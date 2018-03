VIDEO. Discursul plin de emoție al lui Naomi Osaka, după finala Indian Wells: „Probabil e cel mai rău discurs de mulțumire”

Japoneza Naomi Osaka este noua campioană de la Indian Wells, după victoria în două seturi, 6-3, 6-2, în faţa Dariei Kasatkina, într-o oră şi un minut. Extrem de emoționată, sportiva a spus în discursul de mulțumire că „este cel mai rău din toate timpurile”. „Dimpotrivă!”, au reacționat cei de la WTA.

"This is probably going to be the worst acceptance speech of all time" - @BNPPARIBASOPEN champion @Naomi_Osaka_



We beg to differ! #BNPPO18 pic.twitter.com/4XpckdmLtq