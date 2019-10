„Insulta” adusă de norvegieni copiilor români de la meci. Răzvan Burleanu: Vom informa UEFA

Imagini unice înainte și în timpul meciului România-Norvegia, de pe Arena Națională. Copii veniți să îi încurajeze pe tricolori au fost la înălțime și au stabilit un nou record mondial.

Peste 30 de mii de copii și însoțitori, din toată țara, au stabilit un nou record mondial și le-au făcut galerie tricolorilor împotriva Norvegiei. Au avut pretenții mari de la jucătorii lui Contra.

Iată ce spun unii dintre copiii prezenți:

„Scorul de astăzi va fi 31-0!”

„(Ce facem astă seară?) Câștigăm! Cu ce scor? 3-0!! Cine marchează? România!”

Nu au lipsit nici suporterii norvegieni. Au criticat prezența copiilor, pe care selecționerul Lagerback îi contestase, de teama unui comportament inadecvat.

„Nu-mi place asta. UEFA a zis că România are terenul suspendat şi că Norvegia nu poate avea decât 200 de suporteri la meci, iar acum, România are 30 de mii de fani în tribune. (Dar sunt copii!) Da, dar tot îşi vor încuraja echipa”, spune un suporter norvegian.

„Noi considerăm că este o insultă adusă copiilor noștri, de aceea, practic, vom și informa delegatul UEFA, de această declarație. Selecționerul Norvegiei greșește când consideră că poporul român este unul rasist sau xenofob. Confundă țările, probabil”, spune Răzvan Burleanu, președinte FRF.

„Este o decizie total incorectă, sunt de mulţi ani în fotbalul internaţional. Dacă decizi că a fost o problemă şi închizi stadionul, dar regulile permit prezenţa pe stadion totuşi. Nu critic România, ei au profitat de reguli. Vreau să spun că pentru mine e incredibil că UEFA are aceste reguli. Când am fost întrebat la conferința de presă, normal că am spus că îmi doresc să nu existe rasism. Ceea ce am vrut să spun este că a fost una dintre cele mai nedrepte decizii pe care le-am experimentat vreodată. Nu cred că asta a avut vreun efect asupra modului în care s-a desfăşurat meciul. Dacă vrei să opreşti rasismul, lucru pe care eu îl consider foarte important, trebuie să iei decizii mai dure”, a spus Lagerback, la conferința de presă, scrie Digi Sport.

Precedentul record cu asistență formată exclusiv din copii a fost stabilit cu doar o lună în urmă, la partida din grupele Europa League, dintre Partizan Belgrad și AZ Alkmaar.