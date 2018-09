Vicecampioana mondială Croaţia, surclasată de Spania, cu 6-0, în Liga Naţiunilor

Spania a învins, marţi, pe teren propriu, la Elche, cu scorul de 6-0 (3-0), reprezentativa Croaţiei, în Grupa 4 a Ligii A din Liga Naţiunilor. Acesta a fost primul meci oficial al croaţilor, după ce au obţinut medaliile de argint la Cupa Mondială din Rusia, şi tot primul în istorie în care au primit şase goluri, scrie News.ro.

Love Kalinic, portarul croaților Foto: Guliver/Getty Images

Saul '24, Asensio '33, Kalinici '35 (a), Rodrigo '49, Sergio Ramos '47 şi Isco '70 au semnat reuşitele gazdelor. În partida de marți seară, Asensio a fost omul meciului, cu un gol și 3 assist-uri trecute în cont.

Înfrângerea de marți seara reprezintă cea mai drastică din istoria naționalei Croației (cel mai sever eşec anterior fiind împotriva Angliei, 5-1, în 2010). În ceea ce privește duelurile cu Spania, până la meciul din UEFA Nations League, croații nu mai pierduseră în fața spaniolilor la diferență mai mare de două goluri, scrie digisport.ro.

Spaniolii au jucat două meciuri în această grupă şi le-au câştigat pe toate. Sâmbătă, ei s-au impus cu 2-1, în Anglia. Spania bifează astfel a doua victorie cu Luis Enrique pe bancă, din tot atâtea meciuri disputate pentru fostul antrenor al Barcelonei.

Echipa iberică a fost eliminată de Rusia în optimi la Cupa Mondială din vară.

Belgia, care a luat medalia de bronz la Cupa Mondială 2018, a câştigat şi ea clar în Islanda, cu scorul de 3-0, prin „dubla” lui Romelu Lukaku şi reuşita lui Eden Hazard, scrie Agerpres.

Alte rezultate ale meciurilor disputate marți în Liga Națiunilor:

Rezultatele de marţi:



Seria A

Grupa 2

Islanda - Belgia 0-3

Au marcat: Eden Hazard 29 - penalty, Romelu Lukaku 31, 81.

Played Won Draw Lost For Against Goal difference Points Switzerland 1 1 0 0 6 0 6 3 Belgium 1 1 0 0 3 0 3 3 Iceland 2 0 0 2 0 9 -9 0



Grupa 4

Spania - Croaţia 6-0

Au marcat: Saul Niguez 24, Marco Asensio 33, Lovre Kalinic 35 (autogol), Rodrigo 50, Sergio Ramos 57, Isco 70.

Played Won Draw Lost For Against Goal difference Points Spain 2 2 0 0 8 1 7 6 England 1 0 0 1 1 2 -1 0 Croatia 1 0 0 1 0 6 -6 0



Seria B

Grupa 3

Bosnia-Herţegovina - Austria 1-0

A marcat: Edin Dzeko 78.

Played Won Draw Lost For Against Goal difference Points Bosnia and Herzegovina 2 2 0 0 3 1 2 6 Northern Ireland 1 0 0 1 1 2 -1 0 Austria 1 0 0 1 0 1 -1 0



Seria C

Grupa 2

Finlanda - Estonia

A marcat: Teemu Pukki 12.



Ungaria - Grecia 2-1

Au marcat: Roland Sallai 15, Laszlo Kleinheisler 43, respectiv Konstantinos Manolas 18.

Played Won Draw Lost For Against Goal difference Points Finland 2 2 0 0 2 0 2 6 Hungary 2 1 0 1 2 2 0 3 Greece 2 1 0 1 2 2 0 3 Estonia 2 0 0 2 0 2 -2 0



Seria D

Grupa 2

Republica Moldova - Belarus 0-0



San Marino - Luxemburg 0-3

Au marcat: Maxime Chanot 9, Aurelien Joachim 45, Danel Sinani 52.

Played Won Draw Lost For Against Goal difference Points Luxembourg 2 2 0 0 7 0 7 6 Belarus 2 1 1 0 5 0 5 4 Moldova 2 0 1 1 0 4 -4 1 San Marino 2 0 0 2 0 8 -8 0

Ce e Liga Națiunilor

Competiţia de fotbal Liga Naţiunilor, un proiect al fostului preşedinte UEFA Michel Platini, are 55 de echipe la start, împărţite în patru eşaloane valorice, care se vor bate şi pentru calificarea la EURO 2020, explică Agerpres.



Competiţia este menită să înlocuiască meciurile amicale lipsite de popularitate şi se va desfăşura conform unui sistem complicat, cu promovare şi retrogradare. Câştigătoarele grupelor din seriile B, C şi D vor promova în eşaloanele valorice superioare, în timp ce echipele clasate pe ultimele locuri în seriile A, B şi C vor retrograda în eşalonul imediat inferior.



Câştigătoarele celor patru grupe din Seria A se vor bate pentru trofeul Ligii Naţiunilor, într-un miniturneu care va avea loc în iunie 2019.



În plus, cele mai bune patru echipe din fiecare serie valorică vor intra într-un baraj de calificare la EURO 2020, dacă nu vor reuşi acest lucru în urma preliminariilor Campionatului European, în martie 2020, pentru fiecare serie fiind disponibil un loc. Cele patru echipe din play-off vor disputa semifinale într-o singură manşă (pe terenul echipei cu linie de clasament mai bună în grupele Ligii Naţiunilor), iar finalistele se vor duela într-o singură manşă (gazda va fi trasă la sorţi). Câştigătoarea se califică la EURO 2020. Acest lucru înseamnă că şi echipele din ultima serie valorică (D) vor avea sigur o reprezentantă la EURO 2020.



România se află în a treia serie valorică (C), în Grupa a 4-a, alături de Serbia, Muntenegru şi Lituania.



Campioana mondială en titre, Franţa, face parte din Grupa 1 a Seriei A, alături de Germania şi Olanda.

