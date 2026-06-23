Susținător al lui Călin Georgescu, vizat de percheziții după ce a imitat controalele lui Piedone pe TikTok

Polițiștii din Timișoara au făcut, marți, o percheziție la locuința unui bărbat de 32 de ani, cunoscut pe TikTok și asociat în spațiul public cu susținerea lui Călin Georgescu, după ce acesta a publicat un videoclip în care apare îmbrăcat similar fostului șef al ANPC, Cristian Popescu Piedone, și simulează un control într-un magazin. Bărbatul este cercetat pentru uzurpare de calități oficiale.

Potrivit IPJ Timiș, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale Timișoara, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară într-un dosar penal în care este vizat un bărbat de 32 de ani.

„În fapt, polițiștii s-au sesizat din oficiu după identificarea, în mediul online, a unor materiale video publicate pe o platformă de socializare, în care bărbatul s-ar fi prezentat în mod necorespunzător ca reprezentant al unor instituții ale statului și ar fi desfășurat activități specifice unor autorități de control, inducând în eroare reprezentanții unor societăți comerciale”, a transmis IPJ Timiș.

Surse apropiate anchetei au precizat că este vorba despre Alin Borcan, cunoscut pe TikTok și asociat în spațiul public cu susținerea lui Călin Georgescu.

Acesta s-a filmat îmbrăcat similar lui Cristian Popescu Piedone, fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), și a intrat într-un magazin unde a pretins că efectuează un control, adresând întrebări angajatelor. Imaginile au fost ulterior publicate pe TikTok.

În urma percheziției, anchetatorii au ridicat mai multe mijloace de probă considerate relevante pentru dosar, iar bărbatul a fost dus la sediul poliției pentru audieri.

„Cercetările sunt continuate sub supravegherea unității de parchet competente, pentru stabilirea cu exactitate a situației de fapt și a împrejurărilor în care au fost comise faptele, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun”, au mai precizat reprezentanții IPJ Timiș.

Alin Borcan a mai fost implicat în mai multe controverse. Acesta s-a filmat în trecut în timp ce agresa o femeie pe stradă.

În martie 2025, procurorii au efectuat 17 percheziții în București și în județele Brașov, Botoșani, Călărași, Dolj, Galați, Giurgiu, Maramureș, Mureș și Timiș, într-un dosar penal privind coruperea alegătorilor. Potrivit unor surse apropiate anchetei, printre persoanele vizate se aflau și influenceri care au făcut campanie pentru Călin Georgescu.

Cu acea ocazie, Alin Borcan a ieșit în fața locuinței pe jumătate dezbrăcat și având asupra sa o armă cu lunetă. El le-a spus jurnaliștilor că „au venit niște hoți cu cagulă” la el în casă și că „l-au căutat pe domnul Georgescu la mine în sertare”. Ulterior, polițiștii au stabilit că arma era una de tip airsoft și l-au sancționat contravențional cu 5.000 de lei.

Editor : Andreea Dobra