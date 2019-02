CTP: Halep a fost un Hopa-Mitică, nu se sparge, nu se strică

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu consideră că Simona Halep, care s-a calificat, vineri, în finala turneului de la Doha, după ce a învins-o pe redutabila ei adversară Elina Svitolina, a făcut cel mai bun meci al ei de anul acesta și a avut „o capacitate fantastică de a ține la tăvăleală”.

Simona Halep a fost un adevărat „Hopa-Mitică/ Nu se sparge/Nu se strică/În picioare se ridică”, a spus Cristian Tudor Popescu. Ea a rămas stabilă, deși a făcut greșeli, unele mari, dar nu și-a pierdut în niciun fel încrederea, a arătat CTP.

Întrebat de ce crede că nu a apelat la sfaturile noului antrenor, belgianul Thierry Van Cleemput, Cristian Tudor Popescu a explicat: „Știe ea bine de ce. Pentru că discutase cu Darren Cahill ca intervențiile lui la bancă să fie cât mai rare, dacă nu deloc. Pentru că vin Grand Slam-urile și acolo nu poate intra antrenorul pe teren. Era o tactică stabilită înainte de despărțirea de Cahill. Thierry van Cleemput e de foarte puțină vreme, de două săptămâni. Nu cred că era în măsură să îi dea un impuls util, se cunosc de prea puțin timp. La aceste intervenții nu contează ce îi spui din punct de vedere tehnic, ci câtă încredere îi dai, să știe ce are de făcut în continuare. Or, nu cred că Thierry van Cleemput este, în momentul de față, în situația de a face așa ceva. Decizia de a nu cere on court coaching a fost corectă”.

