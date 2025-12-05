România, victorie cu Senegal la Campionatul Mondial de handbal feminin. Tricolorele adună 4 puncte, dar nu ajung în sferturi

Naţionala României a obţinut prima victorie în grupa principală I a Campionatului Mondial, vineri, la Rotterdam, scor 37-17 (21-7), cu reprezentativa Senegal.

Principalele marcatoare pentru România au fost Grozav 9 goluri şi Boiciuc 5, iar de la adversare s-a remarcat Diawara 5 reuşite, informează News.ro.

Este prima victorie în grupa I pentru tricolore, care adună 4 puncte, însă cu şansele la sferturi ratate, după eşecul cu Ungaria (29-34). România rămâne în lupta pentru clasarea finală pe locurile 9-12, dacă va încheia pe locul 3 în grupa I, în care mai are de jucat, duminică, cu Elveţia.

Vineri se mai dispută în grupa I meciurile dintre Japonia – Ungaria şi Danemarca – Croaţia. De asemenea, în grupa IV sunt programate partidele: Angola – Brazilia, Suedia – Coreea de Sud şi Cehia – Norvegia.

În sferturile de finală este calificată deja Germania, cu 8 puncte în grupa II.

Echipa României, antrenată de Ovidiu Mihăilă, s-a calificat în grupa principală I de pe locul 2 în grupa preliminară A, cu 2 puncte, în urma rezultatelor: 33-24 cu Croaţia, 31-27 cu Japonia şi 31-39 cu Danemarca.

Meciurile din cele patru grupe principale se încheie în 8 decembrie. Urmează sferturile, în 9-10 decembrie, semifinalele şi finalele, în 12 şi 14 decembrie.

Naţionala României s-a calificat la CM2025 după dubla victorie cu Italia din play-off (30-21 şi 31-18), iar obiectivul său la turneul final este clasarea în primele 10 locuri.

Deţinătoarea trofeului este Franţa, care în finala din 2023 a dispus de Norvegia, cu 31-28, cucerind astfel al treilea titlu mondial. România s-a clasat pe locul 12.

În palmares, România are patru medalii: aur (1962), argint (1973, 2005) şi bronz (2015). Cea mai slabă clasarea a fost în 2001, locul 17. Naţionala României este singura din lume care a participat la toate ediţiile CM, cea din 2025 fiind a 27-a.

