Viktor Orban la summitul UE: „Am câştigat prima bătălie”

Premierul maghiar Viktor Orban. Foto: Profimedia
Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri că ţara sa a „câştigat prima bătălie”, insistând la summitul Uniunii Europene că dacă Ucraina nu asigură tranzitul ţiţeiului din Rusia nu va primi bani, transmite MTI.

La o întâlnire cu presa la Casa Ungariei din Bruxelles, el a descris cum a fost expus la intimidări, atacuri şi încercări de „dezmembrare”, dar a rezistat: „dacă nu e petrol (pentru Ungaria), nu sunt bani” (pentru Ucraina) şi a insistat că Budapesta va continua să se opună unui credit european de 90 de miliarde de euro pentru Kiev.

Următoarea bătălie va fi pe 12 aprilie, la alegerile parlamentare din Ungaria, a spus Orban. El a apreciat că liderii europeni nu l-au „înfăşurat într-un covor” şi nu l-au „făcut pierdut” doar din cauza speranţei lor că UE „va rezista într-un picior puţinul timp rămas” până la o înfrângere în alegeri a partidului său naţionalist, Fidesz, urmată de venirea la putere a unui guvern „pro-Ucraina, pro-Bruxelles”, care „să facă ce îi cer ei”.

Tot în legătură cu relaţiile Ungariei cu UE, ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a făcut vineri, la Budapesta, o paralelă între „iritarea" fostei şefe a guvernului Germaniei, Angela Merkel, faţă de poziţia din 2015 a Ungariei referitor la imigraţie şi indignarea din prezent a actualului cancelar german, Friedrich Merz, legată de Ucraina.

El a apreciat că ungurii au avut dreptate să reziste presiunii în urmă cu un deceniu.

„Aparent, cancelarul german este încă foarte iritat şi încă ne ameninţă”, a declarat Szijjarto conform unui comunicat al ministerului pe care îl conduce. „Deşi au acumulat o presiune uriaşă pe premierul nostru ieri, la Bruxelles, nu au reuşit să obţină sprijinul nostru pentru împrumutul de război de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, deoarece Ucraina - în consens cu Berlinul şi Bruxellesul - încă ne opreşte petrolul”.

Ca şi prim-ministrul, şeful diplomaţiei ungare a reafirmat că „atâta vreme cât Ucraina continuă să ne stranguleze aprovizionarea cu petrol, nu vom ceda în legătură cu creditul de 90 de miliarde de euro”, ceea ce „este clar pentru toţi, şi niciun acces de furie german şi nicio ameninţare a cancelarului german nu vor schimba asta”.

El şi-a reamintit că în timpul crizei migraţiei din 2015, Merkel era la fel de „vânătă de furie” şi făcea presiuni asupra Ungariei să accepte imigranţi ilegali”, dar „noi am construit un gard şi nu am primit nici măcar unul”.

Acum „este suficient să treci prin marile oraşe germane după căderea nopţii ca să vezi că ungurii au avut dreptate”, a afirmat Szijjarto.

„În prezent, exact ca atunci, presiunea este imensă. Cancelarul german fierbe. Dar noi rămânem fermi şi se va vedea din nou că avem dreptate”.

„Războiul din Ucraina nu este războiul nostru, nu este responsabilitatea noastră şi nu avem nimic de-a face cu el. Şi nu ne amestecăm în el, oricât de iritat ar fi cancelarul german”, a insistat Szijjarto.

