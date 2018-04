Șirul lung de eșecuri ale Mariei Sharapova. Rusoaica nu își iartă ultima înfrângere răsunătoare

Maria Sharapova a fost eliminată în primul tur al turneului de la Stuttgart de către Caroline Garcia. Deși a reușit să revină spectaculos în al doilea set și să câștige 11 game-uri consecutive și să servească pe parcursul meciului nu mai puțin de 17 ași, Sharapova nu a reușit să facă față servei lui Garcia, scrie WTA Tennis.

Foto: Guliver/Getty Images

„Nu am returnat la fel de bine cum ar fi trebuit împotriva unei jucătoare care servește așa bine ca ea. Nu am făcut-o să stea pe gânduri. Nu am returnat suficiente mingi. Cred că i-am făcut cadou multe mingi gratuite și asta i-a dat încredere în schimburile lungi de mingi. Trebuie să joci tenis rapid împotriva ei. Așa îi place să joace. Așa ne place amândurora. Este un tenis agresiv. Chiar și după ce am luat al doilea set, nu am mai reușit să fac break-ul. Acolo trebuia să joc mai inteligent, fiind în acea poziție de conducere”, a spus Sharapova, vizibil dezamăgită după meci.

După Australian Open, Maria Sharapova nu a mai câștigat niciun meci și a fost eliminată în primele tururi ale competițiilor la care a participat. Este a doua oară în cariera rusoaicei când pierde consecutiv patru meciuri, iar după ce a fost eliminată de la Stuttgart, Sharapova va ieși din topul 50 WTA al celor mai bune jucătoare din lume.

„Nu am participat la prea multe turnee de când am revenit în tenis și asta este realitatea. Poate că ar trebui să îmi ascult corpul și să nu mai particip la turnee atunci când nu sunt pregătită, să nu mai fiu așa încăpățânată, așa cum sunt de multe ori. Ar fi prostesc dacă țelul meu pe următorii ani ar fi să câștig turnee mai mici, mă pregătesc pentru ele, dar îmi doresc să câștig trofee de Grand Slam”, spune Sharapova.

În turul al doilea, Caroline Garcia o va întâlni pe ucraineanca Marta Kostyuk, în vârstă de doar 15 ani.

Tot miercuri, în jurul orei 21:00, LIVE la Digi Sport 2, Simona Haleo o va întâlni în turul doi de la Stuttgart pe slovaca Magdalena Rybarikova, iar duelul dintre ele va încheia ziua pe terenul central. Înainte are loc partida Petra Kvitova - Angelique Kerber, care începe la ora 19:30.