Halep, victorie muncită în primul meci la Cincinnati. Declarația Simonei după calificarea în optimi

Simona Halep a câștigat greu primul meci de la turneul de la Cincinnati. Fostul lider mondial s-a impus în trei seturi, scor 3-6, 7-5, 6-4, în fața jucătoarei din Rusia Ekaterina Alexandrova, după două ore și patru minute de joc, scrie Mediafax.

Simona Halep a început bine meciul, a câștiat primul game la zero, dar Ekaterina Alexandrova a egalat rapid la game-uri, 1-1. Jucătoarea din Rusia a reușit să se desprindă de fostul lider mondial și a dus scorul la 4-2. Halep a mai câștigat un game, dar a pierdut primul set cu 3-6, după 35 de minute de joc.

În al doilea act, Alexandrova a luat primele două game-uri în șapte minute, dar Halep a restabilit egalitatea, 2-2. Rusoaica și Simona și-au împărțit și următoarele game-uri, ducând scorul la 5-5. Românca s-a îndepărtat și a câștigat setul 2, 7-5, după 45 de minute de joc.

Alexandrova a început setul trei aşa cum l-a început şi pe cel secund, cu game câştigat, 1-0. Simona a recuperat, iar cele două jucătoare au continuat să joace din aproape în aprope până la 4-4. Fostul lider mondial a câștigat și setul decisiv, 6-4, după 44 de minute.

Anul trecut, Simona Halep a ajuns până în finala turneului de la Cincinnati, meci pe care l-a pierdut în fața jucătoarei Kiki Bertens.

Simona Halep: În setul doi am simțit că pot fi peste ea

„A fost un meci foarte, foarte greu. Lovește mingea foarte puternic, dar nu am renunțat. Am vrut să alerg pentru fiecare mine și mă bucur că am reușit să câștig. Din punct de vedere mental a fost foarte dificil din cauza accidentării suferite săptămâna trecută. Am avut dureri, nu mi-a fost ușor să îmi găsesc ritmul. Ea e foarte puternică. În setul doi am simțit că pot fi peste ea și am decis să schimb puțin jocul. Vă mulțumesc tuturor, este o plăcere să joc aici și sper să rămân aici până la finalul turneului”, a spus Simona Halep, la finalul meciului contra rusoaicei Ekaterina Alexandrova.

