Qatar Open 2019. Simona Halep luptă azi pentru al doilea titlu la Doha

Simona Halep, nr. 3 WTA, încearcă sâmbătă să obțină al doilea trofeu al carierei la Doha, după ce a izbutit deja această performanță în 2014. Va disputa finala Qatar Open 2019 cu tânăra Elise Mertens, nr. 21 WTA, o sportivă din Belgia aflată în plină ascensiune și cu o eficiență de invidiat: a câștigat patru dintre cele cinci finale din circuitul WTA la simplu disputate până acum.

Elise Mertens va fi adversara Simonei Halep în finala de la Qatar Open 2019 Foto: Guliver/Getty Images

Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 1, a ajuns în finală învingând-o pe ucraineanca Elina Svitolina, numărul 7 mondial şi favorită 4, scor 6-3, 3-6, 6-4.

Pentru româncă va fi finala cu numărul 34 din carieră.

La rândul ei, jucătoarea belgiană Elise Mertens, locul 21 WTA, s-a calificat, vineri, în finala turneului de categorie Premier de la Doha, după ce a trecut în semifinale de experimentata Angelique Kerber, locul 6 WTA şi cap de serie numărul 3, cu scorul 6-4, 2-6, 6-1, într-o oră şi 47 de minute.

Finala Qatar Open 2019 dintre Simona Halep și Elise Mertens va fi în direct la Digi Sport 1, sâmbătă, de la ora 17:00.

Ce spune Simona Halep despre finala cu Elise Mertens

„Cu Mertens am jucat de câteva ori și am câștigat, stil diferit, joacă mai rapid, sper să fie și mâine (sâmbătă - n.r.) bine și să intru cu încredere, pozitivă, și să nu cedez, ceea ce îmi doresc tare mult de acum înainte: să nu mai cedez”, a declarat Simona Halep în exclusivitate pentru Digi Sport.

Ce spune Elise Mertens despre finala cu Simona Halep

Simona Halep şi Elise Mertens au mai fost adversare de două ori, în 2018, la Roland Garros şi la Madrid. În ambele meciuri, desfășurate pe zgură, s-a impus Halep. La Roland Garros, Simona Halep s-a impus în 59 de minute.

Numărul 21 mondial e încântată că a ajuns atât de departe în turneu şi că o va putea întâlni pe Halep. Elise Mertens a beneficiat de absenţa Karolinei Pliskova, pe care trebuia să o întâlnească în turul secund, dar apoi a obţinut victorii mari, împotriva lui Kiki Bertens şi Angelique Kerber.

Jucătoarea belgiană Elise Mertens a declarat, vineri, că este pregătită psihic pentru finala cu Simona Halep, la turneul de la Doha. „Împotriva Simonei Halep va trebui să fiu agresivă, dar nu prea mult. Ea are multă experienţă, va fi foarte dificil, dar sunt pregătită psihic pentru mâine”, a spus Mertens, citată de News.ro.

Cine este adversara Simonei Halep

Elise Mertens va juca în a 6-a finală în circuitul WTA. Chiar dacă în amândouă partidele de anul trecut cu Simona Halep Elise Mertens a câştigat doar câte 3 gameuri, sportiva e încântată că are ocazia să joace împotriva uneia dintre cele mai mari sportive din istoria recentă a sportului alb. „Sunt extaziată, nu mă aşteptam să mă calific în finală şi este deja o victorie pentru mine. Pot să joc fără presiune. Este grozav că voi juca împotriva ei, am pierdut de două ori, dar voi da totul mâine”, a promis Mertens, citată de digiport.ro.

„România este o ţară foarte bună în materie de tenis. Halep are multă experienţă, am jucat de două ori cu ea pe zgură. Nu am câştigat, dar mă simt încrezătoare. Trebuie doar să îmi fac jocul”, a mai declarat Mertens, în exclusivitate pentru Digi Sport.

Sportiva belgiană de 23 de ani a câştigat patru dintre cele cinci finale de simplu pe care le-a disputat până acum.

Elise Mertens s-a impus de două ori la Hobart şi de fiecare dată, în ultimul act, a avut adversară o jucătoare din România. În 2017 a trecut de Monica Niculescu, iar la ultima ediţie a învins-o, în set decisiv, pe Mihaela Buzărnescu.

Ce urmează pentru Simona Halep după turneul de la Doha

De la Doha, Simona Halep va merge direct la Dubai. Simona Halep, locul 3 mondial şi cap de serie numărul 3, va evolua direct în turul doi la turneul de la Dubai, care se desfășoară între 17 și 23 februarie și are premii de aproape 3 milioane de euro. Ea o va întâlni pe învingătoarea din meciul dintre Eugenie Bouchard şi Vera Lapko. Canadianca Bouchard, locul 80 WTA, este beneficiara unui wild card, iar Vera Lapko din Belarus ocupă locul 60 WTA. Pe tabloul principal la Dubai se află şi Mihaela Buzărnescu, locul 29 mondial, care va juca în runda inaugurală cu Sofia Kenin, din SUA, locul 37 mondial.

Turneul de la Dubai este de categorie Premier 5, iar Simona Halep l-a câștigat în 2015, după o finală cu Karolina Pliskova (pe care tocmai a învins-o luna aceasta în FedCup). Anul trecut, Simona Halep nu a participat la Dubai din cauza unei accidentări.

