FOTOGALERIE. US Open se încheie cu o mare surpriză și cu un scandal la fel de mare

Jucătoarea japoneză Naomi Osaka, locul 19 WTA şi cap de serie numărul 20, a câştigat sâmbătă turneul US Open 2018, învingând-o în finală pe americanca Serena Williams, locul 26 WTA şi cap de serie numărul 17, cu scorul de 6-2, 6-4. US Open se încheie astfel cu o mare surpriză, iar Serena Williams ratează șansa de a intra în Cartea Recordurilor, cu cele mai multe titluri la Flushing Meadows în era Open.

Naomi Osaka câștigă trofeul US Open 2018 după un meci furtunos cu Serena Williams FOTO: Guliver/Getty Images

Naomi Osaka, în vârstă de 20 de ani, s-a impus într-o oră şi 19 minute în fața fostului lider mondial, care va împlini luna aceasta 37 de ani. Trofeul de sâmbătă este primul de grand slam pentru Naomi Osaka şi al doilea din carieră, după cel obţinut la Indian Wells, tot în 2018. Sportiva, denumită adesea și „noua Serena”, este prima japoneză câştigătoare a unui titlu de grand slam.

Născută dintr-o mamă japoneză şi un tată originar din Haiti, jucătoarea niponă de 1,80 metri trăieşte în Statele Unite de la vârsta de trei ani, având reşedinţa în Florida. Naomi Osaka are ceva din alura Serenei Willimas, dar şi ceva din jocul americancei, serviciul - primul peste 180 de kilometri pe oră - şi loviturile puternice. Japonezei îi place jocul ofensiv şi loveşte destul de bine atât cu dreapta, cât şi cu reverul. Este motivul pentru care, entuziasmați și de tinerețea ei, jurnaliștii au numit-o „noua Serena”.

„Mama a sacrificat multe pentru mine și înseamnă mult. Îi place să privească meciurile. Tata nu se uită la meciuri, doar se plimbă”, a spus Naomi Osaka după finala de la US Open.

Naomi Osaka și mama sa Foto: Guliver/Getty Images

Naomi Osaka își îmbrățișează mama în tribune, după câștigarea US Open 2018 Foto: Guliver/Getty Images

Criză de nervi marca Serena Williams și acuzații de sexism

Pentru Serena Williams, care spera ca US Open să consfințească revenirea sa în prim-planul tenisului mondial, aceasta este a doua finală de Grand Slam consecutivă pierdută în 2018, după cea de la Wimbledon. Serena Williams a ratat şansa să o egaleze pe Margaret Court, care a câştigat 24 de turnee de Grand Slam în carieră, și totodată a pierdut ocazia de a fi jucătoarea cu cele mai multe trofee la US Open. Americanca are șase titluri la Flushing Meadows, fiind la egalitate cu compatrioata sa Chris Evert. Serena Williams s-a impus în 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 şi 2014.

Serena Williams, în dispută cu arbitrul Carlos Ramos în finala de la US Open 2018 FOTO: Guliver /Getty Images

Finala US Open 2018 rămâne memorabilă însă și printr-un uriaș scandal. Williams şi-a pierdut cumpătul în trei rânduri, în timpul finalei de la Flushing Meadows, fiind avertizată de fiecare dată. În setul doi, Serena Williams a făcut o criză de nervi și a avut o dispută cu arbitrul de scaun, ceea ce i-a atras o penalizare de un game. A fost nevoie şi de intervenţia supervizorilor pentru a o calma pe americancă, scrie digisport.ro.

Prima oară, Serena și-a ieșit din fire în momentul în care arbitrul Carlos Ramos a anunţat că antrenorul Patrick Mouratoglou i-a dat sfaturi din tribună, un lucru interzis la turneele de Grand Slam.

„Eu nu trişez pentru a câştiga. Prefer să pierd. Poate nu ştii asta”, a comentat campioana de 36 de ani.

Serena Williams aduce acuzații de sexism la US Open 2018 Foto: Guliver/Getty Images

Al doilea moment de nervozitate maximă a venit în setul secund, când Williams şi-a pierdut serviciul imediat după ce reuşise break-ul, care părea că poate duce meciul în decisiv. Serena şi-a făcut racheta praf, iar arbitrul Ramos a decis ca game-ul următor să înceapă de la 15-0 pentru Osaka.

FOTO: Guliver/GettyImages

Cel mai greu moment a avut loc după ce Serena l-a numit „hoţ” pe arbitrul spaniol. Acesta a penalizat-o cu un game pe americancă, scorul devenind 5-3 pentru Osaka. A fost nevoie de intervenţia supervizorilor pentru a o linişti pe Williams.

Williams a adus acuze de sexism la venirea oficialilor: „Sunt mulţi bărbaţi aici care au spus mai multe lucruri şi pentru că sunt bărbaţi, nu au păţit nimic. Nu este corect”. Au urmat momente în care Serena a fost surprinsă cu lacrimi în ochi.

Foto: Guliver/Getty Images

La finalul partidei, Williams a îmbrăţişat-o călduros pe adversara ei de numai 20 de ani, dar a refuzat să dea mâna cu arbitrul, căruia i-a mai transmis încă o dată: „Îmi datorezi scuze”, scrie digisport.ro.

Performanțele lui Naomi Osaka

Pentru Serena Williams este a doua oară, în decurs de câteva luni, când suferă o înfrângere rușinoasă în fața tinerei nipone. Serena Williams, fostul lider autoritar al tenisului mondial, nu a reușit să treacă de Osaka nici în primul tur la Miami Open 2018, când a pierdut în fața niponei tot în două seturi, 6-3, 6-2. Dezamăgită de înfrângerea suferită, Serena Williams a plecat atunci imediat după meci și a refuzat să participe la conferința de presă. Fusese, însă, meciul dintre un idol și discipolul său. „Am fost foarte emoționată când am intrat pe teren. Dacă nu ştiaţi, Serena este jucătoarea mea favorită. Să joc împotriva ei este un vis împlinit, este extraordinar că am reuşit să câştig. Serena este motivul pentru care m-am apucat de tenis. Am văzut-o de atâtea ori la TV şi mereu am susţinut-o, aşa că a trebuit să mă gândesc că nu joc împotriva ei, ci împotriva altcuiva, iar acest lucru a fost foarte greu", declara atunci Naomi Osaka.

Foto: Guliver/Getty Images

Declarații la fel de admirative a făcut Osaka și la Flushing Meadows, în ciuda faptului că ea a câștigat. „Întotdeauna a fost visul meu să joc cu Serena în finala de la US Open. Sunt recunoscătoare că am putut să joc în fața ta”, a fost mesajul de la final al lui Osaka. Iar la un alt interviu, acordat după meci, sportiva de 20 de ani a explicat prin ce a trecut în timpul furtunoasei finale: „A fost dificil. Mi-am făcut griji pentru ea. Fanul din mine a ieşit la suprafaţă”, scrie digisport.ro.

Serena Williams și Naomi Osaka se îmbrățișează după finala US Open 2018 Foto: Guliver/Getty Images

Naomi Osaka își învinge a doua oară idolul, pe Serena Williams Foto: Guliver/Getty Images

Tinerețea sa este poate și motivul pentru care Naomi Osaka cade adesea pradă emoției. A fost văzută de mai multe ori plângând pe teren, dar fără îndoială, momentul cel mai surprinzător a fost în aprilie, în timpul meciului de la Charleston cu Julia Gorges (6-7, 3-6), când nipona a început să plângă la un on court-coaching. Ea a fost cu greu consolată de antrenorul ei, Sascha Bajin. „E deprimant”, au fost singurele cuvinte ale lui Naomi, care și-a acoperit fața cu un prosop.

„Ce am simțit azi e foarte dificil. Nu am mai simțit așa ceva în viața mea. Am o depresie. Nu știu cum să explic, dar e ceva ce vine în valuri. Așa s-a întâmplat și ieri. M-am trezit cu o depresie”, a explicat apoi Osaka, potrivit digisport.ro. Apoi, sportiva cu origini haitiene a avut un răspuns care i-a lăsat pe jurnaliști cu gura căscată. Întrebată ce vrea să facă în perioada următoare, aceasta a replicat sec: „Nimic”!

Naomi Osaka este învingătoarea de anul acesta de la Indian Wells, primul său trofeu din carieră. Ea a eliminat-o în semifinalele turneului pe Simona Halep, nr. 1 mondial. Cele două se mai întâlniseră și în optimile de la Australian Open, când sportiva română reușise să o învingă.

Foto: Guliver/Getty Images

Japoneza în vârstă de 20 de ani a avut o ascensiune remarcabilă de la începutul acestui an. Și-a trecut în palmares victorii împotriva unor nume importante din tenisul mondial: Simona Halep, Maria Sharapova și Serena Williams. La Indian Wells, s-a impus după o finală cu o altă mare speranță a tenisului mondial, Daria Kasatkina.

Dacă înainte de Australian Open era pe locul 72 WTA, după două luni, ajunsese deja pe locul 44, iar înainte de Miami Open era pe locul 22, pentru ca la 23 iulie să ajungă pe 17, cea mai bună clasare a ei din carieră. Acum, este pe locul 19, dar de luni va urca vertiginos în ierarhia WTA. Va fi numărul 7 mondial, cea mai bună clasare a unei jucătoare japoneze de la Kimiko Date, în octombrie 1996.

