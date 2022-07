Viceprimărița Brașovului, insultată public de un om de afaceri: „Când mă uit la fața ei, îmi vine gândul să fac un bordel”

În timp ce în spațiul online românesc apar tot mai multe cazuri de femei care sunt tratate în mod nedrept de bărbați, la Brașov, un om de afaceri recidivează și aduce din nou jigniri viceprimarului municipiului, Flavia Boghiu.

Nu este prima dată când viceprimarul Flavia Boghiu este atacată în online pentru că este femeie. La începutul anului, un lider al TNL (aripa tânără a PNL) a postat pe facebook o imagine cu Flavia Boghiu, viceprimarul USR . Imaginea o înfățișează pe Flavia Boghiu cu ochiul vânăt, liberalul subliniind că „e un pamflet” și că „rozul o prinde bine peste tot”.

De această dată, viceprimarul a fost defăimată public tot pe facebook de către Kehaiyan Garbis-Vincențiu, un om de afaceri în sectorul imobiliar din Brașov.

Digi24.ro a stat de vorbă cu viceprimarul Flavia Boghiu despre acest caz, iar aceasta a declarat: „Domnul Kehaiyan Garbis-Vincențiu are niște afaceri în sectorul imobiliar din Brașov. (...)

„După ce ne-am preluat mandatele și am ajuns viceprimar, atribuțiile pe zona de urbanism mi-au fost delegate mie, astfel că problemele dumnealui cu mine au început să fie directe și personale.

Pe lângă fel de fel de comentarii sau acțiuni împotriva aparatului administrativ, inclusiv oamenii din primărie au ajuns să depună plângere penală împotriva lui tocmai pentru că hărțuiește funcționarii.

Pe lângă multitudinea de procese pe care le-a intentat primăria, domnul Kehaiyan are o problemă și cu mine personal, care se manifestă fie prin amenințări, așa cum a făcut în episodul cu ochiul vânăt, în care spunea că își dorește să mi se întâmple ce i s-a întâmplat consilierului local Felicia Ienculescu-Popovici”, a declarat Flavia Boghiu.

Digi24.ro: Ați încercat să luați legătura cu domnul Kehaiyan?

„Singura interacțiune pe care am avut-o cu dumnealui a fost în primărie, în cadrul unei comisii de circulație. Mai departe de atât, pentru felul în care înțelege să se comporte cu o femeie, cu un reprezentant al municipiului, nu am ce să discut despre asta. Am urmat toate căile legale, am depus la momentul respectiv plângere penală și în continuare se fac cercetări”, a răspuns Flavia Boghiu.

Digi24.ro: Ați primit și amenințări telefonice?

„Am primit de-a lungul timpului, de când am atribuțiile de urbanism, și amenințări, dar nu direct de la dumnealui. Adică nu m-a sunat să mă amenințe vreodată”, a mai spus viceprimarul Brașovului.

Flavia Boghiu a mai declarat pentru Digi24.ro că nu își dă seama ce trebuie să se întâmple în ce moment ca să se considere că ieșiri de felul acesta a fi periculoase.

„La momentul la care am făcut plângerile si sesizările, am menționat inclusiv că mi-a fost publicată adresa până la nivel de detaliu de apartament. Am specificat că nu mă simt în siguranță. Mai departe de atât nu pot să intervin peste felul în care se desfășoară lucrurile”, a ținut să precizeze viceprimarul Brașovului.

„Eu cred că în continuare anumiți bărbați nu înțeleg că societatea s-a schimbat și că femeile nu mai pot fi tratate așa cum au fost tratate. Și când vorbesc despre asta mă refer la lucruri cât se poate de normale: de a nu fi tratată într-un anume fel pentru că ești femeie, de a nu se impune voința unui bărbat peste a ta pentru că ești femeie ori de a nu fi luată în derâdere sau să ți se spună în fel și chip dor pentru că ești femeie.

Mă bucur să văd că există reacții din partea societății și că societatea începe să înțeleagă că trebuie să avem reacție puternică pentru a schimba felul în care se manifestă anumiți bărbați, pornind de la chestiuni care pot părea inofensive: de la comentariile legate de înfățișarea femeilor până la ceea ce consideră unii bărbați ă sunt standardele de frumusețe pe care femeile ar trebui să și le însușească.

Dacă ne uităm la societățile mai civilizate, acestea au înțeles că a ne referi la femei sau a evalua femeile doar din punct de vedere al aspectului fizic, e o mentalitate învechită care nu-și mai are sensul. Nu aud în egală măsură vorbindu-se despre bărbați sau făcându-se comentarii și despre fizicul barbaților.

Cred că persoanele cu notorietate sau cu expunere mare în spațiul public ar trebui să fie mai atente la felul în care își exprimă crezurile de felul acesta, pentru că pot să formeze mentalități ale generațiilor care vin după noi”, a precizat viceprimarul Flavia Boghiu.

Notă editorială: Până la momentul publicării acestui material, domnul Garbis Vicentiu Kehaiyan nu a răspuns solicitărilor repetate ale Digi24.ro de a oferi un punct de vedere legat de acest caz.

Cu toate acestea, Garbis Vicentiu Kehaiyan a oferit un comentariu publicației locale Biz Brașov. „Nu știu de ce s-a simțit doamna viceprimar. Eu am vorbit despre ștoarfe, nu înțeleg de ce s-a simțit dânsa”, a explicat dezvoltatorul imobiliar.

Acesta le-a spus jurnaliștilor de la Brașov că una dintre companiile sale, prin care solicita autorizații de construire și certificate de urbanism, a intrat în insolvență, la cerere, în urmă cu două luni. „Actuala administrație este vinovată de acest lucru. Mă țin cu banii blocați în terenuri, numai în achiziții am investit 40 de milioane de euro, iar faptul că nu pot să construiesc sau să vând blocurile din Tractorul, unde sunt deja locatari în baza unor antecontracte, mă fac să pierd bani. Am câștigat 95% dintre procesele cu Primăria Brașov – vorbim de 100 – 150 de procese, dar actuala Primărie nu vrea să pună în executare nici hotărârile definitive ale instanței”, a precizat dezvoltatorul.

Editor : Marco Badea