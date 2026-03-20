Lotul final al României pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial 2026. 7 jucători noi față de precedentul meci

Selecționerul echipei de naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a anunțat lotul final pentru înfruntarea de săptămâna viitoare, împotriva Turciei, contând pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din această vară, găzduit de SUA, Mexic și Canada.

Lucescu a convocat 26 de jucători, dintre care 14 evoluează în campionatul intern. Sunt șapte nume noi față de precedenta acțiune a echipei naționale: Mihai Popa, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Kevin Ciubotaru, Nicolae Stanciu, Daniel Bîrligea și Marius Coman.

Iată lotul convocat de selecționer:

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Joi, 26 martie, naționala României va disputa semifinala cu Turcia, la Istanbul, pe Beșiktaș Park, cu începere de la ora 19:00 (20:00 ora locală). În cazul victoriei, tricolorii vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marți, 31 martie, cu începere de la ora 21:45. Dacă vor fi învinși, "tricolorii" vor înfrunta într-un amical echipa care pierde în duelul amintit anterior.

Aflați pe lista preliminară a convocărilor la prima reprezentativă, Lisav Eissat și Ioan Vermeșan se vor alătura lotului U21 al României, sub comanda selecționerului Costin Curelea, pentru partidele din preliminariile EURO 2027 cu Kosovo (27 martie) și San Marino (31 martie).

