într-o barcă mare face minuni!” a dat asigurări Elisabeta Lipă.

Mai există bază de selecție pentru canotori?

O problemă a sportului românesc de performanță, ce tinde să se cronicizeze, este lipsa unei baze de selecție, la care se adaugă subfinanțarea. Nici canotajul nu a fost ocolit de astfel de necazuri, dar încă mai există soluții.

„Până acum, noi n-am avut probleme cu baza de selecție, pentru că antrenorii noștri - nu mulți - știu foarte bine că atunci când începe școala și când se termină școala și când merg în concediu și când vin din concediu, mai trag cu câte un ochi și văd dacă găsesesc prin școală sau pe unde se mai duc ei, dar în general în școli fac selecția. Bineînțeles, îi aduc la cluburi. Aici intervine marea problemă, pentru că la ora actuală, cluburile, fie școlare, sau cele ale Ministerului Tineretului și Sportului, sunt foarte, foarte, foarte slab finanțate. Au ajuns de n-au bani să trimită copiii două zile să participe la un campionat național. Noi ca Federație am preluat acest lucru, pentru că altfel, riscam să-i pierdem, dar sunt niște costuri enorme. Finanțăm în jur de 90 de copii, după care, când cresc mai mari, intră într-o selecție și cei mai buni ocupă locurile pe care le avem finanțate prin centrele naționale olimpice de juniori, finanțate de către Comitetul Olimpic și Sportiv. Dacă vă uitați aici, aproape toți, ca să nu zic toți, provin din aceste centre”, a explicat Elisabeta Lipă la Digi24.

O generație altfel. Lipă: „Fac parte din alte vremuri, nu stau pe telefon!”

Actuala generație de canotori este o generație foarte bună, o generație „cu frică de Dumnezeu”, o generație luptătoare, care se dăruiește „până la ultima lovitură și o lovitură în plus”, spune Elisabeta Lipă. „Fac parte din alte vremuri”, adaugă fosta glorie a canotajului românesc.

„Eu am prins generații care nu știau nici ce li se întâmplă, pentru că tot timpul, la masă erau cu telefonul, la antrenament cu telefonul, în autocar cu telefonul, la masaj cu telefonul, era o disperare, o disperare!”, a mărturisit Lipă.

„În momentul în care ești ancorat numai pe acel telefon, clar că nu mai poți să te concentrezi la ceea ce ai de făcut și nici performanța nu are cum să apară”, a subliniat canotoarea. „E bun și acel telefon, că te încurajează, vorbești cu părinții, cu frații, cu iubitul, cu iubita, dar nici o exagerare așa, de să stai tot timpul numai pe telefon”, a completat șefa Federației de canotaj.

„Nu, ei nu stau pe telefon sau se feresc sau nu pot să-mi dau seama, dar nu i-am văzut”, a mai spus Elisabeta Lipă referindu-se la actuala generație de canotori a României de care se leagă speranța că vor reuși noi performanțe la viitoarele competiții, inclusiv la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris.

Canotorii au revenit, duminică, în țară cu cele trei medalii cucerite la Olimpiada de la Tokyo: aur la dublu vâsle feminin și două medalii de argint, la patru rame fără cârmaci masculin și la dublu rame masculin. Toți cei 44 de sportivi din lotul de canotaj, alături de Elisabeta Lipă, au fost invitați la Digi24, într-o ediție specială.

Editor : Luana Pavaluca