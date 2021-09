Leylah Fernandez, aflată pe locul 73 WTA, s-a calificat în finala US Open 2021 învingând-o pe Aryna Sabalenka din Belarus, cap de serie numărul 2 și nr. 2 mondial, la capătul unui meci de două ore și 20 de minute, încheiat cu scorul de 7-6 (3), 4-6, 6-4.

Parcursul de succes la canadiencei care abia a împlinit 19 ani a continuat astfel la US Open, tânăra și neînfricata sportivă ajungând în prima sa finală de Grand Slam. Ea a obținut a treia victorie în ultimele două săptămâni împotriva unei jucătoare din Top 5 WTA și a învins la rând patru sportive considerate cap de serie.

Leylah Fernandez (stânga) a reușit să se impună în fața Arynei Sabalenka, nr. 2 WTA, în semifinalele US Open 2021 Foto: Profimedia Images

Leylah Fernandez, care a împlinit luni 19 ani, este acum a doua canadiancă din ultimii trei ani care ajunge în finala US Open, alăturându-se campioanei din 2019, Bianca Andreescu, care a câștigat titlul la 18 ani.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Leylah Fernandez a ajuns în semifinalele ultimului turneu de Mare Șlem al anului după ce a învins-o pe ucraineanca Elina Svitolina, cea care o eliminase pe românca Simona Halep în optimile de finală ale US Open. Însă Leylah Fernandez deja intrase în luminile rampei după ce a reușit să elimine nume „grele” la US Open, inclusiv pe campioana en-titre Naomi Osaka. „Victimele” neînfricatei și necruțătoarei canadience au fost:

Ana Konjuh (nr. 88 WTA): 7-6, 6-2

Kaia Kanepi (nr. 70 WTA): 7-5, 7-5

Naomi Osaka (nr. 3 WTA): 5-7, 7-6, 6-4

Angelique Kerber (nr. 17 WTA): 4-6, 7-6, 6-2

Elina Svitolina (nr. 5 WTA): 6-3, 3-6, 7-6

Aryna Sabalenka, moment de nervozitate în timpul semifinalei de la US Open 2021 pierdute în fața canadiencei Leylah Fernandez Foto: Profimedia Images

Acum, își adaugă în palmares și victoria în fața Arynei Sabalenka, nr. 2 mondial. În ciuda fizicului său impunător, cu statura sa de 1,82 m, belarusa nu și-a putut găsi ritmul în fața impetuoasei Leylah Fernandez (care are 1,68 m), iar Sabalenka a avut momente de nervozitate în timpul partidei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

S-a născut o stea

Fernandez a venit la US Open cu rezultate destul de modeste: victoriile strânse împotriva fostelor jucătoare din Top 20 Ana Konjuh și Kaia Kanepi, în primele două tururi de la New York, au fost primele victorii consecutive de când a câștigat primul său titlu WTA la simplu, la Monterrey, în martie.

Însă pe măsură ce turneul a înaintat, Fernandez a strălucit tot mai tare. După eliminarea lui Naomi Osaka în turul al treilea, a reușit o victorie importantă în fața lui Angelique Kerber, fostă nr. 1 mondial și fostă campioană la US Open.

Adăugându-le pe Svitolina și Sabalenka pe lista adversarelor învinse, Fernandez devine cea mai tânără jucătoare care a învins trei jucătoare din Top 5 la un turneu de Grand Slam, de când Serena Williams a reușit această performanță la US Open 1999, când a și obținut titlul.

Leylah Annie Fernandez, a doua canadiancă, după Bianca Andreescu în 2019, care reușește calificarea în finala US Open Foto: Profimedia Images

Născută la 6 septembrie 2002, canadianca Leylah Fernandez provine dintr-o familie de imigranți, ca și Emma Răducanu sau Bianca Andreescu. Tatăl lui Fernandez, Jorge, este din Ecuador și este un fost jucător de fotbal. Mama ei este cetățean canadian de origine filipineză. Leylah Fernandez vorbește fluent engleza, franceza și spaniola.

Finala US Open 2021 ar putea fi una a marilor surprize, pe care nimeni n-o anticipa. Adversara canadiencei Leylah Fernandez ar putea fi Emma Răducanu, britanica mai tânără cu un an decât ea, care deja a scris istorie, pentru că este prima jucătoare venită din calificări care ajunge în semifinalele turneului american. Meciul ei cu Maria Sakkari din Grecia era în desfășurare la ora editării acestei știri, iar tânăra cu origini românești câștigase lejer primul set, cu 6-1, în 36 de minute.

Editor : Luana Pavaluca