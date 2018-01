Simona Halep, despre accidentarea la gleznă: A fost înfricoșător. Nu sunt 100% fizic

Simona Halep a declarat că imaginile cu momentul în care îşi suceşte glezna, în partida din primul tur al Australian Open 2018, au fost înfricoşătoare şi că medicul i-a spus că a avut noroc că nu a păţit ceva mai grav, relatează News.ro.

Halep a urmărit înregistrarea momentului în care şi-a sucit glezna, în partida cu Destanee Aiava: "Am văzut, a fost înfricoşător. Doctorul mi-a spus că am fost norocoasă. După acea imagine, am fost norocoasă că totul e aproape ok."

Liderul WTA consideră că a jucat mult mai bine decât se aştepa, în partida cu Eugenie Bouchard, ţinând cont de accidentarea suferită.

"Simt încă durere şi nu m-am putut antrena prea mult. Dar în timpul meciului, am uitat de durere. Am avut un bandaj foarte strâns şi m-am putut mişca. Cel mai important lucru este că am putut să-mi fac jocul meu, fără să mă gândesc la gleznă. Am făcut o treabă grozavă azi. La început a fost dificil, deoarece nu ştiam cum o să mă simt. Dar după câteva ghemuri, mi-am spus că trebuie să am încredere în picior şi totul a mers destul de bine. Am jucat mult mai bine decât mă aşteptam, ţinând cont de problemele de la picior. Jocul meu a fost consistent, am lovit foarte bine mingea şi am returnat puternic. Cred că totul a mers bine pentru mine în această seară, Am făcut unul dintre cele mai bune meciuri", a spus ea, într-o conferinţă de presă.

Simona Halep a afirmat că viitoarea ei adversară, Lauren Davis, este o jucătoare periculoasă. Românca a precizat că nu se simte sub presiune din cauza faptului că nu este aptă fizic sută la sută.

"O ştiu, cred că am jucat o dată împotriva ei. Ştiu că poate fi periculoasă. Şe mişcă bine. Sigur, voi da totul, voi intra pe teren concentrată sută la sută să câştig meciul. Da, sigur, nu sunt sută la sută (n.r. - din punct de vedere fizic), dar nu simt o presiune din acest motiv. Chiar sunt un pic mai relaxată, deoarece nu am nimic de pierdut. Trebuie să mă concentrez asupra jocului meu, nimic altceva. Trebuie cu siguranţă să fiu atentă la mişcarea pe teren, să nu forţez nimic", a menţionat Halep.