Oierii au protest, joi în Piața Victoriei, după ce manifestația de la sediul ANSVSA a degenerat, iar jandarmii au folosit gaze lacrimogene. Reprezentanții crescătorilor de ovine au ajuns la Guvern, unde au fost primiți de vicepremierul interimar Tánczos Barna, căruia i-au cerut deblocarea exporturilor, despăgubiri pentru pierderile suferite și demiterea președintelui ANSVSA.

Oierii cer schimbarea conducerii ANSVSA și despăgubiri

ACTUALIZARE 18:34 Fermierii au prezentat Guvernului o listă de revendicări, principala solicitare fiind schimbarea președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, Alexandru Bociu. Crescătorii de ovine îl acuză de lipsă de dialog și susțin că modul în care a fost gestionată criza a avut consecințe grave asupra sectorului.

Oierii cer, de asemenea, urgentarea măsurilor pentru ieșirea din criză și compensarea pierderilor provocate de blocarea exporturilor. Printre revendicările anunțate de protestatari se numără deblocarea exporturilor acolo unde este posibil și plata despăgubirilor pentru pierderile provocate de pesta micilor rumegătoare.

Protestul de joi a fost marcat de incidente la sediul ANSVSA, unde jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene după ce unii participanți au încercat să treacă de gardurile de protecție. Ulterior, manifestația s-a mutat în Piața Victoriei.

Guvernul pregătește un plan pentru reluarea exporturilor

Vicepremierul Tánczos Barna le-a transmis fermierilor că va prezenta premierului Ilie Bolojan solicitările lor și că acestea vor fi analizate cu prioritate.

Totodată, el a anunțat că a cerut ANSVSA să finalizeze un plan de măsuri pentru crearea unui sistem riguros și credibil de trasabilitate și control al mișcării animalelor. Obiectivul este ca România să poată demonstra Comisiei Europene că are capacitatea de a controla și gestiona riscurile privind bolile animalelor.

„În cursul zilei de astăzi, am avut ocazia să mă consult cu domnul premier și posibilitatea de a-l informa de solicitările fermierilor cu care m-am întâlnit la Palatul Victoria. Îi asigur pe fermieri că am înțeles mesajul. Zilele acestea o nouă echipă de experți de la ANSVSA și mediul academic vor prezenta planul pentru ieșirea din criză, care va fi dezbătut săptămâna viitoare atât cu Colegiul Medicilor Veterinari, cât și cu reprezentanții fermierilor și experții Comisiei Europene, după care va fi înaintat și oficial Comisiei. Îi asigur pe fermieri, că o decizie în ceea ce privește conducerea ANSVSA va fi luată la nivelul Guvernului în cel mai scurt timp posibil” – a declarat viceprim-ministrul Tánczos Barna, după întâlnirea cu reprezentanții oierilor.

Un susținător al lui Călin Georgescu, sancționat după ce a înjurat o jandarmeriță

ACTUALIZARE 16:25 Printre participanții rămași în Piața Victoriei s-au aflat și susținători ai lui Călin Georgescu, care s-au alăturat protestului după marșul organizat de crescătorii de ovine.

Potrivit informațiilor transmise de Digi24 de la fața locului, aceștia au încercat să blocheze circulația în fața Guvernului și au adresat injurii forțelor de ordine.

Unul dintre protestatari, care purta la piept o fotografie a lui Călin Georgescu, a avut un schimb tensionat de replici cu o jandarmeriță, căreia i-a adresat cuvinte obscene și a continuat să îi înjure pe jandarmii aflați în dispozitiv.

După incident, bărbatul a fost extras din mulțime și sancționat de jandarmi.

Oierii se delimitează de protestatarii care au blocat traficul

ACTUALIZARE 16:19 Protestul continuă în Piața Victoriei, însă oierii spun că persoanele care au rămas pe Șoseaua Kiseleff și au blocat circulația nu fac parte din manifestația organizată de crescătorii de ovine.

Potrivit informațiilor transmise de reporterul Digi24 aflat la fața locului, în timp ce zeci de persoane continuă să protesteze și să blocheze traficul pe Șoseaua Kiseleff și pe o parte din Bulevardul Aviatorilor, o delegație formată din zece reprezentanți ai oierilor se află de peste o oră la discuții cu reprezentanții Guvernului.

Protestatarii spun că așteaptă concluziile negocierilor și susțin că persoanele care au rămas în stradă și scandează lozinci nu fac parte din grupul lor.

Între timp, Jandarmeria menține dispozitivele de ordine în zonă, iar restricțiile de trafic sunt în continuare în vigoare pe Șoseaua Kiseleff și parțial pe Bulevardul Aviatorilor. Autorizația pentru protest este valabilă până la ora 19:00.

Protestatarii au blocat traficul în Piața Victoriei

ACTUALIZARE 14:10 Jandarmeria București susține că participanții la protestul oierilor au blocat timp de aproximativ 30 de minute traficul rutier pe Șoseaua Kiseleff și au refuzat să ocupe spațiul aprobat pentru desfășurarea adunării publice.

Potrivit instituției, blocarea circulației a afectat traficul din zonă, inclusiv rutele autospecialelor cu regim prioritar.

„Timp de 30 de minute, participanții au blocat traficul rutier pe Șoseaua Kiseleff și refuză să ocupe locul de desfășurare a adunării publice, așa cum au declarat și au agreat în cadrul comisiei care le-a aprobat desfășurarea protestului. Subliniem că acest comportament este de natură să afecteze drepturile celorlalți cetățeni ai Capitalei și climatul de ordine publică, afectând inclusiv rutele de deplasare ale autospecialelor cu regim prioritar”, a transmis Jandarmeria.

Instituția a făcut apel la participanți să respecte traseul și condițiile stabilite pentru desfășurarea protestului și să coopereze cu forțele de ordine.

Mai multe detalii aici: Cum s-a ajuns la blocarea exporturilor de ovine din România. Explicația din spatele protestului a mii de oieri

Șeful ANSVSA: Decizia Comisiei Europene de a bloca exporturile a fost „disproporționată”

ACTUALIZARE 13:50 Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a declarat joi că instituția continuă discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene pentru găsirea unei soluții care să permită reluarea exporturilor de ovine și caprine. Acesta a susținut că decizia de suspendare a exporturilor către țările terțe este „disproporționată”.

„Știți foarte bine că, în urmă cu aproximativ o lună, am primit o decizie, spun eu, disproporționată din partea Comisiei Europene, de a închide exporturile de ovine și caprine către țările terțe. Din acel moment, împreună cu domnul viceprim-ministru Tánczos Barna am efectuat vizite la Comisia Europeană și am stat de vorbă cu comisarul european pentru a găsi cele mai bune soluții de ieșire din această criză. Astăzi, la ora la care vorbim, experții tehnici ai ANSVSA sunt în dialog cu experții Comisiei Europene”, a declarat Alexandru Bociu, într-o conferință de presă.

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Protestul oierilor a ajuns în Piața Victoriei

ACTUALIZARE 13:10 Protestul crescătorilor de ovine s-a mutat în Piața Victoriei, unde manifestanții au ajuns după marșul organizat de la sediul ANSVSA din Piața Presei Libere. În cursul dimineții, la sediul autorității au avut loc incidente, după ce protestatarii au rupt gardurile de protecție și au încercat să pătrundă în instituție. Jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene.

ACTUALIZARE 12:45 Potrivit imaginilor transmise în direct de Digi24, protestatarii se îndreaptă spre Piața Victoriei, unde vor continua manifestația și vor cere să fie primiți la discuții de reprezentanții Guvernului. Oierii solicită deblocarea exporturilor de ovine, plata despăgubirilor și demiterea președintelui ANSVSA, pe care îl consideră responsabil pentru modul în care a fost gestionată criza provocată de pesta micilor rumegătoare.

Cezar Gheorghe: „Oamenii aceștia sunt condamnați în acest moment”

Expertul în agricultură Cezar Gheorghe a declarat la Digi24 că fermierii au ajuns într-o situație fără precedent, în condițiile în care exporturile sunt blocate, iar piața internă nu poate absorbi producția.

„Oamenii aceștia, pe scurt, sunt condamnați în acest moment, pentru că se află într-o piață suprasaturată. Ei sunt prizonierii pieței interne. România nu este consumatoare de carne de oaie, ca să ne înțelegem. Singura soluție astăzi, dar credeți-mă că foarte mulți vor da faliment, este ca toate oile să fie vaccinate. Avem o interdicție de export care, firește, va fi de doi ani. Oamenii aceștia vor trebui să se adune, să se consolideze în centre de procesare, astfel încât să putem exporta produse procesate, adică animale abatorizate și vândute pe părți, pentru că altfel nu se poate. Nu mai au hrană pentru animale, nu mai au apă pentru ele. Animalele cresc, se înmulțesc, iar piața noastră nu suportă așa ceva. Nu avem această cultură de consum”, a declarat Cezar Gheorghe.

Acesta susține că ridicarea restricțiilor impuse de Comisia Europeană nu poate avea loc într-un termen scurt și că situația actuală este rezultatul modului în care a fost gestionată criza sanitar-veterinară.

„Nu cred că poate exista o decizie sui-generis, luată ad-hoc, prin care exportul să fie permis din nou. Este o problemă imensă pentru oamenii aceștia. Nu se poate face așa ceva peste noapte. Aceasta este, de fapt, o formă de presiune asupra Comisiei Europene. Nu spun că nici Comisia Europeană nu ar fi putut avea o atitudine preventivă față de România. Efectiv, ne-au lăsat să mergem, să mergem și să greșim, până când au spus: «Stop joc». România era cel mai mare exportator de ovine din Uniunea Europeană. Efectiv, ni s-a tras preșul de sub picioare, dar din cauza noastră, nu din cauza lor”, a afirmat expertul.

În opinia acestuia, fermierii nu au o soluție imediată pentru depășirea crizei, iar reconstrucția sectorului va necesita timp.

„În acest moment, dacă piața nu este deblocată pentru export, oamenii aceștia rămân cu animalele pe stoc, iar vorbim despre animale vii. Nu există o soluție peste noapte. Situația a ajuns în acest punct de fierbere și oamenii aceștia nu sunt doar nemulțumiți, sunt furioși. Nu cred că Comisia Europeană va putea debloca exporturile României ad-hoc, de pe o zi pe alta. Sincer, nu avem o soluție în momentul acesta. Trebuie reconstruit totul. Oierii trebuie să coopereze foarte mult între ei și să încerce, într-un final, să se consolideze în centre de procesare și abatorizare, astfel încât să vândă și carne tranșată, nu numai animale vii”, a mai spus Cezar Gheorghe, pentru Digi24.

ACTUALIZARE 12:00 Jandarmeria Capitalei susține că incidentele au izbucnit în jurul orei 9:45, când o parte dintre participanți au încercat să treacă de dispozitivul de ordine și de gardurile metalice instalate în fața sediului ANSVSA.

„În jurul orei 09:45, participanții au forțat dispozitivul de jandarmi și panourile metalice instalate pentru protecția tuturor participanților și au aruncat cu obiecte contondente asupra forțelor de ordine. În acest context, pentru păstrarea climatului de siguranță al adunării publice, jandarmii au făcut apeluri la calm și le-au recomandat participanților să respecte toate măsurile preventive adoptate. Întrucât unii dintre protestatari au refuzat să respecte recomandările și au exercitat presiune asupra dispozitivului de jandarmi, a fost folosit pulverizatorul individual cu substanță iritant-lacrimogenă”, au precizat reprezentanții Jandarmeriei Capitalei.

Instituția le recomandă participanților să coopereze cu forțele de ordine, să respecte indicațiile jandarmilor și să se delimiteze de orice acte de violență.

Protest organizat de crescătorii de oi și capre, în fața sediului ANSVSA din București, 30 iulie 2026. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea Deschide galeria foto

Nu vom pleca de la Guvern până când nu vom fi primiți de premier”

Președinta Asociației Oierilor „Țara Loviștei”, Constanța Ștefan, a declarat la Digi24 că protestatarii și-au pierdut răbdarea după ce nu au reușit să discute cu reprezentanții autorităților și susține că sectorul ovin se află într-o situație critică din cauza blocării exporturilor.

„Oamenii și-au pierdut răbdarea, pentru că nimeni nu ne bagă în seamă, nimeni nu vine să stea de vorbă cu noi. Au fost puțin mai recalcitranți, dar jandarmii nu au lăsat să se întâmple nimic care să pună pe cineva în pericol și i-au potolit cu gaze lacrimogene. Dar nu ne pot înfrânge și nu pot opri protestul nostru, pentru că situația este foarte gravă în România. Dacă nu se deblochează urgent exportul de ovine, dacă nu se asigură despăgubiri pentru fermierii afectați și dacă nu sunt luate măsuri concrete pentru reluarea exporturilor, peste 100.000 de familii de ciobani vor ajunge cazuri sociale. Nu este de glumă. După-amiază vom merge la Guvern și nu vom pleca de acolo până când o delegație a oierilor nu va fi primită direct de premier. Prin dialog se pot rezolva multe probleme. Aici văd că nu ne bagă nimeni în seamă. La Ministerul Agriculturii ni se spune că sunt interimari și nu pot lua măsuri. Până când va fi România în haos? Trebuie luate măsuri concrete și trebuie să existe un dialog permanent între autorități și organizațiile fermierilor pentru a debloca această situație”, a spus lidera Asociației Oierilor „Țara Loviștei”.

Știrea inițială

Mii de crescători de ovine veniți din mai multe județe ale țării s-au adunat miercuri dimineață în fața sediului ANSVSA, într-un protest pe care organizatorii îl descriu drept unul dintre cele mai mari organizate de sectorul ovin în ultimii ani.

Potrivit reporterului Digi24 aflat la fața locului, în timpul manifestației au avut loc momente tensionate, iar jandarmii au folosit gaze lacrimogene după ce unii protestatari au încercat să treacă de gardurile de protecție instalate în fața instituției.

Protestul este organizat de Asociația Crescătorilor de Ovine și Caprine „Corbu” Vaslui și Asociația Regională a Crescătorilor de Ovine și Caprine Voiniceni, cu sprijinul Federației Romovis. La manifestație participă aproximativ 5.000 de oieri, potrivit organizatorilor, în timp ce reprezentanții Asociației Moldoovis Botoșani susțin că numărul participanților ajunge la aproximativ 6.500.

Oierii cer deblocarea exporturilor și plata despăgubirilor

Principala revendicare a protestatarilor este demiterea președintelui ANSVSA, Alexandru Bociu, pe care îl consideră responsabil pentru modul în care a fost gestionată criza provocată de pesta micilor rumegătoare și pentru efectele restricțiilor impuse asupra exporturilor de ovine.

Fermierii susțin că restricțiile au blocat exporturile și au provocat pierderi economice importante, iar numeroase ferme sunt în pragul falimentului.

Printre revendicările protestatarilor se numără deblocarea exportului de ovine acolo unde este posibil, compensarea integrală a pierderilor economice, plata urgentă a despăgubirilor pentru pesta micilor rumegătoare, vaccinarea împotriva antraxului pe cheltuiala statului, protejarea fermelor de atacurile faunei sălbatice și acordarea despăgubirilor în cel mult 30 de zile. Totodată, aceștia cer măsuri pentru creșterea competitivității sectorului și tragerea la răspundere a persoanelor pe care le consideră responsabile pentru gestionarea crizei.

„Exporturile au fost blocate, fermele sunt în pragul falimentului, iar numeroși crescători riscă să renunțe definitiv la această activitate. În tot acest timp, fermierii au transmis numeroase adrese, propuneri și avertismente către autoritățile competente, fără ca problemele esențiale să fie soluționate”, au transmis organizatorii protestului.

Marș către Guvern

Protestul este programat să se desfășoare între orele 10:00 și 19:00. Între orele 10:00 și 13:00, aproximativ 1.500 de fermieri protestează în fața sediului ANSVSA din Piața Presei Libere.

Ulterior, între orele 13:00 și 14:00, participanții vor pleca în marș pe traseul Piața Presei Libere – Șoseaua București-Ploiești – Bulevardul Regele Mihai I – Arcul de Triumf – Șoseaua Pavel D. Kiseleff – Piața Victoriei.

În Piața Victoriei, manifestația va continua până la ora 19:00, unde protestatarii vor solicita Guvernului măsuri pentru sprijinirea sectorului ovin și soluții pentru reluarea exporturilor.

Organizatorii au transmis că sectorul ovin românesc traversează cea mai gravă criză din ultimele decenii, în condițiile în care restricțiile impuse în urma pestei micilor rumegătoare au afectat mii de exploatații și au avut consecințe economice majore asupra crescătorilor.

Editor : A.D.