Balonul de Aur 2022 a fost câștigat în premieră de Karim Benzema: „Era un vis din copilărie, nu am renunțat niciodată”

Balonul de Aur 2022 i-a revenit luni atacantului echipei Real Madrid, Karim Benzema, care i-a devansat pe Robert Lewandowski, Sadio Mane și Kevin De Bruyne, câștigând astfel statutul de cel mai bun jucător din lume, relatează Reuters.

Karim Benzema, care a jucat un rol esențial în cursa echipei sale, Real Madrid, spre titlul Champions League obșinut în sezonul trecut, este primul jucător francez care câștigă râvnitul trofeu de la Zinedine Zidane în 1998 și al cincilea după Raymond Kopa, Michel Platini și Jean-Pierre Papin.

„Acest premiu mă face foarte mândru. Când eram mic, era un vis din copilărie, nu am renunțat niciodată... Totul este posibil”, a declarat Benzema pe scenă, la ceremonia de decernare a trofeului. „A fost o perioadă dificilă când nu am fost în echipa Franței, dar nu am renunțat niciodată. Sunt foarte mândru de parcursul meu aici. Nu a fost ușor, a fost o perioadă dificilă și pentru familia mea”, a mărturisit fotbalistul.

În urmă cu un an, Karim Benzema nu avea parte de cea mai bună perioadă a vieții sale. În noiembrie 2021, el a fost găsit vinovat de complicitate la tentativa de șantaj a unui fost coechipier de la echipa națională a Franței, în legătură cu o înregistrare cu natură sexuală, și a fost condamnat de un tribunal francez la un an de închisoare cu suspendare.

Benzema a avut un sezon de excepție cu Real Madrid, marcând 44 de goluri în 46 de meciuri în toate competițiile și ajutând la obținerea dublei: titlul în LaLiga și în UEFA Champions League. Cele 15 goluri ale sale în Liga Campionilor au facilitat drumul Realului spre un al 14-lea titlu, ceea ce reprezintă un record.

Real a reușit reveniri remarcabile de pe poziții pierdute în optimi, sferturi de finală și semifinale împotriva lui Paris St Germain, Chelsea și, respectiv, Manchester City, cu Benzema marcând în fiecare dintre cele două manșe. Punctul culminant al parcursului în cea mai prestigioasă competiție europeană a fost victoria cu 3-1 în meciul de retur împotriva lui PSG, când clubul spaniol era condus cu 2-0 la general, iar Benzema a reușit un hat-trick în 17 minute în repriza secundă lăsând în K.O. echipa din Ligue 1, campionatul țării sale natale.

În martie anul acesta, Karim Benzema a devenit şi cel mai bun marcator francez din istorie, cu 400 de goluri, depăşindu-l pe Thierry Henry.

Citiți și: De ce Karim Benzema joacă tot timpul cu un bandaj la mână?

Anul trecut, Balonul de Aur i-a revenit pentru a șaptea oară fotbalistului argentinian Lionel Messi, care şi-a mărit astfel recordul de trofee pe care îl deţinea (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021), impunându-se în duelul său cu atacantul polonez Robert Lewandowski (Bayern Munchen) şi cu italianul de origine braziliană Jorginho (Chelsea), într-o competiție în care un alt „abonat” la trofeu, Cristiano Ronaldo, nu a mai prins podiumul.

Clasamentul final al Balonului de Aur 2022

1 - Karim Benzema

2 - Sadio Mane

3 - Kevin De Bruyne

4 - Robert Lewandowski

5 - Mohamed Salah

6 - Kylian Mbappe

7 - Thibaut Courtois

8 - Vinicius Junior

9 - Luka Modric

10 - Erling Haaland

11 - Son Heung-Min

12 - Riyad Mahrez

13 - Sebastian Haller

14 - Fabinho / Rafael Leao

16 - Virgil van Dijk

17 - Casemiro / Dusan Vlahovic / Luis Diaz

20 - Cristiano Ronaldo

21 - Harry Kane

22 - Trent-Alexander Arnold / Phil Foden / Bernardo Silva

25 - Joshua Kimmich / Mike Maignan / Antonio Rudiger / Joao Cancelo / Christopher Nkunku / Darwin Nunez

Editor : Luana Pavaluca