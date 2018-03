Jocul Simonei Halep, ajustat de Darren Cahill ca un mecanism fin de ceas elvețian. Ce i-a cerut australianul să facă de acum înainte

După momentul delicat de anul trecut de la Miami, când Simona Halep și Darren Cahill au fost pe punctul de a-și spune „la revedere”, cei doi par să se înțeleagă mai bine ca niciodată.

Darren Cahill își laudă eleva cu fiecare ocazie, este mândru de performanțele ei de până acum, are încredere în ea, iar recent a spus că, după ce va câștiga primul Grand Slam, nu o mai va mai putea opri nimic.

De cealaltă parte, Simona Halep a lucrat mult la atitudinea ei, și-a îmbunătățit serva, a apelat la ajutorul unui terapeut pentru a învăța cum să managerieze situațiile de criză și să controleze furia și frustrările acumulate inevitabil pe teren în timpul meciurilor grele.

Schimbările, sensibile la sfârșitul anului trecut, s-au văzut din plin la Australian Open și în toate meciurile pe care Simona le-a jucat în 2018. De altfel, Halep a pierdut un singur meci anul acesta, finala Australian Open, în fața Carolinei Wozniacki, nu renunță să lupte în momente delicate, iar psihic stă excepțional.

Arhitectul tuturor acestor schimbări este nimeni altul decât australianul Darren Cahill, cel care pare că îi ajustează jocul și mintea cu precizie de ceasornicar.

Următorul pas este îmbunătățirea jocului la fileu, unde Simona Halep are încă probleme. Tocmai de aceea, Darren Cahill i-a cerut să joace de acum și la dublu la turneele importante.

„Darren mi-a spus că trebuie să joc şi meciuri de dublu deoarece este un antrenament mai bun decât un meci normal. Antrenamentele oficiale sunt mai bune. Am văzut că m-a ajutat de fiecare dată de când am jucat dublu şi în proba de simplu. Chiar şi la Indian Wells am venit mai bine la fileu şi, din acest motiv, am decis să joc mai mult la dublu. Vreau să joc cât mai mult la fileu”, le-a dezvăluit Simona jurnaliştilor americani, potrivit adevarul.ro.

Simona a câştigat anul acesta primul ei turneu de dublu, triumfând la Shenzen, alături de Irina Begu.