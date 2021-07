Canotoarele Simiona Radiș și Ancuța Bodnar au adus României prima medalie de aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Noile campioane olimpice au povestit, în exclusivitate pentru Digi24, cum au trăit această performanță.

Simona Radiș: Și pentru noi a fost foarte emoționant. Am avut emoții, dar am reușit să le gestionăm. Am făcut o cursă foarte bună, am scos și un timp foarte bun, am reușit să batem recordul Jocurilor Olimpice la această probă de dublu vâsle, lucru care ne-a mai adus un motiv de fericire. Suntem foarte fericite pentru ce am reușit să facem.

Ancuța Bodnar: A fost uimitor. Eram detașate de celelalte, dar nu puteam lăsa garda jos. Până nu trecem linia de finiș nu suntem campioane olimpice, abia după. În canotaj se pot întâmpla multe până la ultima lovitură și de aceea e bine să fii mereu concentrat și atent ca să nu se întâmple nimic rău.

Cele două sportive spun că încă nu conștientizează că poartă medalia de aur.

Simona Radiș: Încă nu conștientizăm. Cred că ne mai trebuie câteva ore.

Ancuța Bodnar: „Am reușit, am reușit” - au fost singurele cuvinte.

