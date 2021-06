Scandalul EURO 2020. Orban spune că a fost invitat la meci de Nicușor Dan. Primăria transmite că a primit invitațiile de la UEFA

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, spune că a fost invitat la meciul de duminică de pe Arena Națională de primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, și că a stat pe locul care i s-a acordat. Declarația vine în plin scandal al locurilor de la EURO 2020, în condițiile în care fotbaliști ai „generației de aur” au urmărit meciul din tribuna a doua a stadionului, alături de suporteri, în timp ce mai mulți politicieni au stat în zona VIP. Primăria spune însă că a primit de la UEFA invitații în zona VIP.

„Am fost invitat de primarul general şi am stat pe locul care mi s-a acordat. N-am hotărât eu distribuţia locurilor la tribună. Mi se pare normal să fie respectată generaţia de aur. Orice om care a contribuit la dezvoltarea fotbalului românesc să beneficieze de respect. Eu, de altfel, am şi lucrat cu Gică Popescu, care a fost consilier onorific şi am apreciat enorm de mult colaborarea cu Gică Popescu pentru că el a fost implicat alături de mine, de ministrul Tineretului şi Sportului, în realizarea obiectivelor Stadionul Steaua şi Stadionul de la Arcul de Triumf, în calitate de consilier onorific al premierului”, a spus Orban, la Clubul Diplomatic, potrivit Agerpres.

O serie de politicieni, printre care şi Ludovic Orban, Nicușor Dan și președintele Senatului, Anca Dragu, au fi ocupat fotoliile VIP la meciul de pe Arena Națională, dintre Macedonia de Nord și Austria, în timp ce foşti mari fotbalişti, precum Gheorghe Hagi, Gică Popescu ori Dorinel Munteanu ar fi fost trimişi de FRF să urmărească meciul de la tribuna a doua.

„Pentru mine a fost o surpriză foarte mare că am primit un loc la tribuna a doua. Ce să spun? Nu am cuvinte. Din păcate, am fost repartizat în acea zonă. Chiar l-am sunat pe Gică Popescu și l-am întrebat unde are bilet. Mi-a zis că la tribuna a doua”, a spus Dorinel Munteanu.

Gică Popescu a spus că a cumpărat mai multe bilete pentru Gică Hagi, rude și prieteni.

„Eu și Gică Hagi am ales să stăm pe locurile pe care le-am plătit eu. Am cumpărat, pentru mine, pentru familia mea, pentru prietenii mei, bilete în valoare de multe mii de euro. Dar ne-am simțit acolo, la tribuna a doua, ca pe vremuri. Cu suporterii care ne-au apreciat. Cu fanii care au venit să facă fotografii cu noi. Cu cei care au fost pe străzi la marile noastre victorii”, a spus el.

Federația Română de Fotbal s-a apărat spunând că procesul de ticketing la EURO 2020 „este gestionat de UEFA, care nu oferă invitații”.

FRF a adăugat că a făcut o cerere de cumpărare de bilete la UEFA, pentru a oferi locuri în tribună pentru 60 de foști mari fotbaliști, „oferindu-le cea mai bună variantă avută la dispoziție la meciurile organizate de UEFA” și că FRF „nu a deținut locuri” la tribuna VIP.

Editor : Monica Bonea