C. T. Popescu a prefațat finala Halep-Bertens, de la Cincinnati: Vor fi mingi cu totul deosebite

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a lăudat schimbările Simonei Halep, atât cele mentale, cât și cele fizice, pe care le-a dovedit zilele acestea la turneul de la Cincinnati. El a adăugat că acest lucru este un motiv de stres în plus pentru adversarele numărului 1 mondial. Totodată, jurnalistul a prefațat finala de la Cincinnati, dintre Simona Halep și Kiki Bertens, ce va avea loc diseară, de la ora 21.00, pe Digi Sport 2.

„Jocul Simonei nu s-a schimbat în ultima vreme în parametri tehnici, cu toate că avem și acolo modificări substanțiale. Serviciul este de mare campioană, are un procentaj ridicat, de aproape 80%, și un al doilea sigur, adânc și cu efect, care nu mai poate fi atacat de adversară așa cum se întâmpla pe vremuri. Dar modificarea fundamentală ține de interiorul ei. Simona nu numai că este cu adevărat numărul 1 mondial, ci și simte acest lucru în mintea și în sufletul ei. Acest sentiment al valorii reale pe care îl are acum Simona se transmite adversarelor. Ele pierd niște puncte numai din pricina sau datorită, depinde cum privești lucrurile, valorii Simonei, faptului că ea este cu adevărat numărul 1 mondial, și atunci jucătoarea adversă are o doză de stres de la bun început în fața Simonei Halep”, a spus Cristian Tudor Popescu, la Digi24.

„Un alt element esențial, câștigând zile în șir și uneori două meciuri în fiecare zi, este faptul că avem în față un dublu mixt: Halep-Cahill. În turneele de master series, de Premier 5 cum e Cincinnati, Simona are un avantaj mare: că poate veni la bancă Darren Cahill și poate să contribuie alături de ea la evoluția scorului. Așa s-a întâmplat cu Lesia Tsurenko, aflată într-o formă deosebită. Ea a condus cu 4-1 în primul set. A venit Cahill, nu știm ce i-a spus, dar putem deduce în analiza meciurlui în continuare. Simona a schimbat jocul pe dreapta sdversari, a evitat acest lung de linie cu care Tsurenko a chinuit-o pe Muguruza. Așa a câștigat Simona majoritatea punctelor, cu o idee tactică foarte bună, discutată cu Darren Cahill”, a adăugat comentatorul de tenis.

Cristian Tudor Popescu a a precizat și faptul că pe Simona Halep nu o mai preocupă cine îi va fi adversară.

„Ea nu mai are trăirea aoleu joc cu cutare... Ea e preocupată în primul rând de propriul ei plan tactic. Stă foarte bine tehnic, pentru că loviturile au ieșit din ea odată cu eliberarea mentală de după Roland Garros, am văzut cum s-a diversificat registrul tehnic, acum puen scurte, știe să alerge la contra-scurtă, face și joc de fileu uneori. Nu o mai stresează în niciun fel adversara pe care o are dincolo de fileu. Și așa va fi în finala cu Bertens”, a subliniat jurnalistul.

Cristian Tudor Popescu a vorbit și despre finala din această seară, Halep – Bertens, de la ora 21:00, pe Digi Sport.

„Simona are prima șansă, însă Bertens este o adversară foarte dificilă. Poate cea mai dificilă de la Cincinnati. Pentru că e o jucătoare completă, nu este felul Sabalencăi. Bielorusa practică un tenis nebun, este singura din circuit care lovește cât poate în tot ce mișcă. Având în vedere și fizicul, ar putea să evolueze și în forțele speciale din Bielorusia. În fața acestei adversare înspăimântătoare, Simona a dovedit un calm, o gândire tactică și o deplasare excelente”, a spus el.

„Cu Bertens e altceva. E o jucătoare mai elaborată, știe să atace și să se apere. Cumva e mai asemănătoare cu Simona. Va fi o confruntare lungă, și echilibrată și frumoasă. Cred că vom vedea mingi cu totul deosebite”, a mai spus Cristian Tudor Popescu.

