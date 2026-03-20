Lotul final al României pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial 2026. 7 jucători noi față de precedentul meci

Mircea Lucescu
Selecționerul echipei de naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a anunțat lotul final pentru înfruntarea de săptămâna viitoare, împotriva Turciei, contând pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din această vară, găzduit de SUA, Mexic și Canada.

Lucescu a convocat 26 de jucători, dintre care 14 evoluează în campionatul intern. Sunt șapte nume noi față de precedenta acțiune a echipei naționale: Mihai Popa, Radu Drăgușin, Andrei Coubiș, Kevin Ciubotaru, Nicolae Stanciu, Daniel Bîrligea și Marius Coman.

Iată lotul convocat de selecționer:

PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2), Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI
Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 2/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);

ATACANȚI
Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).

Joi, 26 martie, naționala României va disputa semifinala cu Turcia, la Istanbul, pe Beșiktaș Park, cu începere de la ora 19:00 (20:00 ora locală). În cazul victoriei, tricolorii vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marți, 31 martie, cu începere de la ora 21:45. Dacă vor fi învinși, "tricolorii" vor înfrunta într-un amical echipa care pierde în duelul amintit anterior.

Aflați pe lista preliminară a convocărilor la prima reprezentativă, Lisav Eissat și Ioan Vermeșan se vor alătura lotului U21 al României, sub comanda selecționerului Costin Curelea, pentru partidele din preliminariile EURO 2027 cu Kosovo (27 martie) și San Marino (31 martie).

Top Citite
Femeie Moscova
1
Rusoaicele care refuză să facă copii vor fi trimise obligatoriu la psiholog, anunță...
Russian Navy Drill in Black Sea - 18 Feb 2022
2
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
3
Rusia avertizează orice țară care se alătură coaliţiei propuse de SUA pentru escortarea...
beirut
4
Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Trump susține că nu ia în considerare desfășurarea...
donald trump
5
Casa Albă: Trump suspendă restricțiile pentru transportul petrolului în SUA, pe fondul...
Primii prinși și executați în Iran! Un tânăr de 19 ani a fost spânzurat în public
Digi Sport
Primii prinși și executați în Iran! Un tânăr de 19 ani a fost spânzurat în public
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pompa motorina in timp ce alimenteaza o masina
Preț record la carburanți în România, după scumpiri repetate. Sorin Grindeanu: „Guvernul să se ocupe de acest lucru”
A student receiving an injection in the sports hall at the University of Kent campus in Canterbury as the number of cases of meningitis being investigated by the UK Health Security Agency (UKHSA) in Kent has risen to 27. Picture date: Thursday March 19, 2
Cât de expusă este Europa după focarul de meningită din Marea Britanie. România, printre țările fără vaccin inclus în schema națională
Tanc Abrams
SUA ar putea opri livrările de armament către țările aliate. România riscă să fie printre statele afectate
parc eoliene energie regenerabila
Aproape jumătate din energia electrică din UE provine din surse regenerabile. România, sub media europeană
Claudiu Năsui (USR)
UE propune firme înființate online în 48 de ore, fără capital social. Năsui: „Ne mai salvează puțin de birocrația din România”
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PARLAMENT - PLEN REUNIT - 1 OCT 2024
Legea bugetului de stat a primit votul final al Parlamentului...
E.S Hassan Abouyoub, ambasadorul Marocului_
Hassan Abouyoub, ambasadorul Marocului la București: „Dacă America va...
Vot în Camera Deputaților. Foto: Inquam Photos / George Călin
Mult după miezul nopții, parlamentarii au votat să dea bani de la...
U.S. Air Force A-10 Thunderbolt II Fighter Aircraft Refuel During Operation Epic Fury
SUA lansează o ofensivă pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz: Avioane...
Ultimele știri
Dani Mocanu și fratele său, fugari în Italia după o condamnare definitivă, urmează să fie extrădați azi în România
Sute de angajați de la Șantierul Naval Mangalia protestează din nou: „Hoții!”, strigă muncitorii rămași fără salarii de trei luni
Costuri uriașe în războiul din Orientul Mijlociu. Cât a cheltuit armata israeliană în primele 20 de zile de conflict
Citește mai multe
