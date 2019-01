Simona Halep, înaintea meciului cu Venus Williams, la Australian Open 2019: „Simt dureri în mușchi”

Simona Halep a părut să aibă probleme la picioare, în meciul câștigat la Australian Open 2019 contra Sofiei Kenin, în trei seturi 6-3, 6-7(5), 6-4. În al doilea set, Halep a dus de mai multe ori mână la picior, iar la finalul meciului a spus că a avut o mică accidentare.

Simona Halep o va întâlni, sâmbătă, pe Venus Williams, în turul al treilea de la Australian Open 2019

CTP: Sper că oficialii nu i-au văzut lui Florin Segărceanu gestul care a ajutat-o pe Simona Halep să câștige

Înaintea meciului din turul al treilea de la Australian Open 2019, pe care îl va disputa sâmbătă, contra lui Venus Williams, Simona Halep a declarat că a simțit o durere în mușchi.

„Simt durere la picior, puțin. Este în mușchi. Am simțit în setul al doilea, dar cred că a fost pentru că eram obosită. Nu cred că e nimic periculos, vom vedea mâine dimineață”, a spus Simona Halep, potrivit WTA Tennis.

Sportiva în vârstă de 27 de ani a adăugat că s-a recuperat mai greu după meciul din primul tur, câștigat în trei seturi contra Kaiei Kanepi.

„Nu am putut dormi în noaptea aceea. Am avut dureri la picioare și a fost greu. Însă am avut o zi de pauză între meciuri și a fost bine. Azi m-am simțit gata să joc un nou meci. Mă simt gata să joc și meciuri de 3 ore, chiar dacă nu sunt 100% pregătită pentru acest turneu. Jocul meu se îmbunătățește zilnic”, a spus Simona Halep.

Românca va avea un meci dificil și în turul al treilea de la Australian Open, unde o va întâlni pe Venus Williams: „O să fie un meci greu, dar ce e sigur e că nu voi alerga la fel de mult, pentru că punctele se vor încheia rapid. Vom vedea cum joc, cum mă simt pe teren, dar sunt încrezătoare, pentru că am mai jucat contra ei și îi cunosc jocul. Trebuie să fiu puternică”.

Venus Williams are 3 victorii contra Simonei Halep în cele 5 întâlniri de până acum, însă Halep a câștigat categoric ultimele două meciuri cu Williams.

Comentatorul Cristian Tudor Popescu a declarat că pauza pe care a luat-o Simona Halep după ce s-a operat de hernie de disc nu avea cum să îi prindă bine în ceea ce privește jocul sportivei. Jurnalistul a mărturisit că au fost și aspecte care l-au îngrijorat la Simona Halep: „A avut momente în care mi s-a părut că fizic, picioarele....la un moment dat, și-a dus și mâna la mușchii subfesieri, de obicei acolo fac contracturi atunci când obosești. Cred că nu este la parametrii ei maximi, fizic. Cu atât mai mult este valoroasă această victorie pe care Simona a câștigat-o cu inima și cu creierul, cu calm și cu tactică”, a conchis Cristian Tudor Popescu.

