FRANȚA-CROAȚIA, finala CM-2018, azi, la Moscova. Înfruntarea dintre David și Goliat

Cupa Mondială 2018 ajunge duminică la momentul culminant: finala dintre Franța și Croația pune punct unui campionat mondial de fotbal condimentat cu surprize, unele mari, care le-a adus microbiștilor o lună de meciuri la cel mai înalt nivel. Iar întâlnirea dintre Franța și Croația s-ar putea încheia cu cea mai mare surpriză, una istorică, în cazul în care fotbaliștii din țara cu puțin peste 4 milioane de locuitori vor reuși să fie acel David care vine de hac uriașului Goliat.

Stadionul Lujniki din Moscova | Foto: Guliver/Getty Images

Urmăriți LIVE TEXT detaliat aici.

Finala Cupei Mondiale de fotbal din Rusia opune, duminică, de la ora 18: 00 (ora României), pe stadionul Lujniki din Moscova, echipele Franţei, campioană mondială în 1998, şi Croaţiei, care deja a reuşit cea mai mare perfomanţă din istoria sa: calificarea în ultimul act al unui Campionat Mondial de fotbal. Meciul este transmis în direct de TVR 1 și TVR HD.

Stadionul are o capacitate de 80.000 de locuri și va găzdui, duminică, o serie de personalități, inclusiv președintele Vladimir Putin, care a mai fost prezent la această Cupă Mondială doar la meciul inaugural al competiției, în care Rusia a învins categoric Arabia Saudită.

Era Istrefi, Will Smith și Nicky Jam | Foto: Guliver/Getty Images

Franţa, care va juca a treia sa finală, după cea pierdută în 2006 în faţa Italiei, ţinteşte consacrarea actualei generaţii, care a ratat titlul european în urmă cu doi ani, pe teren propriu, după o finală cu Portugalia, scrie Agerpres.



Croaţia, a 13-a echipă care ajunge într-o finală a Cupei Mondiale, reprezintă o ţară de doar patru milioane de locuitori, dar îndrăznește să viseze că are puterea să ajungă printre cele doar opt ţări care au cucerit trofeul în cele aproape nouă decenii ale competiției: Uruguay, Argentina, Brazilia, Italia, Anglia, Franța, Spania și Germania.



Croaţia are de luat şi o revanşă în faţa Franţei, pentru că aceasta din urmă e cea care i-a oprit drumul către finală în urmă cu 20 de ani, învingând-o în penultimul act (1-2), după care „les Bleus” au cucerit titlul, iar „Vatreni” s-au mulţumit cu medaliile de bronz. După acea performanţă, croaţii nu au mai reuşit să depăşească faza grupelor la niciun turneu final de Cupă Mondială, până în Rusia.

Cele două echipe s-au confruntate de cinci ori, Croaţia nereuşind nicio victorie, doar două partide de egalitate, printre care şi una la EURO 2004, 2-2. Deschamps s-a aflat pe teren la toate cele trei victorii ale Franţei.



Finala de la Moscova va fi meciul cu numărul 900 din istoria Cupei Mondiale. Franţa a jucat şi primul meci al competiţiei, învingând Mexicul cu 4-1 la ediţia inaugurală, din 1930. De asemenea, va fi a noua finală competiţiei care se dispută între echipe de pe continentul european.



Sâmbătă, într-o altă confruntare europeană, finala mică a Cupei Mondiale 2018, Belgia a reușit să obțină cel mai bun rezultat al său din istorie: medalia de bronz, după ce a învins selecționata Angliei.

Foto: Guliver/Getty Images

PARCURSUL ECHIPELOR. REZULTATELE PÂNĂ ÎN FINALĂ

CROAȚIA este a doua echipă care joacă o finală după ce a trecut de un baraj de calificare ca să ajungă la Cupa Mondială. Prima a fost Germania, în 2002.

Toate cele trei partide eliminatorii ale Croaţiei la ediţia din acest an a competiţiei s-au decis în prelungiri, în timp ce echipa Franţei le-a terminat pe ale sale în timpul regulamentar şi a beneficiat şi de o zi în plus de odihnă. Croaţia a reuşit să treacă de cele trei partide eliminatorii după ce a fost condusă de fiecare dată, în timp ce Franţa a fost condusă o singură dată în tot turneul, de Argentina, în optimi.

Grupe: Croația - Nigeria 2-0; Argentina - Croația 0-3; Islanda - Croația 1-2; ➤ 16-imi: Croația - Danemarca 1-1 (3-2 după lovituri de departajare) ➤ sferturi: Rusia - Croația 2-2 (3-4 după lovituri de departajare) ➤ semifinale: Croația - Anglia 2-1 (după prelungiri).

FRANȚA: În drumul spre finala de la Moscova, Franţa a învins Argentina în optimi, Uruguay în sferturile de finală şi Belgia în semifinale. Toate cele trei victorii din fazele eliminatorii ale turneului au fost obţinute în 90 de minute.



Grupe: Franța - Australia 2-1; Franța - Peru 1-0; Danemarca - Franța 0-0; ➤ 16-imi: Franța - Argentina 4-3 ➤ sferturi: Uruguay - Franța 0-2 ➤ semifinale: Franța - Belgia 1-0.

Finala CM 2018. Echipele probabile:

FRANȚA: Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez - Paul Pogba, Ngolo Kante - Kylian Mbappe, Antoine Griezmann, Blaise Matuidi - Olivier Giroud.

Selecţioner: Didier Deschamps.

CROAȚIA: Danijel Subasic - Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic - Ivan Rakitic, Marcelo Brozovic - Ante Rebic, Luka Modric, Ivan Perisic - Mario Mandzukic.

Selecţioner: Zlatko Dalic.

Arbitru: Nestor Pitana (Argentina).

Staruri și statistici

Singura echipă de la Mondial cotată la peste un miliard de euro, Franţa nu a înşelat aşteptările şi va juca finala. Croaţia e abia a zecea în acest top, cu un lot în valoare de 364 de milioane de euro. Cotat la 120 de milioane de euro, Mbappe e cel mai scump internaţional francez. În replică, de la croaţi, Rakitic valorează „doar” 50 de milioane de euro.

„Inima” echipei croate este fără îndoială mijlocaşul Luka Modrici, care va bifa în finală selecţia cu numărul 112. Anihilarea jucătorului de la Real Madrid ar putea fi cheia câştigării trofeului, iar omul potrivit pentru acest lucru pare a fi Ngolo Kante (Chelsea), care îndeplineşte rolul pe care actualul selecţioner al Franţei, Didier Deschamps, l-a avut în echipa ce cucerea trofeul în 1998.

Luka Modric | Foto: Guliver/GettyImages





Şi Franţa are armele sale, una dintre ele fiind chiar tânărul Kylian Mbappe (19 ani), care a impresionat prin viteza şi talentul său la turneul final din Rusia.

Croația, echipa antrenată de Zlatko Dalic, are o medie de două goluri pe meci la CM 2018. A reuşit să înscrie de 12 ori în şase partide, golgheterii săi fiind Luka Modric, Mario Mandzukic şi Ivan Perisic, cu două reuşite fiecare.



Modrici (32 ani) va stabili un nou record pentru Croaţia la meciuri jucate la Cupa Mondială, 112, el fiind şi jucătorul care a alergat cel mai mult în Rusia, cu 63 de km parcurşi, potrivit FIFA.



Antoine Griezmann şi Kylian Mbappe sunt, de cealaltă parte, cei mai buni marcatori ai Franţei, cu trei goluri fiecare, selecţionata din Hexagon având 10 goluri marcate în Rusia.

Antoine Griezmann | FOTO. Guliver/Getty Images

Antoine Griezmann s-a săturat să fie doar finalist - după ce a ratat trofeul la Euro 2016, atacantul francez vrea să-și împlinească visul din copilărie. Speră să ajungă campion mondial după meciul vieții, de duminică, contra Croației. Antoine Griezmann se află în fața celui mai important meci din carieră. Asta chiar dacă are mai multe finale jucate, cu Atletico în UEFA Champions League, sau cu națională la EURO 2016, unde a fost golgheterul turneului și a fost desemnat cel mai bun fotbalist. Premiile de acest gen nu-l interesează pe Griezmann care vrea un altfel de trofeu.

„Avem șansa să cucerim Cupa Mondială. Nu mă interesează deloc să câștig Balonul de Aur, sincer vă spun. Visez să ridic în brațe trofeul de când eram copil. Toți puștii doar la asta se gândesc când se apucă de fotbal: să joace la un campionat mondial și să fie în finală”, a mărturisit Griezmann.

Acum 20 de ani, Griezmann lua autografe de la idolii săi care aduceau primul titlu de campioană mondială pentru Franța.

Pe de altă parte, la cei 19 ani ai săi, Mbappe priveşte cu maturitate spre finala de la Moscova. Atacantul care a înscris până acum trei goluri la turneul final promite să facă un meci mare şi să aducă Franţei cel de-al doilea titlu mondial.

„Am spus-o întotdeauna, Cupa Mondială este ceva special. Este meciul vieţii, trebuie să dau totul, dar nu să fiu stresat. Trebuie să jucăm aşa cum ştim, dar ca intensitate trebuie să dăm totul. Îl văd tot ca pe un meci, chiar dacă este meciul vieţii mele. Voi fi bucuros să fiu pe teren, să joc, să mă apăr, să atac, să alerg, este o plăcere înainte de toate, apoi sigur...este meciul vieţii! Dacă nu îţi face plăcere să joci o finală de Mondial, nimic nu îţi va face plăcere”, a declarat Mbappe.

Kylian Mbappe | Foto: Guliver/Getty Images

Kylian Mbappe a debutat în naţionala Franţei anul trecut şi a adunat până acum 21 de meciuri, în care a înscris de şapte ori.

Griezmann şi Mbappe sunt principalele pericole, așadar, pentru poarta Croaţiei, dar Zlatko Dalic speră să-i anihileze pe cei mai buni jucători ai Franţei. Modric este pariul selecţionerului croat pentru finala de duminică. Zlatko Dalic ştie că-i va fi greu să găsească antidotul pentru jocul selecţionatei antrenate de Didier Deschamps.

„Nu va fi uşor să ne apărăm în faţa contraatacurilor şi tranziţiei rapide a Franţei. În special Griezmann şi Mbappe sunt foarte rapizi şi periculoşi”, a spus selecționerul croat.

Dalic speră ca Modric să fie în centrul atenţiei în finală. Duminică, mijlocaşul de la Real Madrid îşi poate trece în cont cel mai râvnit trofeu din fotbal, iar la finalul anului îşi poate încununa cariera cu altă distincţie importantă.

„Nimeni nu ar fi mai fericit decât mine dacă Luka ar câştiga Cupa Mondială şi Balonul de Aur. A cucerit tot cu echipa de club, dar vitrina de trofee de la naţională este goală”, a spus selecționerul.

În urmă cu 20 de ani, Davor Șuker, jucător atunci tot la Real Madrid, s-a clasat pe locul secund în clasamentul pentru Balonul de Aur, după Zinedine Zidane.

Are Deschamps rețeta succesului?

Deschamps poate deveni al treilea om care câştigă Cupa Mondială atât ca jucător, cât şi ca antrenor. Brazilianul Mario Lobo Zagallo a câştigat, ca jucător, titlul mondial cu Selecao în Suedia 1958 şi Chile 1962, iar apoi a condus naţionala "Canarinha" la victorie în Mexic 1970, având şi o finală pierdută în 1998. Germanul Beckenbauer a participat la două finale ca jucător, în Anglia 1966; pierdută în faţa echipei gazdă, şi Germania 1974, pe care a câştigat-o. Ca selecţioner, el a condus Nationalmannschaft în finalele din Mexic 1986, pierdută în faţa Argentinei lui Maradona, şi Italia 1990, câştigată în faţa aceloraşi adversari.

Căpitan al Franţei la triumful mondial obţinut în urmă cu 20 de ani, Didier Deschamps este la un meci de titlul suprem şi ca selecţioner. Fostul mijlocaş al albaştrilor le-a spus jucătorilor care sunt cele trei lucruri de care au nevoie pentru a învinge Croaţia în finală: „În primul rând, este o plăcere imensă şi un privilegiu să joci într-un asemenea meci. Nimic nu este mai frumos, mai puternic, atunci când eşti un jucător profesionist, decât şansa de a juca în finala Cupei Mondiale. Eu şi staff-ul meu ne asigurăm că îi pregătim în cel mai bun fel posibil. Cred că cele mai importante cuvinte sunt calmul, încrederea şi concentrarea. Trebuie să ai o doză corectă din cele trei pentru a pregăti cel mai bine meciul”.

„Să fiu sincer, suntem în bula noastră mică şi nu ştim ce se întâmplă în Franţa, chiar dacă am văzut imaginile după meciul cu Belgia. Dar suntem departe de a crede că ne-am atins obiectivul. Vom întâlni un adversar de mare calitate şi cred că şi ei merită la fel de mult credit pentru că au ajuns în finală. Au demonstrat că au resurse incredibile fizice şi mentale şi vom avea nevoie de o echipă a Franţei excelentă pentru a câştiga”, a recunoscut, cu fair-play, Hugo Lloris, portarul și căpitanul naționalei franceze.

Pe 12 iulie 1998, Franţa câştiga primul titlu mondial din istorie, iar Parisul era în sărbătoare după succesul obţinut de Zidane şi coechipierii săi în faţa Braziliei. O zi mai târziu, albaştrii prezentau trofeul în faţa a sute de mii de fani care inundaseră străzile Parisului.

Unul dintre eroii Albaştrilor din urmă cu 20 de ani era chiar actualul selecţioner: Didier Deschamps i-a adus trofeul preşedintelui Jaques Chirac la Palatul Elysee. În drumul spre Cupa Mondială, Franţa a trecut în urmă cu două decenii chiar de Croaţia. Lilian Thuram a marcat două goluri în semifinala din 1998.

„Când am aflat că finala va fi Franţa - Croaţia mi-am spus ''Lilian, fii pregătit! Fii pregătit să joci." Am primit mesaje care îmi spuneau "Lilian, ne bazăm pe tine." Dar apoi am vorbit cu fiul meu care mi-a spus: Tati, cred că jocul va fi prea rapid pentru tine”, a povestit glumind Lilian Thuram.



Croația are întâlnire cu istoria

Dacă Franţa aşteaptă cel de-al doilea titlu mondial din istorie, pentru croaţi va fi prima prezenţă într-o finală din palmaresul primei reprezentative.

La 20 de ani de la semifinala de mondial pierdută chiar în faţa Franţei, Croaţia se află în faţa primei finale din istorie. Dacă jucătorii lui Zlatko Dalic vor duce trofeul la Zagreb, Croaţia va deveni ţara cu cea mai mică populaţie a cărei reprezentativă cucereşte titlul mondial.



„Croaţia a uitat de toate problemele, iar în ultimele 25 de zile a trăit mândră şi fericită. Euforia este atât de mare că, indiferent de rezultat, va fi un eveniment seismic în Croaţia, iar asta ne dă o mare putere şi motivaţie. Suporterii noştri, oamenii din Croaţia, ne dau cea mai importantă motivaţie. Cu voia lui Dumnezeu vor fi patru milioane de oameni pe străzi, sărbătorind mai ceva decât argentinienii şi brazilienii, iar asta ne face mari şi mândri”, a declarat Zlatko Dalic, selecționerul Croației.

După ce au trecut de Danemarca şi Rusia la penalty-uri, apoi de Anglia după 120 de minute, croaţii au adunat 90 de minute de joc în plus faţă de adversara din finală. Oboseala nu este însă o scuză pentru Modric şi coechipierii săi.

„Pentru mine, cel mai important este să nu renunţ niciodată, să am încredere şi să merg înainte indiferent de obstacole. Sunt urcuşuri şi coborâşuri, dar trebuie să continui să crezi în tine şi atât. Să lupt pentru visurile mele şi pentru succes, asta m-a ghidat întotdeauna”, a spus Luka Modrici.

Luka Modric (dr.) și Zlatko Dalic (stg.) | Foto: Guliver/GettyImages

„Vom face totul şi ne vom bucura de finală, iar cine este mai bun trebuie să câştige. Nu există un moment mai măreţ în cariera de jucător sau antrenor decât să joci în finala Cupei Mondiale. Am făcut asta să se întâmple, merităm şi ne vom bucura de finală”, a întărit antrenorul Zlatko Dalici.

Locul al treilea obţinut în 1998 este cea mai bună performanţă obţinută de Croaţia la precedentele prezenţe la Cupa Mondială.

Singurul jucător croat care va rata finala este atacantul Nikola Kalinic, trimis acasă după ce a refuzat să intre pe finalul primei partide de la CM 2018, cu Nigeria.

Modrici, puștiul cu bunicul ucis de sârbi

Luka Modric, portarul Subașici, fundaşul lui Atletico Madrid - Vrșaliko - şi portarul de rezervă – Livakovici, adică patru dintre finaliştii Cupei Mondiale - au copilărit în acelaşi oraş din Croaţia, Zadar.

Modrici, mijlocaşul lui Real Madrid a copilărit în sătucul care poartă chiar numele său de familie şi s-a refugiat într-un hotel din Zadar în 1991, atunci când bunicul său a fost ucis de miliţiile sârbe în timpul războiului iugoslav. Ruinele casei în care s-a născut căpitanul Croaţiei au fost vizitate înaintea finalei cu Franţa de mai mulţi fani entuziaşti ai naţionalei.

„Când te gândeşti ce a devenit, de unde a venit, nu a avut nimic şi acum este regele lumii”, spune unul dintre ei.

„Nu îmi vine să cred că omul de acolo a plecat în lume şi a reuşit. Ce realizare!”, exclamă un altul.

Şi Daniel Subasici a copilărit la Zadar. Părinţii săi încă locuiesc în oraşul de la malul mării Adriatice, iar casa lor este plină de tricouri, trofee şi medalii obţinute de portarul lui AS Monaco.

„Nu aveau portar şi l-a întrebat pe antrenor dacă poate să stea în poartă, aşa că a stat în poartă şi acolo a rămas”, a povestit Jovan Subasic, tatăl lui Danijel Subasic.

La intrarea în centrul vechi al oraşului, municipalitatea a afişat un banner cu cei patru internaţionali croaţi pe care îi aşteaptă acasă cu cel mai râvnit trofeu din lumea fotbalului: Cupa Mondială.



Suporterii

Pe de altă parte, suporterii francezi sunt convinşi că Les Bleus vor obţine la Moscova al doilea titlu mondial din palmares. Croaţii au însă încredere că jucătorii lui Zlatko Dalici vor aduce trofeul la Zagreb.

Suporterii francezi şi croaţi prezenţi la Moscova nu mai au răbdare până la startul marii finale! Croaţii cred într-un succes al naţionalei într-o confruntare care, din punct de vedere al celor două ţări reprezentate pe terenul de joc, pare una asemănătoare celei dintre David şi Goliat.

„Toate ţările mici din lume, ştiu o mulţime de ţări mici în jurul lumii, ca noi, care vor să câştigăm, ne susţin. Şi cred că ar fi o mare dreptate, ca o dată în viaţă cel mic să îl învingă pe cel mare. Ăsta este motivul pentru care vom câştiga, fiindcă simţim toate aceste înţelesuri”, spune un fan croat.

„Cred că meciul vieţii noastre a fost acum două zile, când mi-am pierdut vocea, abia vorbesc, am petrecut toată noaptea. Vom petrece 33 de nopţi dacă vom câştiga!”, adaugă un altul.

Francezii sunt convinşi că ei sunt cei care vor avea motive de sărbătoare după finală.

„Cred că va fi un meci mare, un meci foarte mare, pe care îl aşteptăm deja de 20 de ani. Meciul în care vom face din nou istorie, îl vom juca foarte frumos şi vom obţine a doua steluţă”, a declarat un suporter francez.

Franţa şi Croaţia s-au mai întâlnit până acum de cinci ori. Albaştrii s-au impus de trei ori, iar două partide s-au terminat la egalitate. Indiferent de rezultat, până la urmă, iubitorii fotbalului așteaptă spectacol și noi idoli.

Premieră istorică: Urmatoarea editie a Mondialului, din Qatar, se va disputa iarna!

Din cauza temperaturilor extrem de ridicate din perioada verii, turneul mondial următor, cel din 2022, din Qatar, a fost programat între 21 noiembrie şi 18 decembrie.

Nu s-a stabilit încă numărul de echipe participante. Ar putea fi 48, faţă de 32 câte sunt în prezent.

Arabii au demarat deja construcţia mai multor stadioane ultramoderne pentru cel mai cotroversat Mondial de până acum. În ultimii ani, FIFA a fost acuzată că a primit mită pentru a acorda organizarea Qatarului.

