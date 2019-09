Simona Halep, meci cu Rebecca Peterson, azi, în primul tur de la Beijing 2019

Simona Halep (6 WTA) o înfruntă duminică pe suedeza Rebecca Peterson (53 WTA), în primul tur al turneului de categorie Premier Mandatory din Beijing (China Open). Meciul începe la ora 9:00, ora României, și este transmis în direct de Digi Sport 2.

Simona Halep și Rebecca Peterson s-au mai întâlnit o singură dată, la ediția din 2013 a turneului de la Bastad. Sportiva din România câștiga atunci fără emoții meciul din primul tur, cu scorul 6-4, 6-0.

Cine este Rebecca Peterson

Rebecca Peterson este o jucătoare de 24 de ani din Suedia, care a trecut de calificări în turneul de la Beijing.

Rebecca Peterson Foto: Guliver/Getty Images

Sâmbătă, ea a învins-o pe japoneza Misaki Doi (75 WTA), scor 6-1, 6-7 (3), 6-2, iar în primul tur al calificărilor, vineri, Peterson a eliminat-o pe chinezoaica Fan Ying Xun (227 WTA), scor 7-6 (4), 6-3.

Suedeza este aproape de cea mai bună clasare a sa din carieră, locul 52. Are un sezon reuşit, încununat, luna aceasta, de primul titlu WTA din carieră, obținut la Nanchang, după ce Rebecca Peterson a trecut în finală de Elena Rybakina, din Kazahstan, scor 6-2, 6-0.

Cum se simte Simona Halep

Cu Elena Rybakina juca și Simona Halep, săptămâna aceasta, în optimile turneului de la Wuhan, când a fost nevoită să abandoneze din cauza unor dureri lombare, la scorul de 4-5, în primul set.

Acum, Simona Halep revine la Beijing, acolo unde a devenit pentru prima oară lider mondial, în 2017.

Este la a noua participare la China Open, iar anul trecut a abandonat încă din primul tur, tot din cauza problemelor de la spate.

Simona Halep o întâlnește pe suedeza venită din calificări și speră să nu mai aibă probleme de sănătate.

„Mă simt mai bine, am avut două zile de pauză, în care am făcut tratament mult. Sper să joc bine, suficient de bine ca să pot să câștig. Am avut o perioadă grea după ce m-am retras, pentru că e neplăcut să se întâmple așa în China, dar am încredere că o să fie bine”, a declarat Simona Halep înaintea partidei de duminică, din primul tur de la Beijing 2019.

Simona Halep a profitat din plin de zilele libere - vineri a împlinit 28 de ani și și-a sărbătorit ziua de naștere alături de staff-ul său la Marele Zid Chinezesc.

„A fost o experiență deosebită, pentru că a fost prima oară când am mers să vizitez”, și-a împărtășit Simona Halep impresiile.

Surprize la China Open: Karolina Pliskova, eliminată în primul tur

Jucătoarea cehă Karolina Pliskova, locul 2 WTA, a fost eliminată, sâmbătă, în primul tur al turneului de la Beijing, fiind prima surpriză înregistrată la acest turneu.

Karolina Pliskova a fost învinsă de letona Jelena Ostapenko, numărul 74 mondial şi beneficiară de wild card, scor 7-5, 3-6, 7-5. Jelena Ostapenko o va întâlni în faza următoare pe sportiva cehă Katerina Siniakova, locul 41 WTA.

O altă surpriză înregistrată sâmbătă în primul tur a fost eliminarea germancei Julia Goerges, nr 25 WTA, de slovena Polona Hercog, nr. 52 WTA, după un meci de aproape trei ore.

Și Garbine Muguruza, nr 26 WTA, a ieșit din competiție, fiind eliminată de tânăra americancă Sofia Kenin, nr 17 WTA.

Revine pe teren Bianca Andreescu

La Beijing este prezentă, pentru prima oară, și jucătoarea canadiană de origine română Bianca Andreescu, în prezent nr. 5 WTA. Ea are meci luni dimineață, cu nr. 51 WTA, Aliaksandra Sasnovich din Belarus. Este primul meci pe care Bianca Andreescu îl joacă după ce a câștigat US Open 2019.

Între ea, Simona Halep și Naomi Osaka, nr. 4 WTA, diferența de puncte în clasamentul WTA este destul de mică, iar turneul de la Beijing ar putea aduce o nouă rearanjare a ierarhiei mondiale.

Ca și Karolina Pliskova, ieșită deja dim competiție, Bianca Andreescu și Naomi Osaka se află de aceeași parte de tablou cu Simona Halep, astfel că o mult așteptată confruntare - în premieră - între Simona Halep și Bianca Andreescu ar putea avea loc abia în semifinale.

Turneul de la Beijing, dotat cu premii totale în valoare de 8,2 milioane de dolari, e transmis în direct și în exclusivitate pe Digi Sport.

